Venezuela celebra: el joropo se suma a la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Unesco

La Unesco reconoció el valor de esta expresión que, más allá de la música, constituye un profundo sistema de saberes que integra poesía, danza y artesanía.
Joropo: la fiesta que se volvió identidad
La palabra “Joropo” significaba fiesta o reunión festiva. Fue con el tiempo se utilizó para nombrar a la música y el baile característico de estas celebraciones.
“Es un hecho que el joropo es el canto y el baile nacional de Venezuela. El pueblo venezolano, a través del tiempo, capturó toda la música proveniente del mundo árabe-hispano y se dispersó por el país. Esta dispersión dio lugar a una serie de manifestaciones ”afandangas" que adquirieron el nombre de joropo", explicó Rafael Salazar, músico e investigador venezolano.
El conjunto tradicional del joropo suele incluir el arpa o mandolina, las caracas y el cuatro. Combina elementos musicales sudamericanos, africanos y europeos.
¿Cómo se baila el joropo?
En la música de joropo se usan ritmos característicos, con alternancia ternaria y binaria que le dan un pulso fuerte, ágil y muy vivo. Existen dos formas principales dentro del joropo: “pasajes”, más lentos y melódicos, y “golpes”, rápidos y energéticos.
Empieza como un vals, la pareja se abraza y recorre el espacio en tres tiempos. Luego se separan, haciendo pasos rápidos de “escobillao”, en donde los bailarines mueven los pies a manera de cortos avances y retrocesos, zapateos del hombre y movimientos más suaves de la mujer.
Música que acompaña la vida
El joropo es una vivencia que acompaña desde labores cotidianas como las faenas de ordeño, hasta celebraciones familiares y religiosas. Actúa como crónica que narra historias de amor, humor y la vida dura del campo.
“El folklore es la expresión más pura del pueblo. El joropo necesita de este impulso para acercarse a las nuevas generaciones y mantenerse vivo”, expresó la cantante Annaé Torrealba, hija de uno de los más importantes compositores de la música tradicional Juan Vicente Torrealba.