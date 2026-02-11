La soprano Lisette Oropesa hace historia en el Teatro Real de Madrid con un tercer bis

Ópera La soprano cubano-estadounidense Lisette Oropesa. (Jason Homa/Jason Homa)

La soprano cubano-estadounidense Lisette Oropesa ha hecho historia al cantar un tercer bis en el Teatro Real de Madrid, en el estreno de ‘I masnadieri’, de Giuseppe Verdi, lo que la convierte en la única artista, incluidos sus compañeros masculinos, que ha ofrecido repeticiones en tres óperas distintas en ese escenario.

Oropesa, que también es española desde 2019, cantó la noche del martes un bis ampliamente solicitado por el público, la ‘cabaletta’ del aria del segundo acto: ‘Carlo vive? O caro accento, melodia di paradiso’, informó este miércoles el teatro de la ópera de la capital española.

El primero fue junto a los cinco cantantes que participaron en el sexteto de ‘Lucia di Lammermoor’, de Gaetano Donizetti, en 2018; y el segundo, en ‘La traviata’, de Verdi, en 2020, con el aria ‘Addio del passato’.

En el Teatro Real, Lisette Oropesa ha cantado en cinco óperas: ‘Rigoletto’ (2015), ‘Lucia di Lammermoor’ (2018), ‘La traviata’ (2020), ‘Il turco in Italia’ (2023) y ‘Maria Stuarda’ (2024). También ofreció un concierto en 2022.

Elegida mejor cantante de ópera del mundo en 2024, Oropesa nació en Nueva Orleans (Luisiana, EU) de padres cubanos en 1983. Posee una deslumbrante voz de soprano lírica de coloratura, por la que abandonó una incipiente carrera de flautista.