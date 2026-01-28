Dudamel reivindica el poder humano de la música en un “mundo dividido” en Nueva York

Música El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel dirigió a la Filarmónica de Nueva York.

El compositor y director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel reivindicó este martes el poder de la música para “expresar la belleza de la humanidad” en un “mundo dividido” durante un concierto con la Filarmónica de Nueva York en el icónico Radio City Music Hall.

“Tenemos la misión de hacer que la música exprese la belleza de la humanidad, aporte inspiración y nos genere empatía, y de seguir haciendo que la música una y transforme a las personas en unos tiempos difíciles en los que el mundo está dividido”, aseguró el artista a mitad del recital.

Dudamel protagonizó el primer concierto de la Filarmónica en la histórica sala acompañado del centenar de músicos de la orquesta, que siguió un repertorio clásico en un programa que hacía “un viaje por Nueva York y algunos saltos a Viena”, describió el director.

El programa contó con ‘Obertura’ y ‘Times Square: 1944’, de Leonard Bernstein, el conocido vals de ‘El lago de los cisnes’, de Chaikovski, ‘Bajo el resplandor’, de Julia Adolphe, ‘El bello Danubio azul’, de Johannes Strauss, ‘Una pieza noctura’, de Herrmann, ‘Strum’, de Jessie Montgomery y ‘Un americano en París’, de Gershwin.Además, para rematar el programa, la Filarmónica brindó otras tres obras, todas ellas provenientes del cine: ‘Symphonic Dances’, de la película West Side Story, ‘Conga’, de la película Wonderful Town y ‘Hoe-Down’, de la película Rodeo.

Dudamel, que cumplió 45 años este lunes, se mostró enérgico en el podio, frente a sus músicos, y carismático en cuanto se daba la vuelta tras cada canción, metiéndose al público en el bolsillo a medida que avanzaba la velada.Al final, el público se levantó a aplaudir al maestro y la orquesta en una ovación.

El teatro, con capacidad para unas 6.000 personas, no se llenó al completo pero sí tuvo una muy buena entrada, después de que el concierto, programado para el pasado domingo, se pospusiera en previsión de la enorme nevada que cayó en la región de Nueva York.

El auditorio estrenó Sphere, su nuevo sistema de sonido inmersivo de 7.000 altavoces amplificados individualmente que lleva el nombre de la sede de Las Vegas donde lo crearon. Estos mecanismos usan audio en 3D y una tecnología de síntesis de ondas que pulen el sonido.

Tras 17 años como director musical y artístico de la Filarmónica de Los Ángeles, Dudamel dejará California en junio de 2026 para incorporarse en septiembre a la Filarmónica de Nueva York por un período de cinco años, después de que este curso 2025-26 esté ejerciendo como director musical designado de la orquesta neoyorquina.

El maestro venezolano sustituirá al violinista holandés Jaap van Zweden, que desempeña el máximo cargo creativo de la Filarmónica de Nueva York desde 2018.Dudamel, siete veces ganador de los Grammy, cuenta con tres nominaciones en las ediciones de 2026, que tendrán lugar este domingo 1 de febrero.

El venezolano opta al galardón en las categorías de Mejor Interpretacion Orquestal, con ‘Ravel: Voléro, M. 81’, además de Mejor Interpretación Coral y Mejor Compendio Clásico, estas dos últimas con ‘Ortiz: Yanga’.

La obra ‘Ortiz: Dzonot’, dirigida por él, también aparece en la lista de los Grammy 2026, pero la nominación es para la compositora, Garbriela Ortiz.