Inicia hoy el Festival Cultural de Año Nuevo Chino, en el Cenart

Festival. La presentanción de las actividades en el Cenart. (Gerardo González Acosta)

El Centro Nacional de las Artes (CENART) recibe, por quinto año consecutivo, el Festival Cultural de Año Nuevo Chino a partir de este 14 de febrero.

Con el signo del “Caballo de Fuego”, este encuentro gratuito estrecha los lazos entre México y China a través de espectáculos provenientes de Beijing, artes marciales y un bazar de gastronomía tradicional.

En conferencia de prensa los organizadores respondieron a Crónica que el diálogo cultural prevalece hoy sobre los intereses comerciales.

Rodrigo Callado, del Cenart, afirmó que la fraternidad milenaria entre ambos pueblos es el pilar fundamental de esta relación, y está por encima de cualquier coyuntura política o fronteriza.

Indicó que en términos económicos, México sigue sigue teniendo una cercanía comercial con China que es innegable.

“Sin embargo, como lo dice la presidenta Claudia Sheinbaum, atendemos también las coyunturas para defender nuestra soberanía; el encuentro cultural, la hermandad cultural, la cercanía con el pueblo chino, las miles de similitudes y también las diferencias, nos enriquecen”, señaló.

Callado afirmó que esto es demostrado con este quinto encuentro; “se demuestra con la cercanía, fraternidad, eh sincretismo incluso que existe hoy entre ambos pueblos, milenarios, guerreros, hermanos, con una relación de fraternidad de cientos de años”.

Resaltó la cooperación, confianza y amistad permanente que nuestro país tiene con la embajada de China en México, el Centro Cultural de China en México, y la comunidad china.

También elogió el trabajo de Yaride Rizk, productora del festival, que se encargó de “junto con todo el equipo maravilloso del CENART, de llevar a cabo este nuevo encuentro, esta nueva celebración del Año Nuevo Chino”.

Explicó que el evento es ya una tradición en el CENART, “en donde recibimos a miles de personas a disfrutar de estos encuentros culturales escénicos, gastronómicos, y todo esto que significa la comunidad de china en México, más todo lo que aportamos nosotros como esta gran nación cultural a en este bellísimo recinto en las áreas verdes del Centro Nacional de las Artes”.

Armonía, Clave para Paz Social y Familiar

Por su parte, el consejero cultural de la Embajada de China en México, Yang Chuanying, afirmó al reportero que la armonía y la paz, pilares de la cultura china, son las vías idóneas para resolver desafíos en las familias, entre las personas, y en las relaciones internacionales.

“Estamos viviendo en un mundo turbulento y la mentalidad de los chinos y el tema principal de esta fiesta de la primavera, es la armonía y la paz; siempre pensamos que es la manera correcta de solucionar todos los problemas, sean personales, familiares, o sean internacionales”, expresó en un perfecto español.

Explicó que el Centro Cultural de China es una institución cultural de carácter oficial establecida por el Gobierno chino en todo el mundo, dedicado a través de la organización de eventos culturales de alto nivel y profesionales, a promover la cultura china, a presentar la situación real de su país para fortalecer lazos de colaboración entre la nación de la Gran Muralla y los pueblos del resto del mundo.

Reveló que la comunidad del gigante asiático aparte de de hacer negocios, también participa activamente en las actividades de bienestar social de México y promueve trabajos de fortalecimiento, entendimiento y amistad entre ambos naciones.

El Espíritu del “Caballo Dragón”

Yang Chuanying explicó que el caballo es el tema principal del festival de este año; según el calendario lunar chino, celebramos el año nuevo del caballo y tiene un gran significado especial en la cultura China.

Dijo que el caballo en su país no es simplemente un compañero animal o un medio de transporte, es más bien un amigo que acompaña durante mucho tiempo como testigo de la historia, integrado en la vida y espíritu chinos.

“En una gran cantidad de poesía china antigua, el caballo representa el éxito, la perseverancia y los sueños; lo más importante es que los chinos combinaron el caballo con el dragón, tomando la expresión espíritu de caballo dragón”, reveló.

Detalló que el dragón simboliza la buena suerte y el poder; el caballo simboliza la diligencia y la resistencia, y el espíritu del caballo dragón anima a las personas a ser audaces y trabajadoras al mismo tiempo.

Expresó que este espíritu siempre ha sido la motivación de los chinos frente a la vida y los desafíos.

Enseguida comentó un singular deseo; “aquí también deseo que todas y todos los amigos mexicanos presentes tengan el espíritu del caballo dragón en el nuevo año y que año del caballo traiga buena suerte a México, a China y a todo el mundo”.

Puente entre la Charrería y el Cosmos

Yaride Rizk, productora del festival, dijo que hará un homenaje al caballo a través del Jarabe Tapatío, que vinculará la charrería mexicana, deporte nacional por excelencia, con el simbolismo del año lunar.

Señaló que “la unión hace la fuerza y somos un gran equipo que año con año e saca adelante este este proyecto, este festival que es ya un un referente en México en cuanto al diálogo e intercambio cultural entre México y China”.

Dijo que el festival, sin duda, genera un puente social importante y necesario entre la comunidad mexicana y toda la comunidad china, que no es poca, y vive en México.

Enseguida presentó el programa completo para la quinta edición de Caballo de Fuego.

100 mil Chinos en México

Luke Ye, de la Federación China en México, estimó una presencia de 100 mil ciudadanos chinos en el país, quienes apuestan por el crecimiento conjunto a través de la inversión y el intercambio social.

El festival espera superar los 45 mil asistentes este 2026, y mantendrá actividades académicas hasta el 27 de febrero.

