Construyen en un barrio artístico de Miami viviendas inspiradas en Frida Kahlo

El barrio artístico de Wynwood, en Miami, tendrá un proyecto residencial inspirado en la pintora mexicana Frida Kahlo, con la construcción de 244 viviendas de lujo diseñadas por el arquitecto uruguayo Carlos Ott, según anunciaron este lunes las empresas a cargo del desarrollo.

Los apartamentos, cuyo tamaño va desde estudios hasta tres habitaciones, se construirán en el Distrito de las Artes Wynwood en Miami, aunque el precio y la fecha final de venta aún se desconocen, según un comunicado que adelantaron a EFE PMG y LNDMRK Development.

“La arquitectura que define a Frida Kahlo Wynwood Residences logra un equilibrio entre suavidad y fortaleza, utilizando curvas elegantes para crear una forma que se siente resiliente, abierta y artística, pero profundamente humana”, declaró Ott.

El anuncio del proyecto coincide con la creciente valorización del trabajo de Kahlo (1907-1954), cuyo autorretrato surrealista ‘El Sueño (La cama)’ se convirtió en noviembre en la obra más cara de una mujer al subastarse por 54,7 millones de dólares en la casa Sotheby’s de Nueva York.

Asimismo, el Museo Casa Kahlo abrió en septiembre en Ciudad de México para sumarse a la Casa Azul, uno de los atractivos más visitados por turistas extranjeros en dicha capital, mientras que la galería Tate Modern de Londres anunció la semana pasada ‘Frida: La creación de un icono’, primera exposición dedicada a ella.Las viviendas también buscan aprovechar la emergente reputación de Wynwood como el barrio artístico de Miami, donde destacan los murales del Wynwood Walls y el Museo del Graffiti.

“Wynwood ha estado durante mucho tiempo en el centro de la comunidad artística de Miami, impulsando una energía creativa audaz y una seguridad propia que refleja el espíritu intrépido de Frida Kahlo”, señaló Ryan Shear, socio director de PMG.

Los desarrolladores prometen que las residencias estarán totalmente equipadas y amuebladas, y que algunas dispondrán de balcones privados con vistas panorámicas de Wynwood, y otras tendrán una oficina privada.

También habrá diversos servicios al aire libre con una piscina, áreas de descanso sombreadas, un bar exterior y un ‘lounge’ social, además de saunas, salas de tratamiento, gimnasio y un bar tipo ‘speakeasy’.“El enfoque de Frida Kahlo Wynwood Residences en el arte y el bienestar se alinea con la continua evolución de Wynwood”, dijo Alex Karakhanian, principal encargado de LNDMRK Development.