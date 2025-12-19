Alistan inauguración del Museo Textil; se ubicará en la “Casa del Marqués del Apartado”

Muestra Con más de 14 mil piezas en exhibición, se inauguró la tienda FONART en la antigua Casa Del Marqués Del Apartado. (Eleane Herrera)

Con más de 14 mil piezas en exhibición, el jueves por la noche se inauguró la tienda FONART (Fondo Nacional del Fomento de las Artesanías) en la antigua Casa Del Marqués Del Apartado (República de Argentina 12), justo frente al Templo Mayor, en pleno centro histórico de la Ciudad de México.

En una breve entrevista con la Subsecretaria de Desarrollo Cultural del Gobierno de México, Marina Núñez Bespalova explica a Crónica algunas remodelaciones efectuadas en el edificio para próximamente abrir el Museo Textil en esta misma sede y comenta que el Desglose del PEF 2026 terminará de ser aclarado en enero.

“Es de los primeros edificios que se hicieron en la Nueva España. Perteneció al tesorero real. Está frente al Templo Mayor por algo”, destaca.

La funcionaria pública explica que durante muchos años el inmueble estuvo ocupado por oficinas, como el-entonces-Conaculta o el FONCA e incluso fue sede del INAH (Instituto Nacional de Antropología e Historia) y recuerda que el estratégico lugar, próximamente, será sede de un Museo textil, “que honre la tradición textil de México”.

En cuanto a las remodelaciones del edificio señala que toda la parte de puertas y ventanas se conservó, “se tuvo que trabajar nuevamente la madera”.

Asimismo, “todo lo que tiene que ver con electricidad y sistema hidráulico se cambió. Las salas no se tocaron porque finalmente este museo es patrimonio, está catalogado, es un edificio antiguo y lo que se hizo fue simplemente adaptar sistemas eléctricos para la futura exposición de piezas, sin perjudicar las paredes, los muros, se está respetando mucho eso, de la mano del INAH, como tiene que pasar en estas circunstancias, y del área de Sitios y Monumentos”.

Una gran ventaja que la funcionaria observa en el recinto es que hace tiempo se descubrió la ventana arqueológica. “Es parte de una pirámide que parece que estuvo dedicada a Ehécatl, porque continúa, solo se abrió esta parte y pues forma parte del primer cuadro del centro histórico, muy relacionado con Templo Mayor, es un edificio muy simbólico”, agrega.

Al considerar el simbolismo que se aúna a la ubicación del recinto, la Secretaría de Cultura trabaja de la mano con la Secretaría de Turismo para establecer este sitio como un espacio de cuidado y difusión del patrimonio vivo.

Muestra Otras piezas de la muestra. (SCF)

“Es un edificio que pertenece a la Secretaría de Cultura y que queríamos abrir al gran público. Coincidió que está en un lugar turísticamente muy importante. Contamos con el gran apoyo de la Secretaría, su equipo para la difusión y vamos a ver si en los circuitos que van a promover esto va a ser una parte neurálgica”.

Respecto del Museo del Textil adelanta que la curaduría buscará narrativas variadas, “no-casadas con temas en particular”.

“No sólo son grandes maestros, por ejemplo, es realmente el textil, cómo se ha usado, cómo se viste, cómo se transmite, cómo se transforma. Nos acompaña un grupo de curadores especialistas, mexicanos todos. Tenemos el apoyo, además, de muchos otros museos del textil privados que nos van a prestar piezas y con los que estamos haciendo convenios”, ahonda.

DOCUMENTO PENDIENTE

Por otra parte, en cuanto a que el presupuesto asignado a la Unidad de Culturas Vivas, Patrimonio Inmaterial e Interculturalidad (UCUVI), creada en julio pasado, todavía no se ve reflejado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova señala que es “porque todavía tiene que hacerse un proceso de armonización, tiene que salir la estructura orgánica”.

“Cuando sea publicada por Hacienda, donde ya aparezca la nueva unidad, todo el presupuesto que está disperso en distintas áreas se le aplicará a la Unidad (...) Tiene que publicarse en enero a más tardar”, indica.

Muestra La artesanía en exhibición. (SCF)

- ¿Este documento que tiene que publicar Hacienda, tiene fecha límite?

“Tiene que publicarla en enero a más tardar”.

-¿El 30/31 de enero?

“Supongo que sí, yo no manejo esas fechas”.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural ahonda que el documento faltante para la aclaración del PEF es la autorización de la estructura orgánica nueva que se plantea en el reglamento.

“Con base en esa estructura orgánica ya se hace la adecuación presupuestal en las distintas direcciones generales o unidades”.

