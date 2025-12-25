Estrenarán en Nueva York obra de teatro que muestra resiliencia de la Nación Comcáac, de Sonora

Teatro Los ensayos para el estreno de “PACKRAT: The Quest por la Abundancia”, el 8 de enero de 2026. (Stefan Hagen)

En la ciudad de Nueva York (Estados Unidos) se estrenará una propuesta teatral que cuenta con el aval del Consejo de Ancianos de la Nación Comcáac: “PACKRAT: The Quest por la Abundancia”, obra en inglés y español, con marionetas, proyecciones y música original, se presentará el jueves 8 de enero de 2026, en Dixon Place. La Nación Comcaac es un territorio en Sonora, México.

“Creo que la gente tiene un prejuicio contra los títeres, que piensan que son para niños, que son solo muñecos, así que me gustaría decir algo que anime a la gente a seguir investigando y a echarle un vistazo, porque creo que es una forma de arte muy elevada y totalmente para adultos”, comenta la directora y autora de la obra, Renee Philippi.

En conversación a distancia con Crónica, la escritora y directora expresa que una de las ideas era abordar una narrativa distinta a lo que en Estados Unidos se entiende por “lo mexicano”, que suele ser el Día de Muertos, temáticas relacionadas con el narcotráfico y toda esa “caca con la que nos inundan aquí”.

“Resultó muy profundo para mí, supongo que al venir de Michigan y crecer con una madre soltera… pero mi madre era muy espiritual y tenía sentido para mí que había una conexión”, comparte sobre su relación personal con los temas que se abordan en el montaje.

Nociones como la existencia de una conexión con las siete generaciones que nos precedieron y las siete generaciones que nos seguirán también le parecen muy importantes en términos de ecología y medio ambiente, “así que todo ese tipo de cosas están ahí”.

Renee Philippi explica que la compañía combina drama, danza, títeres, música y artes visuales como desafío a la relación tradicional entre el diseño y el texto, “de modo que los elementos escénicos tengan una especie de argumento o arco narrativo propio en relación con la palabra hablada y, a veces, se yuxtapongan o tengan un tipo de relación diferente. Esta obra es totalmente de marionetas”, detalla.

“Yo no la describiría en absoluto como los Muppets, tampoco diría que es del estilo Rey León, ya que eso implica muchos tocados y marionetas con trajes. Se trata más bien de marionetas al estilo Bunraku”, agrega.

La historia muestra una comunidad indígena cuya supervivencia cultural enfrenta desafíos ambientales y políticos, a la vez que plantea preguntas urgentes sobre el hogar, la pertenencia y la responsabilidad en un mundo marcado por la crisis climática y el desplazamiento humano.

La página del recinto la describe como una “combinación perfecta de marionetas, proyecciones y banda sonora original, coproducida interculturalmente y basada en el conocimiento indígena, la conciencia ecológica y la colaboración artística transfronteriza”.

BÚSQUEDA DE ABUNDANCIA

Inspirada en los comcáac, la obra recurre al lenguaje de los sueños y a la presencia de los antepasados para guiarnos en nuestro camino hacia el cuidado de nosotros mismos, de nuestro planeta y de los demás.

Aunque no es propiamente una secuela, esta obra deriva de otra que la compañía Concrete Temple Theatre presentó -con éxito- anteriormente, llamada “PACKRAT”. En ella ya aparecía el personaje Bud, quien ahora es protagonista de una aventura que puede disfrutarse aún sin haber visto la obra anterior.

“The Quest por la Abundancia” sigue a Bud, un roedor del desierto de Nevada, quien bajo la guía de sus sueños y ancestros conoce a Amoz (“corazón” en lengua seri), una liebre originaria del territorio Comcáac que escapa de un zoológico clandestino. Juntos emprenden una travesía hacia la Cesta de la Abundancia enfrentando peligros naturales como una inundación.

“Los animales viajan desde Nevada a través de Arizona hasta México, hasta la nación Comcáac. Los antepasados están representados por un pelícano blanco, que es muy importante para el pueblo Seri, y es el que lleva a Bud de vuelta a casa, a Nevada”, ahonda Renee Philippi.

“Creo que, al final, el hogar se ve representado a través de la tortuga, que todos llevamos nuestros hogares a nuestras espaldas, no es algo separado ni algo que poseemos, sino que está dentro de nosotros”, añade.

COPRODUCCIÓN BINACIONAL

“PACKRAT: The Quest por la Abundancia” es producto de una colaboración binacional de dos años, impulsada desde México y precedida por la invitación que la empresa cultural y creativa Contenidos Artísticos hizo a Concrete Temple Theatre, para presentar PACKRAT en el Festival Internacional Cervantino en 2023, como parte de la programación de artes escénicas de Estados Unidos, que fue país invitado de honor en esa ocasión.

A partir de la buena experiencia que tuvieron en la colaboración, Contenidos Artísticos propuso una nueva alianza y, con el apoyo de Escena Cross-Border (programa que desde 2017 fomenta la creación e intercambio cultural entre México y Estados Unidos), se pudieron realizar residencias artísticas en la Nación Comcáac durante el Festival XEPE AN CÖICOOS y las Músicas del Mundo (abril de 2024) y en Perry, Nueva York (noviembre de 2024), ambas con apoyo del Gobierno de Sonora.

Asimismo, en el elenco participan la actriz mexicana Renée Lavalle, la vestuarista Laura Anderson Barbata y el asistente de dirección Daniel García. Además de los mexicanoamericanos Christopher Cortez (actor) y Carson Robles (stage manager).

El diseño de títeres, las proyecciones y la escenografía son de Carlo Adinolfi.

Por otra parte, cabe mencionar que esta obra fue seleccionada por la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas (APAP) para presentar el “pitch” (a cargo de Cristina Vázquez, directora de Contenidos Artísticos y Renee Philippi, directora de Concrete Temple Theatre) durante la sesión UP NEXT! que se realizará en el marco de la conferencia anual del organismo en la ciudad de Nueva York, el 9 de enero de 2026, frente a programadores, presentadores y agentes de Estados Unidos y del mundo.

Después de estrenar el 8 de enero -con su respectiva función de preestreno el 7 de enero- , “PACKRAT: The Quest por la Abundancia” ofrecerá ocho funciones más del 9 al 23 de enero de 2026. Aunque aún no hay confirmaciones en nuestro país, Renee Philippi adelanta que están buscando traerla a México.