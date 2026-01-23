Editan biografía ilustrada de Gaudí para niños en el centenario de su muerte

Libro. La portada del libro sobre Gaudí.

‘Gaudí: El arquitecto de los sueños imposibles’ es una biografía ilustrada para niños a partir de seis años que, coincidiendo con el centenario de su muerte, recorre su vida desde su infancia en Reus (Tarragona) hasta convertirse en uno de los grandes nombres del modernismo.

Con guion de Jordi Folck e ilustrado por Ximena Maier, el libro acerca a los más pequeños la figura de Antoni Gaudí (1852-1926) y explica cómo el hijo de una familia de caldereros y estudiante fantasioso se convirtió en un arquitecto revolucionario, informa la editorial Anaya.

Cómo fue su infancia o de dónde surgió el talento que le llevaría a ser un exponente del modernismo son algunas de las preguntas que plantea la biografía y que muestra a un Gaudí niño “curioso, enfermizo y con una imaginación desbordante”.

Según el autor, mientras otros niños construyen castillos de arena, “Gaudí coleccionaba cristales erosionados por el mar y levantaba catedrales con ollas y utensilios de cocina”.

A partir de estas escenas, los más pequeños descubren que detrás del famoso arquitecto había un chico que no encajaba del todo en la escuela tradicional y que aprendía sobre todo observando la naturaleza y el trabajo en el taller familiar.

La biografía incluye el dibujo a trazos de algunas de sus obras más famosas declaradas patrimonio mundial de la Unesco. Es el caso del Parque Güell, la Sagrada Familia, la Pedrera, la Casa Vicens, la Casa Batlló y la cripta de la Colonia Güell.