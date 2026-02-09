Cultura duplica apoyos para formación audiovisual y escritura de guion en 2026

Cineasta (Redes sociales)

La Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Mexicano de Cinematografía (IMCINE), anunció la apertura de las convocatorias 2026 del Estímulo para la Formación Audiovisual Independiente (EFAI) y del Programa de Estímulo a la Escritura de Guion y Desarrollo de Proyectos (DECINE), ambas con incrementos significativos en los montos de apoyo.

El objetivo de esto es fortalecer la formación audiovisual de manera no escolarizada además de brindar mayores oportunidades a guionistas y creadores cinematográficos en todo el país.

Más recursos para la formación audiovisual independiente

El registro de proyectos para el EFAI permanecerá abierto hasta el 6 de marzo, y en esta, su sexta edición, este estímulo incrementa el monto solicitado por proyecto de 120 mil a 180 mil pesos, lo que representa un impulso importante para iniciativas de formación audiovisual fuera de las instituciones educativas formales.

Podrán participar personas, grupos, organizaciones y colectivos que desarrollen programas de formación audiovisual no escolarizada y que promuevan narrativas desde la diversidad lingüística y cultural, especialmente en regiones donde la oferta formativa en cine y audiovisual es limitada.

Apoyo a guionistas: DECINE abre registro en febrero

Por su parte, la vertiente de Escritura de Guion del programa DECINE abrirá su convocatoria del 16 de febrero al 17 de marzo de 2026. Este estímulo está dirigido a guionistas, tanto noveles como profesionales, así como a personas que cuenten con un argumento o guion cinematográfico en desarrollo, ya sea de ficción, animación o de tipo documental.

Cabe recordar que el pasado 2 de enero abrió la convocatoria correspondiente a la vertiente de Desarrollo de Proyectos de DECINE.

En conjunto, ambas vertientes presentan un incremento presupuestal considerable, así el programa pasa de contar con casi 5 millones de pesos en 2025 a poco más de 10 millones de pesos en 2026, lo que permitirá ampliar el número de apoyos y fortalecer el alcance del estímulo.

Bases y convocatorias

Las bases completas de ambas convocatorias pueden consultarse en los portales oficiales: