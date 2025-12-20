“Ranchonueces: La Suite del Norte” muestra a la real Sinaloa, sin estigmas

Rancho. Dani Rodríguez explica que este proyecto fue gestado en el seno del Colectivo La Mochila, como una función de danza artística.

Desde un ejido de Sinaloa, México, donde las notas musicales suelen ser opacadas por el estruendo de la incertidumbre, el bailarín profesional, coreógrafo y docente Dani Rodríguez empuña el arte como su arma más poderosa para mostrar el otro rostro de su tierra natal.

A través de su obra “Ranchonueces: La Suite del Norte”, el artista muestra el verdadero perfil de Sinaloa, que dista de los estigmas de violencia y criminalidad que a menudo dominan la narrativa nacional sobre esta tierra.

Durante una entrevista exclusiva con Crónica, explica que este proyecto fue gestado en el seno del Colectivo La Mochila, como una función de danza artística y un “esfuerzo monumental por reconstruir el tejido social y ofrecer a la niñez una alternativa de vida frente a otros contextos”.

Explicó que “Ranchonueces” representa una audaz resignificación del clásico navideño de Marius Petipa, con música de Tchaikovski, el Cascanueces pero trasladado a un contexto profundamente rural y comunitario inspirado al 100 por ciento en los ejidos del municipio de Ahome”, Sinaloa.

Añadió que la obra nació hace un año precisamente como una respuesta artística y humana ante la ola de violencia que azotó al estado, y hoy regresa con la misión de iluminar los espacios alejados del centro estatal y municipal.

Dani Rodríguez explicó al reportero que la pieza está enfocada en comunidades pesqueras y agrícolas, específicamente en los ejidos Rosendo G. Castro y Topolobampo, donde el acceso a la alta cultura suele ser limitado o inexistente.

“Para mí es fundamental que una producción dialogue con el territorio donde se presenta; adaptar Ranchonueces a los ejidos no es un gesto estético, sino una postura artística, el arte debe reconocer el lugar, la comunidad y la vida cotidiana que lo rodea. Solo así el espectáculo cobra sentido real”, expresó el coreógrafo.

“La propuesta artística es un despliegue de identidad sinaloense que fusiona la técnica clásica con la riqueza del folclore regional, aunque la base melódica conserva la partitura original de Tchaikovski, los instrumentos tradicionales han sido sustituidos por el alma sonora del norte: música sierreña, norteña y de banda”, dijo. Con emoción en su voz, manifestó que el vestuario fue confeccionado por los propios artistas con telas locales y diseños que reflejan la indumentaria de la comunidad, más allá de los tradicionales tutús convencionales de danza.

Contó que en la versión sinaloense, la protagonista es "La Clarita," una niña de rancho cuya casa cobra vida durante una posada típica, y el mítico Reino de los Dulces se transforma en el Reino de la Flor de Capomo, una flora característica del norte de Sinaloa.

De lo Malo puede Extraerse Bondad

Otro de los puntos impactantes de la producción sinaloense es la representación del antagonista, el Rey Ratón Vaquero.

En la obra del Cascanueces, el Rey Ratón es la representación de la voracidad y el desorden, el obstáculo para el crecimiento de Clarita.

En el Ranchonueces, en lugar de ser un villano unidimensional este personaje porta un sombrero norteño diseñado con forma de cabeza de ratón y una corona, que simbolizan las partes negativas de la humanidad que pueden alejarnos de la productividad.

Dani Rodríguez explicó que introdujo una filosofía de bondad y redención en el clímax de la historia; “a diferencia del original, en Ranchonueces el protagonista perdona al Rey Ratón Vaquero y a su ejército, sellando la paz entre ambos bandos.

“Este giro narrativo tiene un propósito pedagógico fundamental para la niñez sinaloense; demostrar que incluso de las cosas malas puede extraerse bondad”, indicó.

Rodríguez utiliza la metáfora propia del campo al explicar que, aunque los ratones suelen verse como una plaga temida, en muchas comunidades de rancho también funcionan como un control natural al alimentarse de otras plagas que dañan los huertos y hortalizas.

Con esto “el mensaje para los jóvenes es que la maldad puede ser transformada en algo positivo a través del perdón y la comprensión de los contextos”, explicó el artista, quien participó en el Premio Nacional de Danza 2025.

Trabajo Transformador en Equipo

El esfuerzo de Dani Rodríguez es coronado por 20 artistas más en escena, apoyados por 15 técnicos de producción, un testimonio del trabajo en favor de la resiliencia y los valores de la población de Sinaloa.

Para Rodríguez llevar el ballet y la danza clásica a las canchas de usos múltiples de los ejidos es una forma de infundir liderazgo y esperanza.

“El objetivo es que la comunidad sienta que esta obra les pertenece, generando un sentido de identidad y orgullo que actúe como un escudo contra las tentaciones de la delincuencia”, manifestó.

El Colectivo La Mochila trabajó con el liderazgo de Dani Rodríguez para presentar un espectáculo de calidad como las temporadas de la Compañía Nacional de Danza en el Auditorio Nacional.

Ahora establece el inicio de una tradición anual propia en Sinaloa que celebre la valentía, el amor y la unión.

Dani Rodríguez explicó que pese a los desafíos financieros y haber quedado muy cerca de obtener estímulos fiscales, el colectivo logró avanzar gracias al apoyo de la comunidad y de empresas como Pacífico Mexinol, que creen en el poder de la cultura para sanar sociedades.

“La logística para llevar Ranchonueces a las comunidades rurales es un acto de amor al arte; el equipo renta un pequeño camión donde viajan todos juntos para montar escenografías que incluyen elementos locales como pangas (barcos pesqueros) y palmeras adornadas con luces navideñas”, relató.

Además de la danza, el evento se transforma en una auténtica posada navideña norteña para unas 400 personas, donde se rinde homenaje a figuras queridas de la comunidad, como el fallecido "Polillas“.

Dijo que es un espacio donde la tecnología queda en segundo plano frente al contacto humano y la magia del escenario.

Dani Rodríguez hizo un llamado a México para visitar Sinaloa durante la temporada vacacional de diciembre; “a pesar de las noticias difíciles, es un estado hermoso con gente que cuida a sus visitantes y donde es posible sentirse seguro”.

El liderazgo del bailarín invita a cambiar la percepción externa del estado, con la demostración que en las orillas y provincias de México también es producido “arte de vanguardia con un corazón profundamente social”.

Ranchonueces es mucho más que una suite de ballet; es un espejo en el que Sinaloa puede verse reflejada con dignidad y esperanza.

“Ranchonueces: La Suite del Norte” será presentada el lunes 22 de diciembre a las 5:00 p.m., en la Cancha de Usos Múltiples del Ejido Rosendo G. Castro, como un evento gratuito y completamente familiar, dirigido a las comunidades de los ejidos Topolobampo y Rosendo G. Castro.

Mientras la Clarita de Sinaloa vence sus miedos en el escenario, toda una generación de niños sinaloenses aprende que la magia de la unión puede vencer a cualquier "Rey Ratón Vaquero" que amenace su futuro, y puede transformarlo en bondad.

El telón es levantado en el ejido Rosendo G. Castro, para una función y también para el inicio de una nueva historia para Sinaloa.