El Museo Nacional de la Estampa exhibe “Grabadoras de historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México”

Obra. Una de las piezas de la muestra. (INBAL)

Una revisión sin precedentes del arte gráfico de las culturas vivas del país se presenta en la exposición Grabadoras de historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México, que se exhibe en el Museo Nacional de la Estampa (MUNAE), del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Se trata de una muestra realizada por mujeres artistas indígenas y afrodescendientes, con técnicas tradicionales de grabado que van del aguafuerte y la xilografía hasta incursiones en el textil y la cerámica.

Emilio Payán, director del MUNAE, afirmó que se trata de una exposición que integra alrededor de 200 piezas de más de 140 mujeres artistas pertenecientes a los pueblos originarios de la República Mexicana. “Esta exposición captura la esencia de nuestras comunidades y denuncia las injusticias que han vivido, pero también celebra las tradiciones y la memoria visual de nuestro país”.

Demian Flores, integrante del equipo curatorial junto con Mónica Villegas, señaló que los usos y costumbres de las participantes, reflejados en sus creaciones artísticas, se sostienen en la organización social y la participación política de las mujeres, quienes regulan aspectos fundamentales de la vida comunitaria y fortalecen la cohesión social. “El grabado y el textil guardan un profundo vínculo con la memoria y la identidad colectiva”.

Agregó que los relatos transmitidos por tradición oral se hacen presentes en estas obras: mitos de origen, presencias sobrenaturales y narraciones que conforman la memoria colectiva de sus comunidades. “Asimismo, las creadoras incorporan a su práctica los oficios y saberes que moldean su entorno rural y popular”.

Al explicar los motivos y contenidos de sus trabajos, la artista Domitila Molina señaló que en las primeras obras de la exposición puede apreciarse el papel de la mujer como depositaria de la tradición. “En estos trabajos participamos mujeres y presentamos un poco de nuestra identidad cultural yaqui, con nuestros padres y los cerros emblemáticos que nos protegen y que guardan una anécdota de nuestros ancestros a través del cuento llamado El chapulín brujo”.

Por su parte, Kimberly Sánchez comentó que su obra Herencia del trabajo se centra en la presencia de las mujeres en la familia. “Nunca se sabe lo que aportan las mujeres en la casa: trabajan, estudian, guían y cuidan; hacen todo el trabajo y nadie las valora. Por eso quise retratar esa realidad en una obra que muestra cómo las mujeres son invisibles en muchos aspectos”.

Sobre la pieza La jornada, María Asunción Moreno explicó que aborda la vida de su comunidad, Boca de Mezcala, Jalisco, que vive principalmente de la agricultura. “Tenemos el Lago de Chapala con su personaje, el Chan del agua, y puse a la mujer como un factor fuerte, en quien recae un gran peso del trabajo del campo. Estamos en resistencia y luchamos por el rescate de tradiciones antiguas de nuestro pueblo”.

Margarita Säsäknichim Martínez explicó que en su obra Ant, vinik, ts’unubajel (Mujer, hombre y siembra) muestra el papel del hombre y la mujer dentro de la agricultura, mientras que María Castañeda y Martha Gracilda López expresaron que el conjunto de grabados que presentan busca reflejar la ira de las mujeres cuyos esposos, hijos y familiares son perseguidos y a quienes nadie escucha.

Israel Torres, integrante del Laboratorio Gráfico Siete Vidas, de Durango, señaló que el propósito del proyecto es acercar las herramientas de la gráfica a comunidades históricamente relegadas, con el fin de llevar su mensaje a contextos nacionales. “En las comunidades existen manifestaciones culturales vibrantes, milenarias y maravillosas; por ello, buscamos acercar los elementos de la gráfica para facilitar el ejercicio de los derechos culturales”, subrayó.

Grabadoras de historias: mujeres en la gráfica de los pueblos de México permanecerá abierta hasta abril de 2026, en el Museo Nacional de la Estampa, ubicado en avenida Hidalgo 39, colonia Guerrero, Centro Histórico de la Ciudad de México.