Semana del Arte 2026: Perspectivas y visiones Material Vol. 12, entrevista con Lorena Brito

Feria de Arte Material 2026 Foto: Especial

Lorena Peña Brito dirige el área de proyectos de Material y actualmente es curadora en jefe del Museo Cabañas (Guadalajara), además de escribir crítica, en entrevista comenta sobre las nuevas perspectivas que este año trae la Feria Material Vol. 12 que se realizará del 5 al 8 de febrero en Maravilla Studios, Fresno 315, Ciudad de México.

¿De qué trata este nuevo espacio Maravilla Studios y qué propósitos tiene este año en la feria Material?

Desde mi perspectiva lo que hace es consolidar, es decir, ya habíamos intentado y trabajado en los otros venues para la feria con un montaje muy particular que le daba una personalidad muy específica. Pero ahora lo que está pasando en Maravilla es que todo esto empieza a diversificarse y consolidarse en un lugar mucho más grande que nos ofrece otra experiencia por completo para relacionarnos con la feria, que es mucho más amigable para el visitante, inclusive para las galerías y para los proyectos participantes.

El espacio es precioso, no estaríamos tan acostumbrados a experimentar en las ferias, hablando de ferias del mundo, ¿no?, a experimentar una feria de arte en una arquitectura como esta. Y bueno, creemos que va a desdoblar muchísimo las posibilidades en tanto a la experiencia, tanto de participantes, galeristas, proyectos, tanto de los visitantes. Es super emocionante y también marca una nueva etapa para la feria que bueno a mí me emociona mucho que es el número doce y además es como una especie de proyección de una nueva etapa mucho más madura con todas estas ramificaciones como es Proyectos donde además está situando con una perspectiva bien particular y bien personal, ¿no?, y bien específica, y un lenguaje, es - material, que qué rico, arte, qué rico.

¿Cómo se está integrando la participación de las infancias en esta edición?

Desde mi perspectiva Material ha estado diversificando sus vínculos con distintos tipos de públicos. Entonces, por ejemplo, de ahí surgió Vocal, justamente, que empezó en Estación Material en Guadalajara para llevar a cabo esta especie de charlas. Y también hay vínculos con otros espacios, instituciones, en relación con el proyecto paralelo, ¿no?, las actividades paralelas que se generan alrededor de la feria. Y creo que este nuevo enfoque en las infancias tiene ese mismo corazón.

La feria se está preguntando cómo se pueden, justo en este momento histórico, político, económico en México y bueno en el mundo, cómo se pueden establecer vínculos con distintos tipos de públicos que además nos saquen un poquito de las lógicas de las ferias convencionales.

Entonces, creo que está muy enfocado en eso y a mí me parece muy rico que se empiece a diversificar el entendimiento que tenemos de las ferias, porque claro, es un lugar donde se estipula, en, que circula, la esencia del mercado del arte, la relación entre coleccionistas, galeristas, artistas, etcétera. Pero al mismo tiempo, actualmente entendemos que las ferias no es un lugar nada más para esto, sino que, proponen distintas formas de vinculación entre distintos agentes. Y creo que algo que ha entendido muy bien Material es que parte de estos agentes son los públicos y son distintos tipos de públicos y las infancias.

Digo, así como en algún punto Material tuvo este enfoque desde 2021, en el cómo podemos trabajar no nada más con galerías, sino como proyectos, con otro tipo de proyectos que no estén enfocados en el mercado. Se están preguntando también cómo podemos colaborar o participar o abrir puertas a públicos distintos que también en el futuro quizás van a cambiar su rol en la relación con nosotros y van a formar parte de nuestra historia y viceversa.

¿Cómo definirías la feria en tres palabras?

Yo creo que es un aglutinante. Yo creo que cuenta con muchísimo corazón y creo que está pensando outside of the box, ya sé que no es una sola palabra, pero traté de acotar lo más que pude.

Para ti, ¿qué significa la Semana del arte y cómo te involucras en este espacio?

Nos encontramos en la Semana del Arte en Guadalajara y son bien importantes porque lo que hacen es mapear las diferentes escenas del arte contemporáneo, las distintas comunidades que están haciendo un esfuerzo por desarrollar de nuevo sus vínculos, propuestas y cómo hacerlas más visibles. Y es una manera muy bonita, a mi me gusta pensarlo así porque hay distintos agentes, hay distintas energías, proyectos, desde independientes y las ferias son super importantes, eso nos ayuda a darnos cuenta o a tomarle el gusto a la situación del arte en México.

Además, me gusta pensar que es una especie de ecosistema en donde todos cubrimos un rol y es la oportunidad para replantearnos qué rol estamos cubriendo y con quiénes estamos trabajando y cuál es el deseo que nos empuja para hacer lo que hacemos.

Mi respuesta como curadora y además como alguien que vive en Guadalajara, es que es la imagen del enjambre, que es muy bonito cuando las langostas u otros insectos se enjambran, están solas, independientes y están haciendo lo propio. Pero cuando se enjambra, esas patas empiezan a rozarse por estar cerquita, les viene una especie de emoción y fuerza y sensación de enjambre, comunidad, de somos todos.

A mí me parece que las semanas del arte tienen esa potencia. Es decir, cuando nos encontramos todas, colegas, por muy distantes que estemos. Así es que básicamente en esa idea que me emociona mucho que es la del enjambre: tenemos la oportunidad de estar juntos, distintos agentes, los públicos y eso es muy emocionante porque es donde tomamos energía y podemos decir “Sí, claro, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo seguimos? El campo del arte siempre está ahí, como muchos otros, sufriendo las inclemencias del clima económico, político y cultural y tal, aquí es donde decimos “ Sí, si, sí, lo estamos haciendo bien, estamos creciendo o no, o estamos un poco detenidos, ¿qué hacemos? Entonces, es la posibilidad de enjambrar.

Lo que estamos buscando es descentralizar la mirada sobre la escena del arte contemporáneo en México y trabajar desde otros contextos. Es decir, pensándolo desde el lugar de los artistas y las galerías que tenemos todos, museos, instituciones, espacios independientes, tenemos todos que sortear un montón de particularidades de nuestro contexto.

Esta edición de Material Lorena Brito presenta la tercera generación del área de proyectos que participan en la feria de manera gratuita y que tienen un programa y pueden participar en cuatro emisiones de la feria, dos en Ciudad de México y dos en Guadalajara en Estación Material. Cuentan con un programa de acompañamiento que les ofrece herramientas para poder hacer las traducciones de sus espacios independientes al ámbito de la feria con el fin de hacer sustentables los programas. Este 2026 encontramos seis proyectos que están participando y cada uno tiene la oportunidad de tener un tutor o tutora que de acompañamiento durante dos años, se trata de una iniciativa única del festival.