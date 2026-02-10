Natalio Hernández: “El enorme trabajo de Miguel León-Portilla debe servir para enriquecer la visión de mexicanos sobre su identidad”

Centenario El historiador y filósofo Miguel León-Portilla. (Instituto Cervantes)

Este 2026 fue declarado “año del centenario del natalicio del doctor Miguel León Portilla” tras una iniciativa dictaminada el año pasado por la Comisión de Arte y Cultura del gobierno de Baja California Sur.

“Fue un amante ferviente de la península desde finales de los años 60. Hicimos el primer viaje en el ‘69, fuimos invitados -lo acompañé- con el gobernador de entonces de la península, que era territorio, no era todavía estado”, recuerda la lingüista e investigadora, Ascensión Hernández Triviño, viuda del historiador, filósofo y diplomático Miguel León-Portilla (22 de febrero -1 octubre de 2019).

En conversación sobre esta conmemoración y las actividades que se llevarán a cabo en homenaje a Miguel León-Portilla (Premio Crónica 2013), la doctora Ascensión Triviño comenta que aunque su labor en la península es menos conocida que los estudios del náhuatl, también es muy importante.

Aquella visita sirvió al escritor para preguntar por el archivo histórico que encontraron en la cárcel, y después de ese rescate continuó haciendo artículos sobre la península y sus exploradores, títulos como “Cartografía y crónicas de la baja california” y otras publicaciones dedicadas.

Por otra parte, Ascensión Hernández Triviño señala que Miguel León-Portilla “nos ha enseñado cómo era el pensamiento, la poesía, la vida de esos antiguos mexicanos, la ha traído al presente, la ha revitalizado, la ha hecho nuestra”.

Para ella, esa es la labor fundamental de un historiador, “meterse en la conciencia de las personas que estudia y ver su sensibilidad, su pensamiento y traerlo al presente”.

“Él puso a esa historia como un gran proyecto dentro de la historia de México, la historia del México prehispánico era un proyecto y todavía no existía como tal, pero ya era un germen importantísimo para el México presente que nosotros vivimos”, destaca.

También asegura que “hay mucha gente que escribe sobre él todavía, que reconoce su valor, tiene en cuenta sus ideas para desarrollar ideas nuevas”.

Centenario Su libro sobre la filosofía náhuatl.

HOMENAJES

En cuanto a las actividades de Homenaje a Miguel León-Portilla indica que el próximo lunes 16 de febrero, a las 6pm, en El Colegio Nacional (Donceles 104, centro histórico, CDMX) Eduardo Matos Moctezuma coordinará la presentación del libro “Soy mi memoria”, relatos inéditos que el historiador dictó antes de fallecer en 2019, coedición de El Colegio Nacional, la Universidad Nacional Autónoma de México y Ediciones Ibero. La entrada es gratuita.

Participarán Javier Garciadiego y Concepción Company, ambos miembros del Colnal, así como Elisa Speckman Guerra (UNAM-Instituto de Investigaciones Históricas) y Ascensión Hernández Triviño (Instituto de Investigaciones Filológicas UNAM).

Luego, la Academia Mexicana de la Lengua -“a la cual él quiso mucho y de la cual fue decano porque entró muy joven, entró de 34 años y duró muchísimos años en la Academia de la Lengua, fue muy querido, él la quiso mucho, íbamos todos los jueves” - le rendirá homenaje el día 19 de febrero en su sede (Donceles 66), a las 6pm.

Después, el 22 en la Sala Manuel M Ponce del Palacio de Bellas Artes, “gracias a las gestiones de su amigo querido, Natalio Hernández, Patrick Johansson y Natalia Toledo” habrá una conmemoración a las 12 del día. “justamente es el día de su cumpleaños”, resalta la dra. Ascensión Hernández Triviño.

Finalmente, el 25 de febrero en el Instituto de Investigaciones Históricas - “su casa, donde él pasó más tiempo”- se realizará una jornada de Homenaje a Miguel León-Portilla, de 11am a 6pm. Entre las actividades anunciadas está nuevamente la presentación de sus memorias, así como mesas con amigos y representantes de instituciones donde trabajó el conmemorado.

Por otra parte, la declaratoria del Gobierno de Baja California Sur implica que “en toda la papelería oficial de los poderes públicos del Estado de Baja California Sur y de los cinco ayuntamientos se inscribirá la leyenda “2026, Año del Natalicio del Dr. Miguel León Portilla”, según informa el comunicado del Congreso del Estado de Baja California Sur.

Además, en la sesión ordinaria de la Diputación Permanente del próximo martes 17 de febrero de 2026, la Comisión Permanente de Cultura y Artes presentará un pronunciamiento con motivo del centenario del natalicio de León Portilla.

