2025: año en que brilló la grandeza de la cultura y arte de México en el mundo

Resumen. La obra “El sueño (La cama)” , un autorretrato de 1940 de la mexicana Frida Kahlo.

En la víspera de terminar el año, en Crónica recordamos algunos momentos que marcaron las artes y cultura en 2025: desde las piezas artísticas que rompieron récord en subasta, pasando por las personalidades que fueron reconocidas gracias a su trabajo y los pendientes inmediatos para el próximo año, hasta las muertes que estremecieron al mundo.

Entre apellidos como Klimt, Rothko y Van Gogh, la obra “El sueño (La cama)” autorretrato de 1940 de la mexicana Frida Kahlo alcanzó un nuevo récord en las subastas de obras creadas por mujeres: se vendió en 54,7 millones de dólares.

Cabe señalar que tres obras de Gustav Klimt se posicionaron como las más caras vendidas en subasta este año, sin embargo, “El sueño (la cama)” superó la marca previa de Georgia O’Keeffe y otras piezas de la misma Kahlo, además de ser la única obra de arte en el “top” de los precios más altos 2025 realizada una artista mujer.

RECONOCIMIENTOS Y PENDIENTES

A nivel internacional, la comunidad cultural acostumbra seguir de cerca los nombramientos de premios cuyo prestigio suele consolidar carreras y cánones.

Por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura, que este 2025 fue otorgado al escritor y guionista húngaro László Krasznahorkai (1954), por su “obra visionaria y sin concesiones” así como la “espectacular forma de retratar con absurdismo oscuro y humor temas como la melancolía y la desesperanza”.

El Premio de Literatura en Lengua Castellana Miguel de Cervantes, (“Premio Cervantes”), considerado el máximo galardón en lengua española, fue otorgado al editor, ensayista, narrador, catedrático y crítico literario mexicano Gonzalo Celorio (1948), siendo así el séptimo escritor mexicano en recibir este premio.

Los Galardonados con los Premios Princesa de Asturias 2025 fueron entregados: al filósofo surcoreano Byung-Chul Han en la categoría de Comunicación y Humanidades; el escritor español Eduardo Mendoza en Letras; a la tenista estadounidense, Serena Williams en Deportes; el sociólogo estadounidense Douglas Massey en Ciencias Sociales; a la genetista estadounidense Mary-Claire King en Investigación Científica y Técnica; al economista italiano Mario Draghi en Cooperación Internacional; a la fotógrafa mexicana Graciela Iturbide en Artes; y al Museo Nacional de Antropología de México en la categoría de Concordia.

A la par de estos reconocimientos, en nuestro país se realizó una importante reestructura de la Secretaría de Cultura, cuyo reglamento interno ahora contiene 12 unidades administrativas y cinco órganos administrativos desconcentrados.

En el desglose del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 (PEF 2026) queda pendiente hacer actualizaciones y anunciar los montos que se reasignarán.

También quedan pendientes los diagnósticos del Plan Michoacán en materia cultural, así como la inauguración de la Bodega Nacional de Arte que forma parte del Proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura, iniciado el sexenio pasado.

LAS PÉRDIDAS

Por otra parte, también recordamos a figuras que cambiaron el panorama de la ciencia a nivel local e internacional, como la etóloga y activista Jane Goodall, que murió en octubre.

Con su trabajo, Jane Goodall demostró que los chimpancés comparten muchas características con los humanos (como el uso de herramientas, emociones complejas, formación de vínculos sociales duraderos, guerras organizadas y transmisión de conocimientos de generación en generación) lo que redefinió la visión antropocéntrica del mundo.

También falleció la astrofísica y Premio Crónica, Julieta Fierro Grossman, quien contribuyó con aportes que le valieron ser miembro honoraria de la Academia Estadunidense de Artes y Ciencias, tres doctorados honoris causa y ser directiva de la Comisión de Educación de la Unión Astronómica Internacional, la Academia Mexicana de Profesores de Ciencias Naturales, de la Asociación Mexicana de Museos de Ciencia y Tecnología y de la Sociedad Astronómica del Pacífico. Además fue un parteaguas en la visibilización de las mujeres en áreas científicas.

El mundo académico mexicano estuvo de luto por la filóloga, traductora y profesora emérita de la UNAM, Margit Frenk; el escritor y editor Hernán Lara Zavala falleció a los 79 años; la escritora y ensayista mexicana, Isabel Turrent, murió a los 78 años

La periodista, escritora y editora Mónica Maristain, de origen argentino, falleció a los 67 años de edad en la Ciudad de México, donde radicaba desde hace años.

El Nobel de Literatura peruano Mario Vargas Llosa, conocido por ser parte del Boom latinoamericano, murió a sus 89 años. El autor de “La fiesta del Chivo”, “Conversación en La Catedral”, “La ciudad y los perros” o “La tía Julia y el escribidor” -entre otras- había anunciado desde 2023 que “Le dedico mi silencio” (Alfaguara) sería su última novela.

A los 96 años de edad murió el arquitecto Frank Gehry, ganador del Premio Pritzker y creador de icónicos edificios como el Museo Guggenheim de Bilbao, el Biomuseo de Panamá o la Casa Danzante de Praga.

Otras personalidades históricas de la cultura popular que fallecieron este 2025 fueron Paquita la del Barrio, Ozzy Osbourne, los cineastas David Lynch y Rob Reiner, Diane Keaton, Brigitte Bardot y el Papa Francisco.