Cambios en el INBAL: Mauricio Maillé, nuevo director del Museo del Palacio de Bellas Artes; Laura Valencia, al frente del Museo Nacional de la Estampa

Cargo Laura Valencia, nueva directora del Museo Nacional de la Estampa.

El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) anunció los nombramientos de Mauricio Maillé como director del Museo del Palacio de Bellas Artes, cargo que asumirá a partir del 16 de febrero, y de Laura Valencia como directora del Museo Nacional de la Estampa (Munae), quien iniciará funciones el 2 de marzo, una vez concluidos compromisos profesionales previamente adquiridos.

Mauricio Maillé es gestor cultural especializado en museos, exposiciones y proyectos curatoriales. A lo largo de su trayectoria se ha desempeñado en la planeación y realización de proyectos expositivos, curaduría, edición de libros de arte y diseño museográfico, con lo que ha consolidado una práctica orientada al fortalecimiento de instituciones culturales y a la difusión del patrimonio artístico nacional e internacional. Con más de 30 años de trayectoria, ha realizado alrededor de 70 exposiciones en México, Estados Unidos y Europa de destacadas colecciones fotográficas y acervos de arte contemporáneo.

Laura Valencia es artista visual, ha trabajado como impresora y coordinadora en talleres de grabado, así como en la gestión de proyectos colectivos de gráfica independiente. En 2013, cofundó la Unión de Coeditores Gráficos, junto con editoras, editores, artistas y talleres de grabado de distintos estados del país. Su obra se ha presentado en museos nacionales e internacionales como Ex Teresa Arte Actual, Museo Nacional de la Estampa, el Centro Cultural Universitario Tlatelolco, Museo del Banco de la República en Bogotá, Museo Suizo de Arquitectura en Basilea y el Kunstquartier Bethanien en Berlín, entre otros.

El INBAL agradece y expresa su reconocimiento a Daniel Garza y Emilio Payán, quienes concluyeron sus encargos al frente de estos museos para emprender nuevos compromisos de trabajo. Garza Usabiaga continuará la colaboración con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México en el desarrollo de proyectos curatoriales para distintos museos del INBAL.

Con estos nombramientos, el INBAL reafirma su compromiso con el fortalecimiento de estos museos, la continuidad de su programación para este año y el impulso a la innovación en la experiencia museística. En 2026, se realizarán mejoras en las instalaciones de ambos recintos, particularmente en el Munae que conmemora 40 años de su fundación.