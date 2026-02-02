Cumbres borrascosas: la novela que nunca fue una historia de amor

Durante años, Cumbres borrascosas, la célebre novela de Emily Brontë, ha sido presentada como una historia de amor eterno, un romance tan intenso que trasciende la muerte. Sin embargo, una lectura atenta revela que la obra se adentra en territorios mucho más complejos y perturbadores: la obsesión, el resentimiento y el deseo de venganza que se perpetúa más allá del tiempo y de los cuerpos.

Cumbres borrascosas | Libro y adaptación 2026 (Toma de pantalla)

Heathcliff, uno de los personajes más feroces de la literatura inglesa, es un hombre marcado por el abandono y la humillación. Rescatado en la infancia por el padre de Catherine Earnshaw, crece como un intruso permanente, consciente de su origen y del desprecio social que lo rodea. En ese contexto nace su vínculo con Catherine: un lazo intenso, visceral y profundamente destructivo, más cercano a la posesión que al amor.

Aunque ambos se desean con furia, Catherine comprende que unirse a Heathcliff significaría renunciar a la estabilidad y al estatus que su entorno le exige. Decide entonces casarse con Edgar Linton, un hombre que le ofrece una vida cómoda, un afecto más sereno y una relación socialmente aceptable. Esta elección no solo rompe el vínculo con Heathcliff, sino que detona la verdadera fuerza motora de la novela: la venganza.

La muerte de Catherine no apacigua a Heathcliff; por el contrario, radicaliza su dolor. Su duelo se transforma en una obsesión enfermiza que lo lleva incluso a confrontar el recuerdo —y el fantasma— de la mujer que amó. Desde una lectura contemporánea, su relación encarna lo que hoy identificaríamos como un vínculo tóxico, marcado por el apego ansioso, la violencia emocional y múltiples red flags que jamás encuentran redención.

Sin embargo, Cumbres borrascosas no inicia con esta historia de pasión. La novela se abre con el señor Lockwood, un nuevo inquilino que, casi por accidente, queda atrapado en la casa de un Heathcliff ya convertido en un hombre amargado y cruel. A través del relato de la señora Dean, el lector descubre cómo el protagonista se ha dedicado sistemáticamente a torturar a la descendencia de Catherine y Edgar, perpetuando su resentimiento como una herencia maldita.

La relación entre Catherine y Heathcliff, narrada en retrospectiva, comienza como una conexión intensa y casi salvaje, pero se quiebra cuando ella decide no casarse con él por considerarlo socialmente inferior y demasiado hosco. A partir de esa herida, Heathcliff se casa con otra mujer como parte de su plan de revancha, y cada acción posterior de los personajes parece impulsada no por amor, sino por el deseo de causar daño.

En su época, la novela fue duramente criticada por su crudeza y su carga emocional. Se consideraba inapropiado que una mujer escribiera sobre pasiones tan desbordadas y violentas. Hoy, la obra se lee desde otra perspectiva, más consciente de sus capas psicológicas y de su mirada brutal sobre las relaciones humanas.

La nueva adaptación de Emerald Fennell

Esta relectura cobra relevancia ante la próxima adaptación cinematográfica dirigida por Emerald Fennell, reconocida por Saltburn, una obra marcada por el erotismo y la incomodidad. Aunque parte de la audiencia ha reaccionado con sorpresa ante el tono sensual que se anticipa, quienes conocen la novela saben que la tensión sexual y la intensidad física siempre estuvieron presentes entre Catherine y Heathcliff.

Las adaptaciones no buscan reproducir fielmente el texto, sino reinterpretarlo. La versión de Fennell promete explorar la dimensión más íntima y perturbadora de los protagonistas, interpretados por Jacob y Margot, y recuperar el carácter incómodo de una historia que nunca pretendió ser romántica.

Porque Cumbres borrascosas no habla del amor idealizado, sino de lo que ocurre cuando el deseo, el orgullo y el resentimiento se confunden hasta volverse eternos.