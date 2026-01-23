El Órgano Monumental del Auditorio Nacional regresa a ritmo de Händel, Poulenc y Saint-Saëns

Concierto El maestro Héctor Guzmán, organista titular del Auditorio Nacional. (ANDREA GONAR)

De la mano del talentoso maestro Héctor Guzmán, el Órgano Monumental del Auditorio Nacional (OMAN), considerado el más grande de América Latina, dejará escuchar sus 16 mil tubos en el concierto que se llevará a cabo el 1° de marzo.

El organista informó que luego de un extenso proceso de mantenimiento y modernización tecnológica, las 15 mil 633 flautas del OMAN volverán a ser escuchadas.

El maestro Guzmán reveló que compartirá escenario con la Orquesta Sinfónica Nacional, bajo la dirección de Ludwig Carrasco. El evento será el debut del maestro Héctor Guzmán como nuevo organista titular.

Informó que durante la presentación el 1° de marzo serán interpretadas piezas emblemáticas de compositores como Händel, Poulenc y Saint-Saëns.

Los trabajos técnicos realizados aseguran la preservación de esta joya histórica, y buscan acercar el instrumento a nuevas generaciones y espectáculos contemporáneos.

Explicó que el órgano posee una importancia histórica monumental que combina tradiciones centenarias con la innovación tecnológica; “el Órgano Monumental del Auditorio Nacional es el máximo exponente de esta relevancia en México y Latinoamérica”.

Dijo que su origen se remonta a principios del siglo XX; fue instalado inicialmente en el Palacio de Bellas Artes en 1934, pero debido a sus dimensiones fue trasladado al Auditorio Nacional en 1956, donde se adaptó al espacio con piezas originales y de la casa italiana Tamburini.

Hoy, el OMAN se mantiene como el séptimo órgano más grande de todo el mundo, una posición que resalta su relevancia global. Su estructura alcanza las dimensiones de un edificio de tres pisos y posee un peso total aproximado de 15 toneladas.

El maestro Guzmán señaló que en la actualidad, el órgano dejó de ser visto exclusivamente como un instrumento religioso para posicionarse como una herramienta versátil y moderna dentro de la cultura global.

AUGE POR EL ÓRGANO

Enseguida abordó temas relacionados con la vocación musical, los planes educativos y la promoción del OMAN.

El maestro Héctor Guzmán dijo a Crónica que actualmente hay un auge en el estudio del órgano en universidades y escuelas de música, impulsado por las nuevas posibilidades tecnológicas que lo hacen más atractivo para los jóvenes.

Propuso a escuelas y universidades que lleven a sus alumnos al Auditorio Nacional a escuchar el concierto del OMAN, tanto como participan en torneos y campamentos deportivos, para complementart su educación y darles la oportunidad de escuchar el órgano.

Sobre estudiar el órgano actualmente expresó su creencia de que “uno no escoge la música, la música lo escoge a uno”.

Con emoción compartió una anécdota personal sobre cómo dejó el piano tras enamorarse del sonido del órgano, pese a que su padre inicialmente temía que terminaría tocando solo en iglesias y misas.

Resaltó que, aunque es una carrera de mucho sacrificio y obstáculos, él vio el órgano como un instrumento solista de concierto, más allá del ámbito religioso.

Sobre posibles convenios educativos y visitas de estudiantes, el maestro confirmó que la directiva del Auditorio Nacional evalúa todas las posibilidades, incluyendo la apertura del recinto a escuelas para que grupos de jóvenes y niños puedan escuchar el instrumento y descubrir posibles inclinaciones musicales.

EL OMAN Y NUEVAS GENERACIONES

Enseguida resaltó que la meta principal de la actualización tecnológica es que el órgano sea tocado con la mayor frecuencia posible.

Dijo que el objetivo es invitar a organistas mexicanos de las nuevas generaciones y a figuras de prestigio internacional para que utilicen la versatilidad del OMAN en diversos géneros, desde ballet y coros hasta conciertos de rock.

El maestro expresó que para eso también fue dotado el OMAN de mayor flexibilidad y diversificación técnica, “para asegurar que no se quede guardado y se convierta en un atractivo para la juventud y un emblema cultural activo para México”.

