Hacia una revisión del Formalismo

Argenetic Arriba: De Kautz, Gravitones Cobra, 2025, y su detalle y el Hans Hofmann citado. Abajo: Gravitones Geológicos, 2025; Green on Red Abstract Sgraffito, 2014, óleo de Ebony Collier y una panorámica de Forma sobre Fondo. (Fotos: Proyectos Monclova, MoMA, Eduardo Egea y E.Collier)

De acuerdo al ensayo de Eduardo Abaroa, la labor manual de la pintura se vincula con la reconexión entre trabajador y labor, combatiendo así la alienación de ambos por la tecnología. Para ello, Kautz parte de la muerte de la pintura a partir del Monocromo de Ródchenko y a través de humor, ironía y pastiche, Willy “Samplea” la historia de la pintura, realizando obra algorítmica “por instrucciones” donde cabe la improvisación, como en la experimentación sonora aleatoria de los Jippies Asquerosos, grupo musical de Post-punk, Trans, Psicodelia y Noise de Kautz, y quien en un vídeo define su proceso pictórico: El Monocromo se sobrepone como capa translúcida a pinturas gestuales o geométricas, método que produce una tercera pintura o Contra-Pintura, diversidad artística multidimensional que genera un “campo gravitacional” en torno a arte histórico como Expresionismo Abstracto, Surrealismo, Grupo CoBrA, etc.

Al esgrafiar sus pinturas estas generan sugerentes efectos de superposición de capas, pero Kautz falla técnicamente al batir la pintura y ensuciar el color; la capa de Monocromo se torna lechosa o ceniza al usar mal, o no utilizar, un gel acrílico a manera de “barniceta”, aplanando así tanto tono como color. El óleo de Hans Hofmann (1894-1966) Memoria in Aeternum, 1962, 213.3 x 183.2 cm, Col. MoMa NYC, ilustra la técnica del Push & Pull de Hoffmann, donde color, tono o contorno acercan o alejan a las formas, y su contrapunto entre gesto pictórico y los dos monocromos superpuestos ilustran mejor la idea de Contra-Pintura que Kautz. Incluso, la aficionada Ebony Collier, al usar esgrafiado, coordina con eficiencia colores complementarios como verde y rojo.

Con exposiciones clave como Post Neo Mexicanismos, 2016, ESPAC, Forma sobre Fondo, 2017, Proyectos Monclova, o El Cordón Umbilical Retiniano, 2018, ESPAC, Kautz se ha erigido en México como el curador que prefigura una revisión historiográfica del formalismo en arte y pintura, y en cuanto corrija las deficiencias técnicas de su pintura, podrá sumarse a formalistas como Santiago Merino, Claudia Luna, Gabriel de la Mora, Antonio de la Rosa, etc.

Argenetic Eduardo Egea.

IG: @egea.eduardo