“Geles Cabrera. Partituras corporales”, una mirada a la obra de una de las figuras de la escultura moderna en México

Muestra. Algunas de las piezas de Geles Cabrera. (INBAL)

La exposición Geles Cabrera. Partituras corporales ofrece una revisión de la trayectoria de la escultora Geles Cabrera (Ciudad de México, 1926), pionera de la escultura moderna en México, cuya práctica dialoga con tradiciones estéticas mesoamericanas y afrocaribeñas, así como con metodologías vinculadas al movimiento y la danza.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 5 de abril de 2026. Durante el periodo vacacional, el público podrá participar en las visitas guiadas que se ofrecerán de martes a sábado, a las 11:30 y 16 horas.

La exposición recorre más de siete décadas de producción de la artista, caracterizada por la experimentación con materiales como piedra, plexiglás y bronce, lo que permite apreciar su exploración del cuerpo, el espacio y el movimiento, así como su legado dentro de la escultura moderna mexicana.

El director del MPBA, Daniel Garza Usabiaga, señaló que la exposición ofrece una mirada integral y renovada sobre la obra de Geles Cabrera, quien actualmente tiene 99 años. “Es considerada una de las primeras escultoras profesionales del país y una figura pionera de la escultura moderna. Fue fundadora del Museo Escultórico de Coyoacán en 1966, el primer museo de escultura en México”, afirmó.

Por su parte, el curador Joshua Sánchez explicó que durante su proceso formativo, Geles Cabrera tuvo como maestros a diversos escultores vinculados a los relatos posrevolucionarios que reivindicaban las grandes gestas heroicas. Sus primeros trabajos se inscriben en este contexto; sin embargo, en su primera exposición, realizada en la Galería Mont-Orendáin en 1949, ya se vislumbra una aproximación a las temáticas que desarrollaría posteriormente.

La exposición se divide en tres núcleos temáticos: Partituras corporales, Coreografías corporales y Museo Escultórico, distribuidos en las Salas Siqueiros, Camarena, Orozco y Tamayo. En ellas se presentan piezas como Máscara o cabeza y Perfil del viento. “Son experimentos realizados en la década de 1990, y decidimos iniciar la exposición con Máscara porque Geles parte de la representación canónica y ortodoxa del cuerpo”, explicó Sánchez.

Asimismo, se incluyen obras como Retrato metafísico de Geles Cabrera, pieza que Mathias Goeritz regaló a la artista; registros fotográficos de esculturas en bronce que evidencian la importancia que concedía a la documentación, y litografías a color como Campo nudista, Recreo en la playa y Saudade, que muestran cómo la artista abordó la representación del cuerpo humano.

La muestra integra también esculturas como Figura recostada y Dama recostada boca arriba, así como secuencias de piezas que registran una serie de movimientos y permiten apreciar el cuerpo en el espacio desde una perspectiva sensorial. “Decidimos centrarnos en el movimiento y su relación con la danza, con obras que subrayan cuerpos de formas embrionarias y figurativas, donde los rostros y gestos se transforman y apenas se sugieren mediante una línea”, concluyó el curador.

Geles Cabrera. Partituras corporales podrá visitarse de martes a domingo, de 10 a 18 horas, en el Museo del Palacio de Bellas Artes.