VÍCTOR URBÁN, LEGADO PERDURABLE

La historia reciente del órgano no podría entenderse sin la figura del maestro Víctor Urbán, quien fue su titular por más de 23 años; originario de Tultepec, fue un pilar fundamental para la cultura musical y su legado es ahora continuado por su alumno.

Héctor Guzmán, sucesor de Urbán desde octubre de 2024, expresó que “es un honor inmenso seguir los pasos de quien fuera mi mentor”.

Guzmán cuenta con una trayectoria internacional destacada, habiendo obtenido el segundo lugar en el prestigioso Grand Prix de Chartres en Francia.

El actual titular del OMAN es un virtuoso del órgano y también un reconocido director de orquesta en diversas agrupaciones de Estados Unidos; su nombramiento asegura que la técnica y la pasión que Urbán imprimió al instrumento sigan vivas para las futuras generaciones.

La modernización actual dotó al OMAN de herramientas digitales que lo sitúan bajo los más altos estándares internacionales de calidad; El cambio más significativo es la instalación del sistema de control Opus-Two (ICS), uno de los mejores del mundo.

Explicó que este sistema de computación digital permite expandir las posibilidades sonoras del instrumento de manera exponencial para beneficio del ejecutante.

Mientras que antes se disponía de solo 10 registros generales, ahora el organista puede realizar hasta 1 mil combinaciones diferentes.

Esta tecnología es la misma utilizada en los órganos más grandes del planeta, como el Wanamaker en Filadelfia y el Auditorium en Atlantic City; así el OMAN está a la vanguardia, atrayendo el interés de los mejores organistas a nivel mundial.

CIRUGÍA MAYOR, CABLES, FLAUTAS Y AFINACIÓN

El maestro explicó que el proceso de renovación técnica fue liderado por expertos como Marco Ángel Sánchez Romero y el organero estadounidense Robert Knight. Knight pertenece a una dinastía de organeros que se remonta a la corte del Rey Jorge III, aportando una experiencia inigualable.

Los trabajos incluyeron la colocación de aproximadamente 5 kilómetros de cables nuevos para conectar la consola con las flautas del instrumento.

Estos cables aseguran que la respuesta entre el teclado y el sonido sea inmediata, eliminando cualquier falla de comunicación previa.

Además, se realizó una limpieza profunda y minuciosa de cada una de las secciones del órgano, las cuales suelen acumular polvo con el tiempo. Cada una de las 15,633 flautas debió ser afinada individualmente, un trabajo que requiere precisión absoluta y paciencia extrema.

EL CEREBRO DEL GIGANTE; LA CONSOLA Y LOS SECRETOS

El órgano consta de dos partes principales; la consola, que es el “cerebro” del instrumento, y el conjunto masivo de tubos. La consola renovada cuenta con cinco teclados manuales y un pedalier completamente nuevo será integrado al sistema.

El maestro Guzmán explicó que el órgano consta de dos partes principales; la consola, que es el cerebro del instrumento y el conjunto masivo de tubos.

La consola renovada cuenta con cinco teclados manuales y un pedalier completamente nuevo, recién integrado al sistema, detalló.

Los tubos están divididos en dos secciones laterales para crear un sonido estereofónico envolvente que llena todo el recinto del Auditorio.

El sistema también incluye 3 mil electroválvulas y motores que han sido revisados para garantizar un funcionamiento impecable y potente.

Uno de los mayores retos para el mantenimiento es la temperatura ambiental, dijo que el frío afecta la afinación de las aleaciones de metal; “por ello, el trabajo de los técnicos es continuo, ajustando cada detalle para que el sonido sea siempre claro y majestuoso”.

DETALLES DEL EVENTO, LLEVE A SUS JÓVENES

El maestro Guzmán pidió recordar la cita es el domingo 1° de marzo a las 12:30 horas en el Auditorio Nacional, ubicado en Paseo de la Reforma, CDMX.

Recomendó llegar anticipadamente para disfrutar de la atmósfera única que solo un instrumento de estas dimensiones puede generar.

Este concierto promete ser un viaje a través del tiempo y la tecnología, uniendo la maestría del Maestro Guzmán, con el poder de la Sinfónica Nacional.

“Es el momento perfecto para celebrar la vida de un instrumento que se niega a quedar en el pasado y abraza el futuro; el gigante ha despertado, sus cables han sido renovados y su sistema digital está listo para crear mil combinaciones sonoras”, afirmó.