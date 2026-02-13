La CNT amplia espectro y llegará Saltillo con teatro y talleres de arte

Teatro La presentaci{on de la programación 2026 de la Compañía Nacional de Teatro.

Por primera vez, en este 2026 la Compañía Nacional de Teatro llevará sus actividades a Saltillo, Coahuila.

La directora de la compañía, Auora Cano, anunció que dentro de la línea de visitas ciudades estratégicas en el norte, en el centro y en el sur del país, “a las que llevamos alrededor de tres obras cada vez, hacemos talleres gratuitos impartidos por miembros de la compañía de diferentes áreas de las artes escénicas y tenemos también encuentros con las comunidades”, ya tiene sedes confirmadas para el 1er semestre: Zacatecas, Oaxaca, Puebla .

“Y vamos a inaugurar Coahuila, que es importante decirlo, a finales de marzo, con tres obras. Es un estado en el que empezaremos recién a trabajar”, indicó.

Asimismo, en la programación del primer semestre que dieron a conocer las autoridades de la Coordinación Nacional de Teatro y de la Compañía Nacional de Teatro (CNT) sobresale una nueva versión de “Misantropías”, que se presentará en homenaje a Héctor Mendoza.

Bajo la dirección de Luis de Tavira, con participación de Luis Rábago y Arturo Beristain, se presentará en el Teatro Julio Castillo del Centro Cultural del Bosque, como parte del segundo bloque de la Residencia que la CNT realizará en dicho recinto.

“Esta es la tercera versión de Misantropías en la que yo participo y creo que es la tercera vez que se hace en México. No he sabido que se haya montado como tal, como una obra profesional. La primera versión, de Héctor Mendoza, fue en el año 1993”, dijo el actor Luis Rábago.

Las funciones serán del 5 de marzo al 3 de mayo, de jueves a domingo a las 7pm, exceptuando del 19 al 22 de marzo, así como el 2 y 3 de abril y el 1 de mayo.

ESTRENOS ELÉCTRIZANTES

Uno de los estrenos de la temporada es Elektra, como parte del Proyecto Espiral de la CNT, dentro del programa Habitando a los griegos.

“Queremos dialogar con Sófocles, Electra es un monumento de la dramaturgia internacional y hemos tratado de acercarnos a ella, habitarla. Yo tengo la la gran alegría de hablar griego contemporáneo, entonces traduje la obra”, comentó la directora del montaje, Esther André.

Se trata de la tercera parte del proyecto, las primeras entregas de este proyecto fueron Ifigenia en Áulide, de Eurípides, y Más vale morir, de Amaranta Osorio y Jorge Volpi, basada en el Agamenón de Esquilo.

En esta ocasión, la obra habla de mujeres. “Sófocles abre los corazones de la relación entre madre de la hija, esa relación humana tan importante y tan ambigua”, añade Esther André.

Elektra tendrá funciones del 9 de abril al 3 de mayo en la Sala Héctor Mendoza (Francisco Sosa 159, Coyoacán), jueves y viernes a las 8 pm, sábado a las 7 pm y domingo a las 6 pm.

También en el primer semestre de actividades destaca el estreno del texto ganador del Premio Nacional de Dramaturgia Joven “Gerardo Mancebo del Castillo Trejo”, titulada Dios le guarde su hora, de Blanca Manuela López Arzola.

La obra narra la travesía de una misionera en la Sierra Tarahumara. Ella escucha un llanto de una mujer que nadie más escucha, quien intenta sanar a su hijo de una fiebre terrible, pero se enfrenta al narcotráfico.

Realidad, recuerdos, sueños y delirios de la fiebre empiezan a mezclarse en torno a temas como violencia, narcotráfico, despojo y miseria. La temporada de estreno será en el Foro La Gruta del Centro Cultural Helénico, del 2 de junio al 8 de julio, los martes y miércoles a las 8pm.

Además, como parte de los Martes de Poesía, en la Sala Héctor Mendoza se presentará “De amor y oscuridad”, una creación colectiva basada en los sonetos de William Shakespeare, con traducciones de Carlos O. Antognazzi y Luis Astrana Marín,

La propuesta estará a cargo de Octavia Popesku, Irene Repeto y Marissa Saavedra, integrantes del elenco estable de la CNT y ofrecerán funciones los martes 17 y 24 de febrero a las 8 pm.

CONTEXTO INTERNACIONAL

Por otra parte, la CNT enfocará su segundo semestre de actividades en temas de internacionalización. Sin embargo, debido al delicado contexto internacional, algunas presentaciones deberán postergarse, como el caso de una gira de la obra Los empeños de una casa en Houston, Texas.

“Teníamos prevista una presencia importante en Estados Unidos y debido a las situaciones que todos conocemos no la vamos a poder llevar a cabo, al menos no en este año. Esperamos que la conversación y las invitaciones se puedan retomar para el año que entra”, comentó la directora de la CNT.

“Sí quiero mencionar que lamentamos muchísimo la situación que está ocurriendo. La situación en la que se está viendo envuelta la comunidad latina, que es nuestro interlocutor natural y que tristemente están realmente en una situación de peligro, entonces no existen las condiciones, pero era algo que se tenía previsto para este año que se va a tener que postergar”, agregó

En el mismo tenor de lo que pasa a nivel mundial, Aurora Cano recordó que volverán a presentar Rose, de Martin Sherman, bajo la dirección de Sandra Félix.

“Es una obra que lleva muchos años en el repertorio, pero que tiene un nivel de pertinencia altísimo en nuestra opinión, en este momento, dado que se trata de una mujer judía que guarda luto por el asesinato de una niña palestina”, describió

Opinó que es un texto “poderosísimo, que abre preguntas absolutamente relevantes sobre lo que tristemente lleva pasando tanto tiempo en esa región”.

Del 25 de marzo al 29 de abril, los miércoles a las 7 pm. La obra ofrece el testimonio de una mujer judía de ochenta años que recorre su historia de vida a lo largo de un siglo marcado por la guerra, el dolor y la supervivencia.

RETOS Y DIFICULTADES

Por otra parte, este año la CNT contará con un presupuesto que su directora, Aurora Cano calificó como “una negociación constante”.

“Es complejo porque son diferentes áreas, no tengo la cifra de memoria, tenemos presupuesto de producción, para los elencos, presupuestos de operaciones, que son del propio staff de la compañía, realmente es un armado de diferentes dineros”, indicó.

“Lo que podemos compartir, que se ejerció el año pasado, rondó los 5 millones para producción. Nosotros esperamos que en este año tengamos un presupuesto similar”.

Aseguró que en estos momentos “estamos viviendo un momento increíble de asistencia de espectadores a las obras”, al menos en la experiencia de la CNT.

Observó que tanto la sala de su sede, como las residencias en el Teatro Julio Castillo, han tenido asistencias muy altas.

“Particularmente creo que El Diccionario y La vida del pantano, lo que nos tiene muy contentos, la verdad. Y en el caso de los estados es una gozadera”, expresó.

El diccionario, de Manuel Calzada Pérez, bajo la dirección de Enrique Singer y protagonizada por Luisa Huertas (ganadora del Ariel 2025 a Mejor Actriz), Óscar Narváez, Arturo Ríos y Roldán Ramírez extenderá su temporada los martes a las 8 pm del 31 de marzo al 28 de abril.

Para más información sobre las actividades de la CNT puedes seguir las redes de la @cnteatromx entrar a su página cnteatro.inba.gob.mx o ponerte en contacto a través de publicos.cnteatro@inba.gob.mx.