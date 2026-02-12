Solistas Ensamble de Bellas Artes interpretará obras clave del romanticismo musical europeo

Recitales Los Solistas Ensamble de Bellas Artes . (INBAL)

Durante febrero, Solistas Ensamble de Bellas Artes interpretará un repertorio con composiciones de cinco grandes representantes del Romanticismo musical europeo, movimiento artístico que en el siglo XIX enalteció las emociones y la identidad nacional.

Serán dos presentaciones que llevan por nombre Sacro y Profano “Música vocal del Primer Romanticismo”. Canciones sacras y profanas de Mendelssohn, Schubert, Schumann y Brahms y otros, a realizarse el viernes 13 de febrero, a las 18 h, en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz de la UAM, y el domingo 15 en el Pabellón Escénico del Bosque de Chapultepec, a las 12:30 h. La entrada es libre, cupo limitado.

En el programa, el público podrá apreciar, tanto los ideales que compartieron Mendelssohn, Beethoven, Schubert, Schumann y Brahms, como los rasgos personales que hacen única la música de cada uno, obras llenas de belleza melódica y riqueza armónica.

Incluirá dos estrenos por parte del Ensamble: selecciones del Stabat Mater, D. 175 (Deutsches Stabat Mater), de Franz Schubert, que aborda el sufrimiento de María, durante la crucifixión de Jesús, con sobriedad y humanidad, así como selecciones del Requiem für Mignon, de Robert Schumann, inspiradas en la obra del escritor Wolfgang von Goethe, donde la música revela una profunda dimensión espiritual y poética.

Se abrirá con Duetos, Op. 63, de Félix Mendelssohn, pieza en la que la sutileza del piano dialoga de manera equilibrada con la expresividad de las voces. Asimismo, el público podrá escuchar Von ewiger Liebe, Op. 43, de Johannes Brahms, una de sus melodías más conmovedoras, que retrata la fuerza del amor frente a la adversidad.

También se escuchará Adelaide, Op. 46, de Ludwig van Beethoven, melodía que habla de un amor triunfal y la cual muestra el puente del compositor entre Clasicismo y Romanticismo.

Con respecto a estas presentaciones, Grace Echauri, mezzosoprano de Solistas Ensamble, comentó que “si algo define a esta agrupación es su versatilidad; cada integrante logra imprimir su personalidad al momento de interpretar”. Mientras que Gustavo Cuautli, tenor del ensamble, considera que “somos intermediarios entre la pluma de compositor y el oído del auditorio”.

Fundada en 1984, los Solistas Ensamble de Bellas Artes han trabajado por rescatar y difundir el repertorio musical poco explorado. Se han presentado en importantes foros y festivales nacionales, así como en Estados Unidos. También han desarrollado una destacada labor discográfica dedicada al repertorio nacional e internacional. La agrupación ha realizado numerosos estrenos en México y producciones escénicas de gran relevancia, consolidándose como un referente en la vida musical del país.

Sacro y Profano “Música vocal del Primer Romanticismo”. Canciones sacras y profanas de Mendelssohn, Schubert, Schumann y Brahms y otros es una colaboración entre la UAM y la Coordinación Nacional de Música y Ópera del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

Por ello, la función en el Centro Cultural y Académico Teatro Casa de La Paz (Cozumel 33, col. Roma Norte, CDMX) también se transmitirá en vivo a través de la señal 94.1 FM de UAM Radio, con motivo del Día Mundial de la Radio, celebrado cada 13 de febrero. Esta efeméride fue instaurada en 2012 por la UNESCO para agradecer a las emisoras las noticias que difunden, las voces que amplifican y las historias que comparten.

Una hora antes del concierto del 15 de febrero, que iniciará a las 12:30 horas en el Pabellón Escénico (Paseo de la Reforma s/n, junto al Auditorio Nacional), el director de la agrupación, Christian Gohmer, impartirá una charla introductoria.

