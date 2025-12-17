Avanza propuesta para declarar al Museo Experimental El Eco como Monumento Artístico de la Nación

Recinto Museo Experimental el Eco.

Las gestiones para la Declaratoria de Monumento Artístico de la Nación del Museo Experimental el Eco entran en su recta final. El pasado 11 de diciembre de 2025 se publicó el Anteproyecto del Decreto por el que se declara monumento artístico el bien inmueble conocido como Museo Experimental el Eco en la Plataforma de Transformación Digital, de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones del Gobierno de México, con lo que se avanza a la conclusión del procedimiento establecido en la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos y su Reglamento.

Los procesos para tramitar la Declaratoria de Monumento Artístico del Museo Experimental el Eco realizan en colaboración entre la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), como administrador del recinto.

Tras establecer la conveniencia y viabilidad de dicho reconocimiento y al cumplir con los requisitos de ley, se inicia la etapa previa de la Declaratoria, que debe contar con el visto bueno o autorización de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal y con ello iniciar las gestiones para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

El Eco fue diseñado por Mathias Goeritz (1915-1990) e inaugurado en 1953. Tras décadas de transformaciones, en 2005 fue recuperado y reinaugurado como recinto perteneciente a la Dirección General de Artes Visuales de la UNAM.

La eventual declaratoria reconocerá el valor estético relevante del bien inmueble, y asegurará su preservación como obra artística con la máxima jerarquía jurídica que se puede otorgar a una pieza arquitectónica como patrimonio cultural mexicano.