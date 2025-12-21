Concanaco apuesta por narrativa audiovisual para revalorar símbolos mexicanos

Foto: Especial Foto: Especial (La Crónica de Hoy)

México busca reforzar su imagen cultural y turística a través de una narrativa audiovisual basada en cortometrajes que retoman símbolos, tradiciones y valores considerados representativos de la identidad nacional. La estrategia, parte de la campaña “México muy mexicano”, contempla para 2026 la producción de una nueva pieza centrada en la figura de la muerte, entendida desde su arraigo en las costumbres del país y su dimensión simbólica.

La iniciativa es impulsada por la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco Servytur) y tuvo su primer acercamiento internacional en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2025, celebrada en Madrid, España, donde se presentó el cortometraje inaugural del proyecto. La propuesta busca, desde el sector empresarial vinculado al comercio y el turismo, fortalecer una narrativa que ponga en valor elementos culturales mexicanos y contribuya a proyectar una imagen positiva del país en el exterior.

El presidente del organismo, Octavio de la Torre, explicó que el proyecto surgió tras identificar la necesidad de profundizar en los símbolos nacionales en un contexto marcado por diversas preocupaciones, entre ellas las tensiones comerciales con Estados Unidos, así como problemáticas internas relacionadas con la inseguridad y la extorsión. Frente a ese escenario, señaló que la organización optó por reflexionar sobre el significado de la identidad mexicana y construir una imagen que partiera de la vida cotidiana y de las experiencias de las comunidades.

De la Torre indicó que este enfoque se alinea con la estrategia del Plan México, orientada a impulsar el contenido nacional, y que derivó en el desarrollo de una línea de comunicación institucional que encontró en el formato del cortometraje una vía para transmitir mensajes culturales y sociales de manera accesible.

Bajo el lema “Hecho con el alma” y dentro de la campaña “México muy mexicano”, la serie fue concebida como un conjunto de piezas audiovisuales con una narrativa propia.

El primer cortometraje, titulado “La vendedora de flores”, se inspiró en la obra homónima del muralista Diego Rivera, una imagen ampliamente reconocida en el imaginario colectivo mexicano. De acuerdo con el dirigente empresarial, la intención fue contar una historia distinta a partir de ese referente, al presentar a una mujer empoderada que reflejara la fortaleza social y cultural asociada a la llamada “raza de bronce”, además de visibilizar el esfuerzo cotidiano de los pequeños comerciantes y emprendedores del país.

La producción se realizó con la colaboración del sello Studio, integrado por un grupo de creadores originarios de Tecate, y logró ser registrada en al menos 17 festivales. Desde su estreno, “La vendedora de flores” ha obtenido reconocimientos y selecciones en diversos certámenes internacionales, entre ellos el Berlin Kiez, el Paris Play Film, los Oniros Film Awards y el Toronto Arts & Entertainment, así como festivales en países como Portugal y Nueva Zelanda.

Para la siguiente etapa del proyecto, Concanaco Servytur prevé el lanzamiento de un segundo cortometraje titulado “El buen morir”, actualmente en proceso de edición. La obra aborda la muerte como tema central, inspirándose en la figura de las catrinas y en la relación cultural que México mantiene con este concepto. Según explicó De la Torre, la intención es reflexionar sobre la trascendencia de cada persona y el impacto que tiene en la vida de quienes la rodean.

Al igual que la primera producción, “El buen morir” tendrá su estreno internacional en Fitur, esta vez en la edición de 2026, que iniciará el 21 de enero y en la cual México participará como país invitado especial. Para el organismo empresarial, estos cortometrajes representan una forma de mostrar al país a través de elementos como la comida, las flores, los paisajes y los valores culturales, integrados en relatos que buscan conectar con audiencias nacionales e internacionales desde una perspectiva identitaria.