“El prestigio de Despertares permite traer a cualquier artista del mundo”

Despertares Approach 17, es una una pieza que llevamos persiguiendo casi 10 años, dice Isaac Hernández. (Ana Amador Castillo)

Ya empezó la construcción de una escenografía particular para la primera presentación en el continente americano de Approach 17. Opening (con el subtítulo The unreachable suspension point), una producción de la Yoann Bourgeois Art Company, que se presentará el 29 de agosto en el Auditorio Nacional (CDMX), como parte de la gala de danza Despertares 2026.

En conferencia para anunciar detalles sobre la 12° edición de Despertares, que anualmente trae a México estrenos importantes en el panorama contemporáneo internacional, el bailarín y director artístico, Isaac Hernández, junto a la productora ejecutiva, Emilia Hernández destacan algunos estrenos.

“Vamos a tener también una pieza que llevamos persiguiendo casi 10 años, que seguro muchos de ustedes la conocen, se hizo viral en redes sociales por un artista francés en un trampolín y unas escaleras. Finalmente logramos la colaboración, como parte del contenido artístico vamos a crear toda la escenografía aquí en México”, indica Isaac Hernández, respecto de Approach 17. Opening.

La productora ejecutiva destaca que fue una negociación compleja porque financieramente no era posible hacerlo. “Al final el artista dijo: quiero que mi trabajo esté en México, hagámoslo posible”, comparte.

Además de la producción del coreógrafo y escenarista Yoann Bourgeois, que será interpretada por el francés Olivier Mathieu, esta edición contará con invitados que vienen por primera vez a México, tales que el bailarín, ilustrador y artista visual de origen checo, Kristián Mensa, conocido como Mr. Kriss; o el bailarín originario de Nueva Zelanda, Bayley Taps, especialista en tap dance.

También están previstas las participaciones de “dos bailarines clásicos extraordinarios del American Ballet: uno se llama Takumi probablemente uno de las únicas personas con su desarrollo técnico - tiene ahorita tiene 22 años, bailó de solista justo la temporada pasada y me parece muy importante poderlo tener en el escenario.- y viene con Yumi, una bailarina coreana de la compañía que tiene unas habilidades técnicas y físicas que yo en lo personal no las he visto antes”, según ahonda Isaac Hernández.

En tanto que director artístico, le parece que el reto anual de curar esta gala es reconocer el nivel de distintos bailarines, en diversas disciplinas dancísticas “y no perder también el hilo conductor, que desde mi punto de vista es una experiencia emocional, más allá de ver a los mejores, tiene que tener una coherencia, un ritmo, una emoción y por eso tener a este artista visual francés es también complejo, tiene una escenografía muy grande, es muy sutil su trabajo, es muy reconocido”.

Por otra parte, el bailarín subraya que, afortunadamente, con los años de experiencia goza también de mayor libertad, pues “la reputación que tiene Despertares permite acceso a cualquier artista del mundo”.

DESPERTARES 2026

En palabras de Isaac Hernández, esta edición será en la que más se ha exigido a sí mismo hasta ahora, pues además de ser el director artístico de toda la propuesta, él mismo interpretará 5 estrenos en México.

“Me estoy retando nuevamente, estoy bailando cinco piezas diferentes. Nunca en Despertares me he exigido tanto en el escenario como esta vez. Al mismo tiempo estoy también citando a bailarines a que creen nuevas piezas, que puedan hacer una noche única”, expresa.

El reconocido actor y bailarín, Premio Benois de la Danse en 2018 y miembro del American Ballet Theatre desde 2023, interpretará fragmentos de piezas clásicas como Carmen, Giselle y Otelo, así como Sinatra Suite, una coreografía creada por Twyla Tharp para Mikhail Baryshnikov.

Sobre la última, el bailarín ahonda que en 2025 tuvo la oportunidad de trabajar para Twyla Tharp en el remontaje de Push Comes to Shove, primera pieza que le creó a Baryshnikov, y también en Sextet.

“Pasamos 6 semanas trabajando juntos, 5 horas al día en el ensayo, es una persona fantástica, la invité y si logro convencerla de que venga a Despertares y que nos pueda dar una conferencia, esa sería la conferencia que a me gustaría traer para el público mexicano”, indica Isaac Hernández.

En ese sentido, en previsión del caos que se avecina con el Mundial de Fútbol 2026, la productora ejecutiva, Emilia Hernández adelanta que no habrá conferencias, ni talleres en paralelo a la gala.

“A diferencia de otros años en los que ha habido conferencias y talleres, etcétera, este año en particular queremos enfocar los esfuerzos financieros, técnicos, de organización y de producción al contenido artístico nuevo y regresar después en 2026 con otras actividades”, declara Emilia Hernández.

Detalla que ya existe un acuerdo “con una institución educativa en Barcelona, que está interesada en venir” a impartir un curso intensivo de 4 días en tema de producción, acompañado de algunas becas para talento mexicano.

“Pero si no se logra este año por la complejidad que menciono del tema del mundial y enfocarnos en esta edición, lo tenemos en vistas para el próximo año”, adelanta.

“Nosotros planeamos actividades paralelas siempre, aunque no sabemos si las vamos a poder ejecutar o no. Tenemos nosotros ya borradores de conferencias de artistas que nos gustaría tener, de clases magistrales, de audiciones de escuelas (...) Hoy por hoy no podemos decir que vamos a tener esas otras actividades”, agrega Isaac Hernández.

NO TE LO PIERDAS

La duodécima edición de Despertares se presentará en el Auditorio Nacional el sábado 29 de agosto a las 20:30 horas. Boletos disponibles en Ticketmaster y en las taquillas del Auditorio Nacional.

Del 11 al 13 de febrero comienza la preventa Banamex y venta general a partir del 14 de febrero, las tarjetas Banamex otorgarán 3 meses sin intereses. Para más información ingresa en las páginas de www.soulartsproductions.mx y sigue las redes sociales de @despertaresmex