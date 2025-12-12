La belleza de la ciencia a través de 58 fotografías en el Paseo de la Reforma

Ciencia Una de las fotos seleccionadas del concurso organizado por la Universidad Nacional y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C.

A través de 58 imágenes que conforman la exposición “Fotografía Científica UNAM”, expuestas en la Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec, se muestra la belleza de la ciencia y de los procesos naturales.

Se trata de las imágenes seleccionadas del concurso organizado por la Universidad Nacional y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C., las cuales permanecerán en el lugar hasta el 18 de enero 2026.

La exposición tiene el objetivo de compartir el conocimiento científico que se genera en la UNAM y mostrar una parte de la diversidad biológica con la que coexiste el ser humano. En cada una de las imágenes se capturaron procesos inimaginables con perspectivas visualmente poderosas.

En un esfuerzo conjunto de la UNAM, a través de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia (DGDC), y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México se lleva a cabo.

Cabe mencionar que de 2012 a 2015 se realizaron las primeras ediciones del Concurso de Fotografía. En el presente año el titular de la DGDC, Manuel Suárez Lastra, decidió retomarlo y Espacios Naturales y Desarrollo Sustentable A.C., asociación dirigida por Josef Warman Grij, se sumó a la iniciativa con motivo de su 30 aniversario.

Ciencia Otra de los fotos.

Copiosa participación

Esta actividad tuvo tres categorías: Materiales fotográficos vinculados con proyectos de investigación de los institutos, centros y programas de los subsistemas de la Investigación Científica y de Humanidades, así como de las facultades y escuelas de nivel superior de la UNAM.

En la segunda se buscó visibilizar la ciencia y las humanidades en las escuelas de nivel medio superior de la UNAM; es decir, en los planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH). La vida silvestre en los ecosistemas mexicanos correspondió a la tercera, la cual fue abierta al público en general.

La respuesta a la convocatoria fue positiva y se recibieron 875 fotografías: 678, categoría tres; 179, de la uno; y 18 correspondieron a la dos. Participaron 52 entidades universitarias; la ceremonia de premiación se realizó en el Teatro Jorge Flores de la DGDC.

Los primeros lugares fueron: “Cerebro y retinas de mosca en la fruta”, de Fernando Rosales Bravo, proveniente del Instituto de Biotecnología de la UNAM (categoría 1).

Fernanda González Cedillo, del CCH Oriente (categoría 2) ganó con “Esperanza en un huevo”; y José de Jesús Peña Jiménez con “Los héroes desplazados” (categoría 3).

En este encuentro entre ciencia y sensibilidad visual, la fotografía científica muestra que el conocimiento se construye con datos y la capacidad de observar y maravillarse. Así que cada imagen es una invitación a explorar, comprender y apreciar la belleza del mundo.

Ciencia Una más.

Las técnicas empleadas han avanzado demasiado, pero el objetivo sigue siendo ver fenómenos que están vedados a los sentidos. En la actualidad la ciencia puede responder preguntas más amplias combinando la fotografía con telescopios, microscopios, estroboscopios, así como herramientas de tinción e iluminación.

“Fotografía Científica UNAM” se exhibe las 24 horas del día; al ser un espacio público, es gratuita. La Galería Abierta de las Rejas de Chapultepec se encuentra sobre Paseo de la Reforma