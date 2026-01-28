Presentan la FEMEC; buscará mostrar el valor artístico del circo y su impacto social

Artes circenses La presentación de la FEMEC en el Cenart.

La Federación Mexicana de Circo (FEMEC) anuncia su creación e invita a toda la comunidad circense de la república a unirse y participar en mesas de trabajo que servirán para sondear las necesidades del gremio.

“Venimos a nombrar una realidad que ha estado presente en México desde hace generaciones, el circo como un territorio profundamente diverso, vivo y en constante transformación”, declaró Claudia Ramírez, presidenta de la Federación Mexicana de Circo y de la Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circos Mexicanos AC.

Durante la conferencia para dar a conocer esta nueva organización y su propósito, Claudia Ramírez manifestó que la Federación Mexicana de Circo surge “para construir una voz común sin perder la pluralidad que nos define”.

“En el circo caben muchas formas de hacer y de habitar el mundo. Conviven saberes familiares que se transmiten de generación en generación, propuestas contemporáneas que dialogan con otras artes, procesos comunitarios, pedagógicos y sociales, empresas culturales, creadoras y creadores independientes. Esa diversidad es nuestra mayor riqueza, pero también ha sido paradójicamente una de las razones por las que durante mucho tiempo hemos permanecido diversos e invisibilizados”, señaló.

La presidente de la FEMEC aseguró que la apuesta de unidad no trata de homogeneizar el circo, sino de hacer visible su complejidad, su valor artístico y su impacto social y cultural.

“Visibilizar es una necesidad urgente porque el circo sigue siendo en muchos un sector poco comprendido. Sobre subrepresentado en las políticas públicas y con condiciones desiguales para su desarrollo”, destacó y opinó que “este momento es clave para el circo en México”.

LANZAMIENTO OFICIAL

Para dar a conocer la creación de la Federación Mexicana de Circo (FEMEC), de manera simultánea, se realizaron ruedas de prensa en Campeche, Chihuahua, Cuernavaca, Guadalajara, Playa del Carmen y Puebla, entre otras ciudades de la República.

La rueda de prensa de CDMX se realizó en el Aula Magna José Vasconcelos del Centro Nacional de las Artes (Cenart) y contó con la participación de Vicente Jurado López, director del Cenart, así como Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia de la República.

El director del Cenart reiteró el interés que la institución ha mantenido en las artes circenses.

Por su parte, Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de Asesores de la Presidencia de la República apuntó que “tomamos el reto de cambiar la cultura política de las instituciones y la cultura presupuestal, porque esta precarización del arte, de quienes hacen del circo, pues no habla bien de una sociedad”.

Asimismo, recalcó que “sí hay mucho futuro para el circo en la medida en que hay una necesidad social y cultural y, sobre todo, una necesidad física-emocional de experimentar el circo como público, pero también abrirle las posibilidades a los jóvenes, que el reto de hacer circo abre otros horizontes”.

También se transmitieron mensajes en video de personalidades como Zsuzsanna Mata, directora de la Federación Mundial de Circo y Germán Aguirre Olivares, secretario de la Federación Latinoamericana de Circo y director fundador de la Fundación Circo Nacional de Chile, quienes felicitaron a la comunidad circense mexicana por fundar la FEMEC.

VOLADORES DE PAPANTLA Y TRAPECISTAS VOLADORES

En tono de celebración por la creación de la FEMEC, la Secretaria de la FEMEC, Andrea Peláez recordó que las Bellas Artes son un constructo histórico europeo del siglo XVIII que dejó fuera expresiones artísticas como las que se engloban en la categoría circense.

Desde su perspectiva, esto ha marcado una diferencia en cuanto a la apreciación y valoración del circo, como “parte de un sistema de pensamiento inserto en el colonialismo y en una visión de mejores y peores sumamente dañina para la humanidad y este hermoso planeta”.

A modo de ilustrar la importancia cultural del circo, Andrea Peláez elaboró brevemente que en México las artes circenses se han desarrollado de forma rica y diversa, con elementos culturales identitarios muy valiosos a nivel artístico y de un gran impacto social.

“Entre las maravillas que llevó Cortés a los Reyes de España, incluyó a unos increíbles antipodistas; en el periodo colonial se crearon compañías itinerantes de orígenes criollos, mestizos, indígenas y negros que viajaban por la Nueva España; durante el periodo de gobierno de Juárez en 1868 por causas no conocidas con precisión, la Cámara de Diputados sesionó por unos meses en el Circo Quiriní, que se ubicaba en el centro histórico”, enumeró entre los momentos nacionales que han sido protagonizados por las artes circenses.

“Desde que México es una república hasta la fecha, los circos son de las pocas organizaciones artísticas que han podido cruzar zonas rojas durante conflictos armados y zonas de alto riesgo a lo largo y ancho del país, testimonio vivo de cómo se acuerpa el arte y la cultura de paz. Las y los artistas de circo mexicano han brillado en los más reconocidos escenarios”, continuó.

Además, le pareció notable lo “buenos que somos los mexicanos para volar” y que los primeros españoles en llegar a estas tierras se asombraron con el maravilloso ritual de los voladores.

