Agenda cultural de la UNAM del 9 al 15 de febrero de 2026

Artes visuales

Nour Bishouty. Una madre improbable

Nour Bishouty es una artista multidisciplinaria que alternativamente trabaja en vídeo, escultura, obras sobre papel, imágenes digitales y escritura. Su obra suele abordar esos espacios vacíos que a veces tienen lugar en la memoria y en los archivos. Madre improbable es su primera exposición individual en un museo y también representa su debut en México. Además de una serie de esculturas y dibujos recientes, la muestra incluye el estreno de su película Catfish Mother Puddle of Juice [Bagre madre charco de jugo] (2025-2026), la cual fue filmada en la Ciudad de México y Toronto.

Hasta el 31 de mayo

Miércoles a domingo | 11 am-6 pm

Sala Jorge Pantoja

Museo Universitario del Chopo

Dr. Enrique González Martínez 10, Santa María la Ribera

chopo.unam.mx

$40*

Miércoles,

ENTRADA LIBRE

Música

Academia de Música Antigua de la UNAM (AMA)

Diálogos amorosos entre el Renacimiento y el Barroco

Los estertores del Renacimiento y los primeros indicios del Barroco son los periodos que marcan la pauta de este recital que ofrecerá la Academia de Música Antigua de la UNAM. Voces e instrumentos dialogan dando lugar a un contrapunto entre dos épocas contiguas: paradójicamente muy similares y a la vez muy distintas. El programa está compuesto por obras de Orlando di Lasso, Claudio Monteverdi, Antonio Lotti, Arcangelo Corelli y Georg Philipp Telemann.

Jueves 12 | 6 pm

Palacio de la Autonomía

Lic. Primo de Verdad 2, Centro Histórico

ENTRADA LIBRE

Viernes 13 | 5 pm

Biblioteca Vasconcelos

Eje 1 Norte, Buenavista

ENTRADA LIBRE

Sábado 14 | 12 pm

Anfiteatro Simón Bolívar

Justo Sierra 16, Centro Histórico

$50*

musica.unam.mx

Festival Internacional de Piano

Stephen Hough

The Economist lo nombró “uno de los 20 polímatas vivientes”. En sus ejecuciones se percibe al virtuoso de corazón que es capaz de ofrecer “una visión tangible e inalterada de un mundo interior que va más allá de las notas”. El polímata, además de pianista, es compositor y escritor. En su recital en solitario interpretará Klavierstück D. 946 núm. 2, de Schubert; Intermezzo Op. 118 núm.6, de Brahms; Seis pequeñas piezas para piano Op.19, de Schoenberg; Klavierstück III, de Stockhausen; Bagatelle Op. 119 núm. 10 y Sonata para piano núm. 21 Op. 53, Waldstein, de Beethoven; y Carnaval Op. 9, de Schumann.

Jueves 12 | 8 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

$150*

Festival Internacional de Piano

OFUNAM 90 años

Stephen Hough

En lo que será un homenaje mutuo, la orquesta universitaria y el pianista británico sublimarán sus talentos para recrear el Concierto para piano núm. 3 de Rajmáninov, así como Vocalise, la última de las canciones (o romances) del compositor ruso. Una pieza de otro Serguéi, Prokófiev, rematará la que desde ahora se percibe como una noche inolvidable: la Sinfonía núm. 5.

Sábado 14 | 8 pm; domingo 15 | 12 pm

Sala Nezahualcóyotl

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

musica.unam.mx

Primer piso: $240*; orquesta y coro: $160*; segundo piso: $100*

Danza

Gala contemporánea de la Compañía Nacional de Danza

Erick Rodríguez, dirección

Como ya es costumbre, la temporada 2026 de la Compañía Nacional de Danza abrirá con la Gala Contemporánea. El programa está compuesto por piezas de dos coreógrafos puntales de la escena internacional, tales como Nacho Duato y Arshak Ghalumyan, así como tres representantes de México: Sonia Jiménez, Jacqueline López y Edgar Zendejas. En síntesis: un caleidoscopio que refleja a plenitud el panorama de la danza actual.

Viernes 13 | 8 pm; sábado 14 | 7 pm

Sala Miguel Covarrubias

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

danza.unam.mx

$100*

Hasta encontrarte

Nir Paldi (Reino Unido), dirección escénica y dramaturgia

Vicky Araico (México), movimiento, actuación y dramaturgia

Puesta en escena unipersonal que aborda el doloroso tema de las personas que desaparecen. La trama sigue a Alma, una madre que busca su hija, en un viaje repleto de dolor e incertidumbre. La pieza es una coproducción entre Teatro UNAM y las compañías Ad Infinitum (Reino Unido) y El Ingenio del Caldero (México).

Hasta el sábado 28

Jueves y viernes | 8 pm; sábados | 7 pm; domingos | 6 pm

Foro Sor Juana Inés de la Cruz

Centro Cultural Universitario

Insurgentes Sur 3000, CU

teatrounam.com.mx

$150*

Jueves Puma: $30