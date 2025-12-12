Presentan un paseo por la obra de Marianne Gas en el Centro de la Imagen

Piezas Algunas de las piezas de la muestra. (INBAL)

La exposición Marianne Gast. La cámara es únicamente una máquina, integrada por 180 imágenes y materiales de archivo, busca revalorar la obra de la fotógrafa alemana. La muestra se presenta en el Centro de la Imagen y se realizó con base en el archivo que resguarda el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de Artes Plásticas (CENIDIAP), en el marco de su 40 aniversario.

Alfredo Gurza González, director del CENIDIAP —adscrito a la Subdirección General de Educación e Investigación Artísticas (SGEIA) del INBAL—, señaló que Marianne Gast fue una artista migrante que llegó a México y se involucró con la modernidad de su tiempo.

La exposición abarca la producción realizada entre las décadas de 1930 y 1960, desde su trabajo de prensa en distintas ciudades de Europa y América hasta sus exploraciones artísticas y experimentales. Se complementa con materiales de archivo, como hojas de contacto con anotaciones y descartes, lo que permite al público adentrarse en su proceso creativo.

La curadora Rebeca Barquera, investigadora del CENIDIAP, explicó que la muestra presenta los primeros trabajos de Gast como fotógrafa de prensa interesada en imágenes documentales de corte humanista. Posteriormente, la artista desarrolló propuestas más libres y cercanas a la búsqueda de detalles con una estética propia.

“Nos interesa darle un rostro a Marianne Gast (1910-1958), una fotógrafa que en la historia de este género artístico no es mencionada; por ello era importante rescatarla del olvido”, comentó Barquera.

Destacó que la personalidad de la artista —quien estuvo casada con Mathias Goeritz— era multifacética: se desempeñó como maestra, bordadora, dibujante, secretaria, traductora y gestora cultural, siempre con la cámara en mano y proponiendo distintos acercamientos al objeto o a la persona fotografiados.

Su interés se enfocaba en ocasiones en las labores manuales, el trabajo, los cuidados y las personas; en otras, en los paisajes, los objetos encontrados y las composiciones abstractas.

Las imágenes y objetos de la artista aparecieron en el archivo de Mathias Goeritz, donado al CENIDIAP hace cuatro décadas. En una maleta de este acervo se descubrió el material que ahora se presenta por primera vez.

Alfredo Gurza destacó que la función del CENIDIAP es conservar, investigar y difundir los fondos documentales de la historia de las artes plásticas en México, del siglo XX a la actualidad. “Nuestra vocación y servicio consiste en resguardarlos, pero también investigarlos, generar conocimiento a partir de ellos y difundirlos”.

Añadió que la exposición Marianne Gast. La cámara es únicamente una máquina es una introducción a la relativamente desconocida labor fotográfica de la artista. “Observar su obra hará reflexionar al público sobre qué es el mundo de la imagen y la construcción que hacemos de ella, y de qué manera sustraemos del tiempo y del espacio algo que nos llama la atención”.

La muestra estará en exhibición hasta febrero de 2026 en el Centro de la Imagen, ubicado en Plaza de la Ciudadela 2, Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.