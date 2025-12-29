Por restauración, cierra temporalmente el Laboratorio Arte Alameda

Laboratorio La intervención permitirá restituir la estabilidad estructural de la cúpula y las bóvedas. (INBAL)

El Laboratorio Arte Alameda (LAA) cerrará temporalmente sus puertas para iniciar trabajos de restauración en sus instalaciones, con el objetivo de conservar y fortalecer uno de los monumentos con valor histórico y patrimonial del Centro Histórico de la Ciudad de México. La intervención contempla la restauración de la bóveda y la cúpula de la nave central, así como de las bóvedas y el muro norte de la Capilla de Dolores.

Este proyecto de restauración se enmarca en los esfuerzos de atención al patrimonio cultural impulsados por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y es resultado de la coordinación interinstitucional entre el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). La intervención se realizará con recursos provenientes de la cartera de inversión del INAH destinada a la rehabilitación de inmuebles afectados por el sismo de 2017 y será llevada a cabo por el Fideicomiso del Centro Histórico, institución responsable de la administración y ejecución técnica de los trabajos de restauración del inmueble, en virtud del convenio que mantiene con el INAH para este tipo de intervenciones especializadas. Esta colaboración garantiza que las acciones se desarrollen bajo criterios de conservación patrimonial que salvaguardan la integridad material y simbólica del monumento.

Patrimonio vivo del Centro Histórico

El inmueble que hoy ocupa el Laboratorio Arte Alameda forma parte del antiguo conjunto del Convento de San Diego, edificado entre los siglos XVI y XVII. Su nave central, la cúpula, las bóvedas y la Capilla de Dolores constituyen un testimonio relevante de la arquitectura conventual novohispana y de las distintas capas históricas que conforman el Centro Histórico de la Ciudad de México. La restauración parte de este reconocimiento institucional para proyectar su conservación, mantener su valor patrimonial y su vocación cultural en el presente.

Una restauración que mira al futuro

La intervención permitirá:

Restituir la estabilidad estructural de la cúpula y las bóvedas.

Atender procesos de humedad y deterioro derivados de fisuras y grietas presentadas por el sismo de 2017.

Evitar el deterioro y garantizar la conservación del mural Los informantes de Sahagún , de Federico Cantú, obra que forma parte del patrimonio artístico bajo resguardo del INBAL, legado muralístico del artista y del Centro Histórico de la ciudad.

, de Federico Cantú, obra que forma parte del patrimonio artístico bajo resguardo del INBAL, legado muralístico del artista y del Centro Histórico de la ciudad. Garantizar las condicione adecuadas del monumento histórico para la producción, montaje y exhibición de los proyectos de arte contemporáneo que conforman la programación del LAA.

La restauración como proceso de experimentación artística

Mientras se desarrollan los trabajos de restauración en la nave central y la Capilla de Dolores, el artista Pablo Rasgado (Zapopan, 1984) realizará una residencia artística en el Laboratorio Arte Alameda. El trabajo desarrollado durante este periodo dará lugar a un proyecto de sitio específico para la nave central, concebido a partir de un ejercicio de arqueología especulativa de carácter artístico, que utiliza fragmentos, materiales y hallazgos derivados de la restauración como detonantes para la investigación y la experimentación visual.

Este proyecto formará parte de la reapertura del recinto y plantea la restauración patrimonial no solo como una labor técnica de conservación, sino como un marco activo para la producción artística contemporánea, en diálogo con la arquitectura y la memoria material del edificio. La reapertura del Laboratorio Arte Alameda está prevista para la primavera de 2026.

Agradecemos a nuestras audiencias su comprensión durante este periodo de cierre temporal, necesario para llevar a cabo los trabajos de restauración del monumento. Invitamos al público a seguir las redes sociales del Laboratorio Arte Alameda y del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, donde se compartirán los avances de la restauración, el desarrollo de la residencia artística de Pablo Rasgado y la información sobre la reapertura del recinto.