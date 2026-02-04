La escritora Jung Chang dice: Europa no se toma el deseo China de tener un dominio mundial

Alerta La escritora china Jung Chang.

La escritora china Jung Chang (Yibin, 1952), autora de la novela superventas ‘Cisnes salvajes’ (1991) y de una aclamada biografía sobre Mao Zedong, considera que Europa “no se toma en serio” la amenaza que supone China para el orden mundial y lo atribuye en parte a “motivos racistas”.

“Quizá por motivos racistas, Europa no se ha tomado en serio a Xi Jinping y rechaza creer que China tenga realmente una ambición de dominio mundial”, dijo a EFE la autora, que visitó Madrid con motivo de la publicación de ‘Vuelan los cisnes salvajes’, secuela de la novela épica con la que se dio a conocer.

Si en aquella contaba la historia reciente de China a través de tres generaciones de mujeres de su familia, y en especial el impacto del gobierno de Mao y la Revolución Cultural, en su nuevo libro la autora, establecida en Reino Unido desde 1978, revisita y actualiza sus recuerdos 35 años después y reflexiona sobre las amenazas de la China actual.

La escritora, que fue miembro de la Guardia Roja, campesina, obrera siderúrgica y electricista antes de convertirse en profesora en la Universidad de Sichuan, huyó a Occidente gracias a una beca en un momento de “apertura”, con la llegada al poder de Deng Xiaoping.

Aunque sus libros están prohibidos en China, durante mucho tiempo pudo viajar a su país de origen de forma regular, hasta que en 2018 el gobierno de Xi Jinping aprobó una ley que castiga con penas de prisión la difamación de los héroes nacionales.

“Me di cuenta de que estaba en peligro”, asegura. El tiempo demostró que su miedo era fundado. En agosto de 2024, el artista Gao Zhen, uno de los hermanos Gao, conocidos por sus esculturas satíricas sobre la Revolución Cultural realizadas en la década de los años 80 del siglo XX y residente en Estados Unidos, fue detenido durante una breve visita por enfermedad de un familiar y sigue esperando juicio.

Tiempos oscuros

“Desde su llegada al poder en 2012, (Xi) ha manifestado su deseo de perpetuarse en el poder -en 2018 impulsó la reforma constitucional que eliminó el límite temporal a su mandato- y está haciendo que China regrese a tiempos oscuros”, dice la escritora.

La libertad de la que gozó en sus viajes de investigación para la biografía de Mao en la década de los 90 hoy es impensable, subraya, algo que afecta también a otros escritores y cineastas muy activos en esa época.

Pero también en lo económico ve una regresión. “¿Dónde están ahora todos esos multimillonarios capitalistas?”, plantea y menciona el caso de Jack Ma, dueño de Alibaba, que llegó a ser el hombre más rico de China y desapareció de la vida pública en 2020 tras sus enfrentamientos con el gobierno.

Sobre las ansias expansionistas de China, Jung Chang considera a Xi Jinping la mayor amenaza desde tiempos de Mao, cuya ambición, recuerda, era convertir el país en una superpotencia militar.

Dice que basta con ver los mensajes del presidente chino en redes sociales, dando lecciones al mundo sobre lo que deben hacer. “Van paso a paso, primero Taiwán, Asia, y ya tienen una gran influencia política en muchos otros países; Europa debería abandonar su ilusión de que China no se atreverá a ir más allá en Occidente”.

Muy crítica con el reciente viaje del primer ministro del Reino Unido a China, cree que es una muestra más de que “China desprecia a Europa” y que Keir Starmer no consiguió nada, ni siquiera la liberación de Jimmy Lai, empresario hongkonés con nacionalidad británica, magnate mediático y activista prodemocracia en Hong Kong, encarcelado desde 2020.

Jung Chang reitera sus advertencias. “No es una buena perspectiva vivir bajo el dominio chino, yo lo he vivido y lo he contado en ‘Cisnes salvajes’. Pero me parece que la gente tiende a pensar que son problemas de los chinos o de los asiáticos, que no son sus problemas y se están engañando”.

“Cuando China sea lo suficientemente poderosa, vendrá el miedo”, alerta.