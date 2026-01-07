Felipe Leal : “Necesitamos más arte urbano para la Ciudad de México”

Entrevista El arquitecto Felipe Leal.

“Falta más arte urbano, que puede estar expresado en fuentes, en parques, en esculturas, en elementos de mobiliario urbano que sean más atractivos”, opina el arquitecto y académico Felipe Leal,

Generoso con el tiempo que dedica a nuestra conversación vía telefónica sobre “Conversación sobre Arte y Arquitectura” (Semillero, 2025), el arquitecto mexicano habla sobre cómo el arte urbano se relaciona con el diseño de la Ciudad de México.

“Tenemos muy buenos ejemplos de arte urbano en diferentes momentos: la Ruta de la Amistad; la Columna de la Independencia; el Monumento a la Revolución que es art déco con una historia muy particular y compleja, no estaba pensado así, es una adaptación a lo que iba a ser el vestíbulo del Palacio Legislativo, pero tiene unas virtudes de arte extraordinario, entras y ves todos los detalles, es impresionante.

La Diana Cazadora, el Caballito y las Torres de Satélite también son referencias para la ciudadanía, independientemente de la época que representan. Incluso estaciones de metro o autobús le parecen también posibilidades de arte urbano, aunque plantea que no ponemos tanta atención pues hay civilizaciones “mucho más conscientes” de todo esto.

“Hemos fallado también, en las últimas décadas, pues una serie de problemas y de ajustes en la sociedad hacen que El Monumento se ha alterado, se ha conflictuado, se ha generado el anti-monumento”, observa.

Como ejemplo señala la antes llamada Glorieta de Colón, donde los reclamos sociales de mujeres contra la violencia y desapariciones han reclamado el espacio sin que quede claro qué pieza podría ocuparlo ahora que representaría este deseo.

“Con toda razón. Esos problemas son ajustes en la sociedad muy recientes que sí están impactando en la ciudad de México en lo particular, no es tan grave en otras ciudades del mundo, me lo dicen extranjeros”, destaca.

“Ahí se manifiestan todos estos grupos de demanda, legítimos además”.

Entrevista. El libro.

EL LIBRO Y EL FUTURO

Con motivo de la reciente publicación “Conversación sobre Arte y Arquitectura” (Semillero, 2025), Felipe Leal comparte la intención de esta propuesta así como sus previsiones del paradigma arquitectónico en el futuro próximo.

“El libro es un diálogo entre arte y arquitectura, un diálogo entre un arquitecto y un artista visual que es Arnaldo Cohen”, sintetiza Felipe Leal, quien hace de entrevistador

Opina que el error fue pensar que estas disciplinas no estaban juntas, pero desde los orígenes de la humanidad, desde que el ser humano empieza a tener expresiones artísticas, arte y arquitectura se han desarrollado de la mano.

“¿Y cuál es la materia de la arquitectura? El espacio, cómo se configuran los lugares”, señala el arquitecto.

A lo largo de la conversación que plasma en las páginas de este delgado libro de bolsillo, Leal toca puntos que han sido fundamentales en la obra de Arnaldo Coen, como el cubo, para hablar de lo que puede suceder dentro de ese espacio.

“Él hace cubos y dentro de esos cubos -ya sea en dibujo o en escultura- agrega elementos en el interior: está haciendo espacios que podríamos considerar arquitectónicos y si no, al menos como una analogía de cómo los arquitectos resolvemos la construcción del espacio y cómo los pintores también”, detalla.

-¿Tú cómo ves el paradigma diseño-arte-arquitectura-urbe en el futuro inmediato?

“Yo veo que hay una conciencia muy clara con las nuevas generaciones, con lo que está pasando en las escuelas de diseño, de arquitectura y de pintura: hay una noción muy clara y actividad muy interesante de fusión. Se han armado muchos colectivos donde ya tampoco es el artista o el arquitecto individual, sino que se está trabajando más en conjunto y con otras disciplinas, es más una idea multidisciplinaria integral”, responde.

Le parece que tanto actualmente como a futuro inmediato las personas ya “no se desconectan de lo urbano” y tanto hablan de arquitectura como hablan de la ciudad, escultura o incluso literatura.

“Yo veo la tendencia universal que ves en las universidades y la mayor parte de las publicaciones va en sentido de que sea menos hostil. Sí tenemos que orientarnos y hay ejemplos muy interesantes de un vínculo mucho mayor con la naturaleza”, continúa y asegura que “este es el siglo donde la arquitectura va a regresar a vincularse con la naturaleza”

“A ser más respetuosa con el entorno, a llegar a que en el interior de muchos espacios huecos existan elementos vegetales, a que la naturaleza de nuevo entre mucho más en el espacio, así como entraron las esculturas, muchos colores y grandes construcciones públicas, lo vas a ver cada vez más en la naturaleza”, añade.

TOP 5

Entre las preguntas que Felipe Leal hace a Arnaldo Coen en su conversación sobresalen los referentes arquitectónicos. Al preguntarle los suyos, Leal señala algunos edificios en la Ciudad de México que le parecen importantes.

La Casa estudio Luis Barragán, en Tacubaya; la Casa-estudio Diego Rivera hecha por Juan O’Gorman, al sur de la CDMX; y el Museo Experimental del Eco de Mathias Goeritz, en la colonia San Rafael son sus tres referentes principales.

En cuarto lugar ubicaría al Museo Nacional de Antropología (en el Bosque de Chapultepec) y en el quinto estaría el Colegio de México Teodoro González de León y Abraham Zabludowski, en el acceso al Ajusco.

“Son obras fundamentales para entender la arquitectura de México y todas ellas son del siglo XX, es una síntesis de toda nuestra cultura de cielo abierto, de la tradición de los colores y de los materiales, de la espacialidad”, indica.

En esas 5 obras -puede haber más- “se siente el eco, esa relación con el espacio que tenemos en la tradición mesoamericana de estar en los patios, plazas, espacios con fugas y que no esté enclaustrado”, expresa Felipe Leal.

Incluso la Casa de Luis Barragán que es un poco más enclaustrada le parece que retoma la arquitectura de las haciendas, la arquitectura conventual, su origen y la influencia de la arquitectura árabe-española, “pero sí hay patios, hay lugares de remanzo, hay azoteas, va equilibrando esos puntos”.

Para él, todos estos son ejemplos de lugares que provocan experiencias estéticas y donde el arte y la arquitectura no están separados.

“¿En qué momento se separan? ¿En qué momento es más arquitectura que arte? Están conjuntas, no las puedes disociar, ¿por qué nos tenemos que ir a las obras del pasado para decir que ahí sí estaban fundidas? Hay muy buenas expresiones donde están fundidas, como el espacio experimental del Eco”, manifiesta.