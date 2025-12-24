El Parque Esperanto, un espacio de encuentro cultural, dice Flor Amargo

Flor. La artista musical multidisciplinaria Flor Amargo se iría a vivir a Tijuana.

La razón número uno de cinco por las que la artista musical multidisciplinaria Flor Amargo se iría a vivir a Tijuana, es por correr en el Parque Esperanto, un espacio que pasó de ser un basurero a convertirse en un punto de encuentro, de cultura y orgullo para las familias de Baja California, en el gobierno de Marina del Pilar Ávila Olmeda.

Flor Amargo posteó en sus redes sociales los momentos en que a toda carrera recorría un parque cuyo rescate le mereció que el World Urban Parks, le otorgara el WUP@10 Outstanding “New Park Project Award para América Latina, dado a los proyectos de mayor impacto global en la recuperación de espacios públicos por lo que en su momento la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda resaltó que esta distinción coloca a Baja California en el escenario mundial de la sustentabilidad y la innovación urbana.

Flor Amargo

Es originaria de Oaxaca. Se dio a conocer como cantante urbana que igual interpreta en el Metro, calles y plazas acompañada de su teclado.

Su propuesta musical fue bautizada por ella como catártic-pop, siendo su música un collage de rock, salsa, y temas de concierto.

Otros motivos para irse a vivir a Tijuana es que fue coronada como Fiona Amargo; porque Tijuana la ama y Flor Amargo ama Tijuana; y porque en la avenida Revolución siempre hay un lugar y un teclado para tocar y cantar.

El Parque Esperanto cuenta con más de 2 mil árboles, 15 mil arbustos en taludes y 20 mil metros cuadrados de pasto natural, infraestructura verde que refuerza su vocación ambiental y lo convierte en el espacio más grande del estado para la recreación, el deporte y la cultura.

Con más de un millón de visitantes en 2025, el Parque Esperanto se proyecta como un modelo de recuperación urbana que trasciende fronteras y posiciona a Baja California como referente en sustentabilidad y espacios públicos de calidad. El responsable de coordinar los trabajos que lograron la transformación del parque fue Carlos Alberto Torres Torres.