HOMENAJE EN HISTÓRICAS

Respecto de la jornada de reconocimiento en la UNAM, la Directora del Instituto de Investigaciones Históricas, Elisa Speckman apunta que la intención es mostrar ejemplos de su impresionante legado e importancia en diversos ámbitos.

“Gestor, creador de instituciones, creador de revistas, académico, investigador, docente, humanista, eso es lo que queremos mostrar. Como doctor tuvo legados importantes en diferentes campos y ofrecemos ejemplos de estos campos”, expresa.

La organización del evento está pensada en dos bloques. En la primera parte se hablará del paso de León-Portilla por Históricas y su aportación institucional, mientras que el segundo bloque dará cuenta de sus aportaciones académicas.

“Podrían haber sido más ponencias, pero quisimos dedicar un día y concentrarlo justamente, para que no se perdiera la atención, entonces elegimos dos temas: todo lo que él escribió sobre cultura náhuatl y una presentación sobre su trabajo sobre el guadalupanismo. podrían haber muchas otras, pero pensamos que esto es representativo”, detalla.

Por la tarde se presentarán “productos” como aportación al homenaje desde la página web del Instituto.

“Nosotros tenemos una serie digital que lleva como título Hecho en Históricas, que recoge precisamente antologías de investigadores ya fallecidos importantes para nosotros, para nuestra comunidad. Esta antología la va a presentar su autor Gabriel Kruell. Él hizo una selección de textos publicados por Históricas, con un muy buen estudio preliminar. Ese día se sube a la página, en la Colección digital que tenemos”, invita.

La doctora Elisa Speckman adelanta que también “estamos preparando un proyecto ambicioso, de recopilar y ofrecer una bibliografía muy completa. Los interesados van a poder conocer pues, pretendemos, todas las obras y todos los artículos, capítulos de libros publicados por el Dr. Miguel León-Portilla”.

“Tenemos ya este recuento completo, pero queremos que también puedan acceder a ellos. Por el momento vamos a incluir únicamente aquellos publicados por Históricas o que ya estén en el acceso abierto, vamos a incluir los vínculos y quizás poco a poco se puedan conseguir el resto”, informa.

Centenario Libro sobre poesía náhuatl.

HUMANISTA Y AMIGO

“Hoy vemos con mayor claridad el aporte de él en materia de reconocimiento de la cultura, la lengua, las visiones del mundo, los valores que han aportado los pueblos originarios de México desde antes de la conquista”, observa el poeta Natalio Hernández, quien también participará en los homenajes a quien fue su amigo.

El poeta fundador de la Asociación de Escritores en Lenguas Indígenas reitera que Don Miguel León Portilla, “desde la Visión de los vencidos, la Filosofía náhuatl, toltecáyotl, todo esto que él nos dejó” también visibilizó a los escritores del mundo prehispánico.

“Todo eso para mí significa un aporte importante, considero que es un humanista de este siglo XXI y que todo su acervo, todo el legado que nos ha dejado, nos va a servir para proyectar una sociedad, una nación verdaderamente pluricultural y multilingüe, en este siglo XXI”, manifiesta.

De acuerdo con Natalio Hernández, León-Portilla tuvo la característica de dialogar con los pueblos originarios de México porque su humildad y su sabiduría le permitió establecer puentes importantes de diálogo intercultural entre la “sociedad urbana” y los pueblos indígenas de México.

“Por eso considero que es un maestro de la palabra”.

PARA HONRAR SU LEGADO

Desde la perspectiva del poeta Natalio Hernández, el enorme trabajo que hizo el “Tlamatini contemporáneo de México” debe servir “para enriquecer la visión que tenemos los mexicanos acerca de nuestra propia identidad”.

Para ello, el miembro de la Academia Mexicana de la Lengua propone que La visión de los vencidos sea parte de la formación de los jóvenes de bachillerato, desde preuniversitarios y luego cuando ingresen a la universidad.

“Esto les va a permitir entender muchas cosas que el sistema educativo ha soslayado desde la fundación de la Secretaría de Educación Pública. Hubo un momento importante a mediados del siglo pasado en donde La visión de los vencidos -según platican colegas de la Academia- era un texto obligatorio en las preparatorias”

También insiste en la urgencia de integrar filosofía náhuatl, maya y zapoteca a la formación de universitarios en el ámbito de filosofía, pues “privilegiamos el pensamiento occidental, la filosofía occidental, pero soslayamos la filosofía indígena, la filosofía náhuatl”.

“Las lenguas indígenas deben formar parte ya de la currícula del sistema educativo nacional desde el preescolar hasta la universidad”, continúa, “solamente de esta manera podemos aprovechar el legado que nos ha dejado el maestro Miguel León-Portilla”.

“Que las nuevas generaciones indígenas y no indígenas se apropien de la riqueza lingüística y cultural de México., Este es el camino, creo yo, que nos queda por recorrer para honrar el trabajo y la memoria de Don Miguel León-Portilla”, añade.