Llega a LAGUNA la tercera edición de La Otra Feria: la gran fiesta de las editoriales independientes

La Otra Feria llega a su tercera edición convertida en una de las citas indispensables para la edición independiente en México. Este 13 y 14 de diciembre, más de 80 sellos editoriales —un crecimiento del 40% respecto a años anteriores— se darán cita en LAGUNA para celebrar la bibliodiversidad y abrir un espacio de encuentro directo entre lectores y quienes editan los libros.

Participarán editoriales de distintos puntos de México y de países como España, Argentina, Bolivia, Uruguay, Chile y Colombia. Entre los sellos destacados se encuentran Sexto Piso, Era, Elefanta, Gris Tormenta, Altamarea, Antílope, Fiordo, Godot y Las Afueras, referentes del ecosistema independiente en lengua española.

El objetivo central de La Otra Feria es claro: acercar los catálogos, novedades y la visión editorial directamente al público, propiciando conversaciones, descubrimientos y un contacto más cercano con quienes hacen posible cada libro. Tras un par de ediciones con creciente participación, este año la feria se expande a dos días completos: el sábado 13 de diciembre de 11:00 a 20:30 y el domingo 14 de diciembre de 12:00 a 18:00, en LAGUNA, ubicado en Dr. Lucio 181, colonia Doctores, Cuauhtémoc, CDMX.

Se espera la asistencia de más de 2,000 personas, un incremento del 40% respecto al año anterior, lo que confirma la relevancia del evento dentro del panorama editorial de México y Latinoamérica. Nacida con el espíritu de recuperar el emblemático encuentro de editoriales independientes que durante años tuvo lugar en la Librería Rosario Castellanos, La Otra Feria retoma esa tradición en un nuevo contexto. En LAGUNA, espacio arquitectónico y cultural de referencia con área de alimentos y zonas de descanso, el proyecto reafirma la importancia de visibilizar la edición independiente, habitualmente opacada por los grandes grupos editoriales en los circuitos comerciales.

Para más información y entrevistas, se puede contactar a linus@taller-se.com o por WhatsApp al 442 249 9365. Las redes de La Otra Feria son Instagram y X: @laotraferiamx y su sitio web www.laotraferia.mx.