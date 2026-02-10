“Encajonados”, conferencia performativa para recuperar la escucha de la corporalidad

Danza Sebastián García Ferro y Tatiana Zugazagoitia, los protagonistas. (CCEM)

El Centro Cultural de España en México (CCEMx) presenta Encajonados, una conferencia performativa que se adentra en la filosofía, el movimiento y el cuerpo —desde la danza contemporánea—, así como en la palabra, el pensamiento y la poesía, poniendo especial énfasis en la noción del cuerpo fragmentado.

La pieza plantea una reflexión sobre la comunicación corporal y sus propias temporalidades, distintas a las del lenguaje verbal. Es una invitación a volver a escuchar el cuerpo y a reconocerlo como un espacio de conocimiento y sentido.

Como señala Tatiana Zugazagoitia: “El cuerpo siempre está hablando. Diversos filósofos y científicos han comprobado que el lenguaje corporal es una aproximación previa al lenguaje verbal, pero lo hemos olvidado o no le prestamos suficiente atención. Esta obra propone escuchar al cuerpo: observar qué está diciendo y volver a escucharnos desde la corporalidad”.

Encajonados parte de una reflexión sobre cómo, en la filosofía contemporánea del siglo XX, el cuerpo material ha sido entendido principalmente como un soporte para la razón, y no como un ámbito íntimo y emancipador. La obra interroga su subordinación a la palabra y cuestiona cómo el exceso de información vacía el espacio público, mientras el espacio íntimo pierde relevancia, densidad y musicalidad.

En tanto conferencia performativa, además de la danza contemporánea, el texto ocupa un lugar central a través de citas filosóficas, científicas y poéticas que detonan preguntas y propician un intercambio de ideas con el público.

La obra se adentra en las ideas encasilladas y, sobre todo, en cómo pueden repensarse. “Nos interesa observar cómo estos cajones influyen en nuestra forma de pensar y de habitar el cuerpo, no solo en la vida cotidiana, sino también en la experiencia escénica y performativa, y cómo condicionan el movimiento que utilizamos en escena”, explica Sebastián García Ferro.

Sobre la escasa escucha del lenguaje corporal, Zugazagoitia añade: “En la cultura occidental se ha privilegiado el pensamiento por encima de la acción y del cuerpo. Hemos dado más valor a la mente que al hacer, al cuerpo que se mueve. Ese cuerpo que actúa y se desplaza necesita volver a ser escuchado”.

Por su parte, García Ferro señala: “Lo que buscamos es volver al estar, antes del hacer. Porque primero estamos y luego hacemos, y ese es el recorrido que propone la obra”.