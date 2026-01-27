El mexicano David Toscana gana el Premio Alfaguara con una novela inspirada en una masacre del siglo XI

Orgullo nacional El escritor mexicano David Toscana ganó el Premio Alfaguara 2026. (EFE)

El novelista mexicano David Toscana, nacido en Monterrey en 1961 y residente en Madrid, fue distinguido con el XXIX Premio Alfaguara de Novela por El ejército ciego, una obra inédita que se impuso en uno de los galardones literarios más relevantes del ámbito hispanohablante.

La decisión fue anunciada en una ceremonia celebrada en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, sede del Ayuntamiento de Madrid. El premio está dotado con 175 mil dólares, una escultura del artista Martín Chirino y la publicación simultánea de la novela en España, Estados Unidos y América Latina.

El libro arribará a librerías el próximo 26 de marzo.

Presidido por el escritor Jorge Volpi, el jurado calificó la obra como una “fábula oscura y poderosa” que se aparta del relato histórico tradicional para proponer una lectura simbólica, casi mítica, sobre la guerra, el poder y las formas de resistencia.

Según el fallo, la novela construye una gran épica de los vencidos mediante un tono oral y poético que entrelaza testimonio, leyenda y humor negro.

¿De qué trata El ejército ciego, ganadora del Premio Alfaguara?

La historia se inspira en un episodio del siglo XI, cuando el emperador bizantino Basilio II ordenó cegar a 15 mil soldados búlgaros. El relato es conducido en primera persona por Kozaron el Escriba, cuya voz articula el universo narrativo de la obra.

Tras conocerse el fallo, Toscana explicó que partió de una crónica histórica real y que, aunque el jurado señaló resonancias con la actualidad, no pensó deliberadamente en ellas durante el proceso de escritura. “Las novelas piensan por sí solas y esta novela va a hablar por sí misma”, afirmó, al tiempo que subrayó que los libros escritos hace mil años también dialogan con nuestro presente.

En esta edición del Premio Alfaguara participaron mil140 manuscritos, procedentes principalmente de España (524), Argentina (171), México (169), Colombia (109), Estados Unidos (62), Chile (49), Perú (34) y Uruguay (22).

¿Quién es David Toscana? Esta es su trayectoria

Ingeniero de formación y escritor por vocación, David Toscana ha construido una sólida trayectoria literaria: ha sido reconocido con el Premio a la Excelencia a las Letras José Emilio Pacheco, otorgado por la capacidad de su obra para vincular lo singular de lo mexicano con lo universal.

OrguEn 2022 obtuvo además el V Premio Bienal Mario Vargas Llosa por El peso de vivir en la tierra.

Es autor de libros de cuentos como Lontananza (1997) y Brindis por un fracaso (2006), así como de numerosas novelas, entre ellas Las bicicletas (1992), Estación Tula (1995), El ejército iluminado (2006) y Evangelia (2016).