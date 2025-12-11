Emiliano Pérez recibe el premio Mauricio Achar por novela ‘Demasiado al norte’

Premio El escritor Emiliano Pérez Grovas.

El escritor mexicano Emiliano Pérez Grovas, de 30 años, recibió este jueves el Premio Mauricio Achar en su edición número 11 por su novela inédita ‘Demasiado al norte’, que muestra “la extranjería del mundo y el malestar social de la desconexión emocional del individuo en la actualidad”.

El jurado del galardón, conformado por los autores mexicanos Julian Herbert, Brenda Navarro y Sylvia Aguilar Zéleny, destacó que esta ópera prima del literato “tiene un manejo sólido del narrador” y una “voz convincente que se acerca a un padecimiento mental no enunciado”.

“Es una obra escrita en episodios breves que explora las figuras de la enfermedad a través de lo genealógico, cuya atmósfera utiliza el frío y la impersonalidad arquitectónica como catalizadores de un humor absurdo”, subrayó el acta evaluadora sobre este texto que fue escrito a lo largo de tres años por Pérez Grovas.

En la conferencia de prensa del premio, otorgado desde 2014 por Penguin Random House y la cadena mexicana de comercio de libros Gandhi, Navarro comentó que esta distinción no va del “talento o la calidad”, pues aseguró que eso es “subjetivo”.

“Lo que hacemos es poner frente a los reflectores de los lectores la promesa de un libro que sea capaz de encontrar dónde poner el dedo en la llaga”, repasó.

Por lo tanto, consideró que ‘Demasiado al norte’ “nos invita a mirar este mal que nos aqueja como sociedad actual: la extranjería de nuestro propio hogar y espacio (...) en la búsqueda del sueño del norte que nos está aniquilando a todos”.Pérez Grovas se revela como escritor con esta obra que redactó en Toronto (Canadá) y que expone la relación del protagonista, sin nombre, con su compañero de departamento que está en silla de ruedas.

Un vínculo que muta en sospecha luego de un evento que pone en duda la discapacidad del personaje ficticio.El galardonado explicó que esta historia nace de “la renuncia y el sacrificio” que conlleva la experiencia migrante en un país tan al norte como lo es Canadá, aunque también confiesa que deviene de su proyecto de tesis luego de haber estudiado escritura creativa en El Paso (Texas).

El libro de Pérez Grovas fue el ganador de entre 143 novelas candidatas que se presentaron al concurso y superó también la selección de las seis finalistas y fue presentado con el seudónimo de Ignacio Riveiro.

El comité organizador también aclaró que Aguilar Zéleny abstuvo su voto.La distinción, que lleva el nombre del fundador de Gandhi, fue entregada en su versión pasada a la autora Berenice Andrade por su libro ‘Nadie recuerda su propia muerte’ y consta de una dotación económica de 150.000 pesos (unos 8.318 dólares).