Hasta que no se publique, la funcionaria prefiere no comentar el presupuesto asignado, “porque además, mira, son presupuestos de salida y siempre ha pasado así”.

“A partir del programa que se presente suele haber incrementos o se ve la posibilidad de mantener los programas prioritarios, pero casi siempre cuando se solicitan incrementos, se dan, tiene que ver con lo que resulte después de que la estructura ya esté caminando. Entonces no me atrevería a decir. Se harán estos anuncios, se hará toda la campaña”, añade.

Lo mismo es válido para la Dirección de Acción Territorial, pues se trata de una de las direcciones generales de la nueva Unidad (UCUVI).

“Tiene dos, la de Acción Territorial y una que es como la de Culturas populares y Urbanas, pero se le suma la parte de investigación que es muy importante”, aclara.

Actualmente, la sede de la UCUVI es sobre avenida Reforma, “donde es la sede central, tiene tres pisos el edificio forma, eso no tiene mayor problema”.

INAUGURACIÓN TIENDA FONART

“El relanzamiento del Fondo Nacional del Fomento de las Artesanías (FONART) es fundamental para generar un mercado justo para vender artesanía certificada, que no compren piratería o réplicas y que les paguemos de manera justa a todas las artesanas y artesanos porque esa es la función de FONART”, manifestó la secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza.

Durante el acto protocolario de inauguración de la Tienda FONART en la emblemática Casa del Marqués del Apartado, la secretaria de Cultura subrayó la función de abrir mercado para las personas artesanas y ayudarles a vender “lo que quizá ellos podría ser más complicado”.

Se trata de “volvernos un lugar de acopio, un espacio de capacitación” y “todo lo que está aquí es trabajo justo, de un comercio justo, de un cuidado y una propuesta integral de política de gobierno”, aseguró.

Recordó que el siguiente año, en esta misma sede se abrirá el Museo Textil, “que va a ser un espacio de preservación y de difusión, de investigación, de documentación, un espacio de residencia para presentar el trabajo de las maestras y los maestros artesanos: va a ser la casa de las y los artesanos, donde van a poder exhibir, trabajar, hacer encuentros”.

Además, este espacio físico está abierto “para que los extranjeros y todos los turistas que vienen a México se encuentren con lo más profundo de nuestra historia, con una certificación, una legitimidad que habla de que son cosas originales porque es una parte del combate que estamos haciendo al plagio”, anunció,

“Llegar el día de hoy fue un trabajo intenso de restauración y de todas las capas que puede tener una Secretaría para llegar al día de hoy. De la burocracia nos encargamos nosotros, pero esto es para ustedes, compren sus regalos de navidad aquí“, invitó,

También participaron Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo, Marina Núñez Bespalova, subsecretaria de Desarrollo Cultural, y Sonya Santos Garzala titular de FONART, acompañadas de las maestras artesanas Victorina López Hilario, Dirina Ángel, Edmunda Romero y los maestros artesanos Pedro Hernández y Julio César Cuevas.

“Las artesanías son una obra de arte y que hoy la Secretaría de Cultura abra esto al público y que permita generar economía directa a las artesanas y a los artesanos, además con esta curaduría, es de agradecimiento porque representa la grandeza de nuestro país”, opinó Josefina Rodríguez, secretaria de Turismo del Gobierno de México.

La nueva tienda de Marqués del Apartado es la de mayor tamaño del FONART, junto con la del Complejo Cultural Los Pinos. Con su apertura se consolida la tercera y última inauguración de 2025, después de Tulum y Tijuana. En 2026 se abrirán más sedes.

“Es una sala de exhibición con la artesanía más bella del país (...) cabe señalar que hay piezas desde la más pequeña hasta las más grandes, de todos los precios, hay unas que tienen más trabajo que otras - eso no quiere decir que tengan una calidad diferente”, observó Sonya Santos Garza, titular del FONART.

Las piezas de 12 ramas artesanales se encuentran dispuestas a lo largo de 5 salas, un pasillo y un recibidor, donde la curaduría y la luz juegan un papel fundamental.

Hay desde alfarería y cerámica, hasta textilería, vidrio, madera, barro negro, entre otras materias mexicanas que componen monederos, prendas de vestir, pequeñas y grandes esculturas de jaguares, forros de cojín, sombreros, etc,

“Todo FONART se dedica única y exclusivamente al arte popular que cumple con los requisitos, con la certificación de lo que debe ser el arte popular mexicano, gracias a estos maestras y maestros que han heredado estas técnicas de generación en generación”, manifestó Sonya Santos Garza.