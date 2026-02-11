‘Ojos en el Universo’, una invitación a las niñas para que sean las nuevas astrónomas e ingenieras

Museo Graciela Rojas, directora de Movimiento STEM, y Alejandra Cervantes, directora general del Papalote.

Para inspirar a las nuevas generaciones y fomentar el acceso equitativo a la ciencia, Papalote Museo del Niño y Movimiento STEM inauguraron la nueva experiencia visual “Ojos en el Universo”.

Alejandra Cervantes, directora general del Papalote, dijo que la apertura de esta muestra coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, una fecha que el museo utiliza como plataforma para visibilizar el potencial de las niñas mexicanas en la exploración espacial y la investigación.

Explicó que a través de imágenes de alta resolución capturadas por los telescopios James Webb, Hubble y la misión Gaia, la exhibición invita a las menores a reconocerse como las futuras protagonistas del desarrollo científico.

“No podemos esperar a que las niñas sean adultas para decirles que pueden ser científicas; esa chispa debe encenderse en la infancia”, indicó.

Añadió que ‘Ojos en el Universo’ “es nuestra forma de decirles que el cosmos también les pertenece; queremos que al ver estas galaxias, ellas se vean a sí mismas como las próximas astrónomas e ingenieras que descifrarán los misterios del mañana”.

EL PODER DE LO TANGIBLE

Alejandra Cervantes señaló a Crónica que el museo emplea el método educativo Papalote, una metodología propia del aprendizaje y la educación a través del juego;

de manera muy sencilla y natural adquirien conocimientos y habilidades.

Añadió que están empatados a la Nueva Escuela Mexicana (NEM) para complementar las clases que los niños y jóvenes reciben en las aulas y puedan reforzarlo en Papalote.

Detalló que también fomentan que las niñas se vayan con un aprendizaje tangible; “la mayoría de los talleres que damos aquí en en materia de STEM salen con algo palpable, un robot, un circuito que acaban de conectar, ese poderlo tocar y sentirlo hace que las niñas se empoderen y digan “sí puedo, yo la programé y sí puedo”.

Muuseo Algunas de las imágenes capturadas por los telescopios James Webb, Hubble y la misión Gaia.

Katya Echazarreta, la Inspiración

Manifestó que con “Ojos en el universo” los niños y visitantes del museo tendrán una pequeña probadita de la mirada hacia el cosmos y el universo.

“A través de fotografías estaremos más cerca del universo y podremos descubrir las galaxias, estrellas; esta muestra viene del Museo Americano de Historia Natural de Nueva York y para Papalote Museo del Niño es un orgullo traerle a las niñas y los niños de México muestras de talle internacional”, indicó.

Reveló que el Papalote impulsará en 2026 la difusión de la ciencia, tecnología, innovación, matemáticas, e ingeniería; arrancan este ejercicio con la exposición temporal “Estación Espacial Papalote”, en la cual los niños y jóvenes entrarán a una misión que les llevará al espacio.

Ante decenas de niñas y niños, señaló que “nuestra embajadora y la que nos da la misión para poder explorar el espacio es Katya Echazarreta, la primera mujer mexicana en llegar al espacio”.

Explicó que Katya “era una niña como ustedes que están aquí, los niñas y niños que nos visitan, un día en tercero de primaria, gracias a la inspiración de su maestra, decidió ser astronauta, llegó al espacio en 2022”.

Afirmó que Katya Echazarreta ismpira y enseña “que sí se puede y no hay barreras, y cuando le ponemos empeño y esfuerzo lo podemos lograr”.

EL TALENTO NO TIENE GÉNERO

Por su parte Graciela Rojas, directora de Movimiento STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), dijo que el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia nos recuerda hacer acciones tangibles e intencionadas a favor de las mujeres.

“El talento no tiene género y el piso no ha estado pareja para que las mujeres participemos en estos campos de estudio que sin duda alguna son los de mayor potencial”, señaló.

Dijo que la educación STEM trabajar por proyectos; “equivocarte y volver a intentar, de eso se trata la ciencia, de realmente poder tener esta curiosidad y capacidad de de poder aprender.

Graciela Rojas dijo que “Ojos en el universo” es una invitación para mirar hacia arriba, “pero también para mirar hacia adentro y recordar que la ciencia debe de ser un lugar en donde las niñas, adolescentes y jóvenes también caben y podemos despertar la curiosidad científica y todas estas habilidades STEM con perspectiva de género, sin duda para que México sea un mejor país”.

DE NUEVA YORK A MÉXICO

En su oportunidad, Alejandra Castellanos, del Museo de Historia Natural de Nueva York, indicó que para esta institución es muy significativo que “Ojos en el Universo” sea presentado en Papalote Museo del Niño.

A través de un video mensaje enviado desde la ciudad de la manzana, afirmó que en el Papalote y Movimiento STEM“tienen la misión de encender la curiosidad científica desde la infancia y asegurar que ese asombro sea para todos y todas”.