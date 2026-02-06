Agenda cultural de la UNAM del 9 al 15 de febrero de 2026

Artes visuales
Nour Bishouty. Una madre improbable
Nour Bishouty es una artista multidisciplinaria que alternativamente trabaja en vídeo, escultura, obras sobre papel, imágenes digitales y escritura. Su obra suele abordar esos espacios vacíos que a veces tienen lugar en la memoria y en los archivos. Madre improbable es su primera exposición individual en un museo y también representa su debut en México. Además de una serie de esculturas y dibujos recientes, la muestra incluye el estreno de su película Catfish Mother Puddle of Juice [Bagre madre charco de jugo] (2025-2026), la cual fue filmada en la Ciudad de México y Toronto.
Hasta el 31 de mayo
Miércoles a domingo | 11 am-6 pm
Sala Jorge Pantoja
Museo Universitario del Chopo
Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera
chopo.unam.mx
$40*
Miércoles,
ENTRADA LIBRE
Música
Academia de Música Antigua de la UNAM (AMA)
Diálogos amorosos entre el Renacimiento y el Barroco
Los estertores del Renacimiento y los primeros indicios del Barroco son los periodos que marcan la pauta de este recital que ofrecerá la Academia de Música Antigua de la UNAM. Voces e instrumentos dialogan dando lugar a un contrapunto entre dos épocas contiguas: paradójicamente muy similares y a la vez muy distintas. El programa está compuesto por obras de Orlando di Lasso, Claudio Monteverdi, Antonio Lotti, Arcangelo Corelli y Georg Philipp Telemann.
Jueves 12 | 6 pm
Palacio de la Autonomía
Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico
ENTRADA LIBRE
Viernes 13 | 5 pm
Biblioteca Vasconcelos
Eje 1 Norte, Buenavista
ENTRADA LIBRE
Sábado 14 | 12 pm
Anfiteatro Simón Bolívar
Justo Sierra 16, Centro Histórico
$50*
musica.unam.mx
Festival Internacional de Piano
Stephen Hough
The Economist lo nombró “uno de los 20 polímatas vivientes”. En sus ejecuciones se percibe al virtuoso de corazón que es capaz de ofrecer “una visión tangible e inalterada de un mundo interior que va más allá de las notas”. El polímata, además de pianista, es compositor y escritor. En su recital en solitario interpretará Klavierstück D. 946 núm. 2, de Schubert; Intermezzo Op. 118 núm.6, de Brahms; Seis pequeñas piezas para piano Op.19, de Schoenberg; Klavierstück III, de Stockhausen; Bagatelle Op. 119 núm. 10 y Sonata para piano núm. 21 Op. 53, Waldstein, de Beethoven; y Carnaval Op. 9, de Schumann.
Jueves 12 | 8 pm
Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
$150*
Festival Internacional de Piano
OFUNAM 90 años
Stephen Hough
En lo que será un homenaje mutuo, la orquesta universitaria y el pianista británico sublimarán sus talentos para recrear el Concierto para piano núm. 3 de Rajmáninov, así como Vocalise, la última de las canciones (o romances) del compositor ruso. Una pieza de otro Serguéi, Prokófiev, rematará la que desde ahora se percibe como una noche inolvidable: la Sinfonía núm. 5.
Sábado 14 | 8 pm; domingo 15 | 12 pm
Sala Nezahualcóyotl
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
musica.unam.mx
Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*
Danza
Gala contemporánea de la Compañía Nacional de Danza
Erick Rodríguez, dirección
Como ya es costumbre, la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza abrirá con la Gala Contemporánea. El programa está compuesto por piezas de dos coreógrafos puntales de la escena internacional, tales como Nacho Duato y Arshak Ghalumyan, así como tres representantes de México: Sonia Jiménez, Jacqueline López y Edgar Zendejas. En síntesis: un caleidoscopio que refleja a plenitud el panorama de la danza actual.
Viernes 13 | 8 pm; sábado 14 | 7 pm
Sala Miguel Covarrubias
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
danza.unam.mx
$100*
Hasta encontrarte
Nir Paldi (Reino Unido), dirección escénica y dramaturgia
Vicky Araico (México), movimiento, actuación y dramaturgia
Puesta en escena unipersonal que aborda el doloroso tema de las personas que desaparecen. La trama sigue a Alma, una madre que busca su hija, en un viaje repleto de dolor e incertidumbre. La pieza es una coproducción entre Teatro UNAM y las compañías Ad Infinitum (Reino Unido) y El Ingenio del Caldero (México).
Hasta el sábado 28
Jueves y viernes | 8 pm; sábados | 7 pm; domingos | 6 pm
Foro Sor Juana Inés de la Cruz
Centro Cultural Universitario
Insurgentes Sur 3000, CU
teatrounam.com.mx
$150*
Jueves Puma: $30