“Dando un salto en el tiempo, es remarcable lo que los trapecistas mexicanos han hecho en los vuelos de trapecio, comenzando por el gran Alfredo Codona, quien dominó el triple como nadie antes, los Gaona con su hermoso doble y la primera troupe de los trapecios en recibir el más alto galardón del circo, el payaso de oro del Festival de Monte Carlo en 1978″, evocó.

“Los Vázquez, los primeros en realizar el cuádruple y también ganaron el oro en Monte Carlo en 1990. Ese cuádruple maravilloso volvería a ser presentado por Gino Fuentes Gasca en 2008, los caballeros en 2025 quienes también obtuvieron el payaso de oro y este año los Fuentes Gasca volvieron a asombrar al mundo y obtuvieron el oro”, añadió.

INVITACIÓN

Esta iniciativa comienza a dar sus primeros pasos con un equipo de trabajo nutrido, sin embargo, el tesorero de la FEMEC, Rodrigo Hernández subrayó que “queremos que sea mucho más amplio, más incluyente y más plural porque se trata de construir esa voz colectiva que nos permita convertirnos en un interlocutor válido”.

En tanto que Tesorero, Rodrigo Hernández informó que esta Federación está basada en el trabajo voluntario - “honorario, nadie cobra, todo lo que hacemos es porque tenemos ganas de hacerlo”- así como en la transparencia y rendición de cuentas.

“Para las personas que quieren volverse miembros, el costo de la membresía anual es de 300 pesos al año. Pensamos en un costo mínimo y accesible a todo el mundo porque no tenemos ni queremos tener en el inmediato gastos operativos, una sede ni nada parecido a eso, simplemente es para pagar los costos de protocolización derivados de la asamblea anual, los costos mínimos de comunicación, la página web, esas cosas”, invitó.

Las personas que quieran saber más y/o ponerse en contacto pueden escribir a la dirección de correo electrónico femec.circo@gmail.com.

Los miembros fundadores de la FEMEC son: Atayde Alberto y Celeste Producciones S.A. de C.V. (Celeste Atayde Canestrelli); Casa Circo, Residencia de Creación Mérida e Ilaii A.C. (Karen Lizbeth Bernal Méndez); Casa de Artes y Circo Contemporáneo (Silvestre Mejía Mercado); Cía. Circo Ollin (José Gerardo Peregrina Fuente); Circaribe (Jorge Daniel Quezada Montoya); Circo Barley (Javier Vertti Pita); Circo Elektrico (Fabiola Alejandra Cárdenas Larios); Circo Garabatos (José Cuauhtémoc Almanza Jurado); Circo Padilla Ledezma Entertainment (Humberto Padilla Ledezma); Circo Pa’l Barrio A.C. (Martha Elena Déciga Campos); Circo Plantae (David Ángel Orozco Cervantes); Cirko Alebrije (Paul Valle Camacho); Cirko De Mente A.C. (Andrea Peláez y Leonardo Costantini); Colectivo Nacional Circense CONACIR (Lucas Andrés Canto Ruiz); Compañía de Aziz Gual, La Casa del “Tonto” (Aziz Adolfo Espinoza Gual); Dúo Cardio (Rodrigo Hernández Altesor); Dúo Oscilante (Emiliano Gallardo Núñez); El Artista Invisible S.A. de C.V. (Alfredo Atayde Chávez); Festival Internacional de Circo y Chou (Ficho), Chihuahua (Daniel Ernesto Franco Durán); Forever Circus (Luis Miguel Mejía Zumárraga); Laboratorio de Creaciones Circenses A.C. (Bruno Díaz de León Ramírez); La Karpa Morada (Selenia Sofia Reyes Moreno); Magos Ilusionista de la UNAM A.C. (Ricardo Isaac Ayala Rodríguez); Ohtli Producción A.C. (Netty Radvanyi); Semillas Acrobáticas. Consultoría de Didácticas Acrobáticas (Alma Eva Vite Domingo); Tránsito Cinco Artes Escénicas S.C. (Jorge Díaz Mendoza y Jessica Laura González López); Transatlancirque (Charlotte Pescayre); Unión Nacional de Empresarios y Artistas de Circo Mexicanos, UNEAC A.C. (Claudia Ramírez Domínguez); Uarhi Creations (Diana López Soto); Vie de Cirque (Arturo Pérez Ramírez); Vórtice Cía. Multidisciplinaria (Daniela Mendoza Sacarías); Armando Pérez Hernández; Adrián Francisco Damián Ortega; Andrea López Fernández; Andrea Torres García; Blanca Ivonne Franco Durán; César Omar Barrios González; David Enrique Aguirre Moncada; Gabriela Muñoz Frías; Guillermo León de Keijzer; Jerónimo García Cabral Medina; Jorge Reza; Lóránt Vörös; Mariana Castillo Martínez; Marianna Mancebo del Castillo Reyes; Mikhail Shatin; Ruby Gardea; Santiago Reza Carrillo; Sol Kellan; Vladimir Garza Olivares.