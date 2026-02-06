Un boceto de un pie de Miguel Ángel vendido por 27.2 millones de dólares, su obra más cara

Boceto El dibujo en tiza roja, de pequeñas dimensiones y elaborado en torno al año 1512, causó furor este jueves por la noche en la subasta y propició una batalla de pujas de 45 minutos.

Un pequeño esbozo de un pie con el que Miguel Ángel practicó para pintar la Capilla Sixtina se ha convertido en la obra más cara del maestro renacentista tras recaudar 27,2 millones de dólares en una subasta en la casa Christie’s en Nueva York.

El dibujo en tiza roja, de pequeñas dimensiones y elaborado en torno al año 1512, causó furor este jueves por la noche en la subasta y propició una batalla de pujas de 45 minutos en la que se multiplicó por veinte la estimación de precio más conservadora, según un comunicado.

Se trata de un estudio del pie derecho de la Sibila Libia, una de las figuras que lucen en el impresionante fresco de la Capilla Sixtina en el Vaticano, con una rareza inusual a la que se añade que su expropietario, hasta hace poco, desconocía que tenía un tesoro en sus manos.

Christie’s explicó que el antiguo dueño, anónimo, recibió el dibujo en herencia, tras lo cual le tomó una fotografía y lo envió al portal de la entidad para obtener una valoración, abriendo la puerta a un “enorme descubrimiento” que sorprendió a los expertos.ç

La especialista en dibujos de los Grandes Maestros que atribuyó la obra a Miguel Ángel, Giada Damen, aseguró que esta captura “la fuerza creativa” del artista y la “energía física con la que hizo la forma del pie, presionando la tiza vigorosamente sobre el papel”.

“De unos 600 dibujos de Miguel Ángel que sobreviven hasta hoy, y que son solo una fracción de los miles de dibujos que debió de producir, este es uno de unos 50 estudios relacionados con la Capilla Sixtina”, y el único de ellos que ha salido a subasta, indica la nota.

“En los más de 23 años que llevo en este sector, he tenido el privilegio de ver muchos momentos maravillosos con los Grandes Maestros, pero el de hoy los supera a todos”, dijo citado el jefe de esta categoría en Christie’s, Andrew Fletcher, intermediario del nuevo dueño.

Como es habitual, la casa no ha dado a conocer la identidad del comprador.El anterior récord de Miguel Ángel en subasta también lo marcó un dibujo, vendido por 24,3 millones de dólares en 2022.