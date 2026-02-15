Política del Arte Narrativo

Argenetic Dos vistas OMR y al centro, versión Dzama de Étant Donnés. Expo MAZ, dos dibujos de 2014 y 13, dos fotogramas de Danse des Bouffons, y Tucumán Arde en la Documenta, 12, 2007. (Fotos: Eduardo Egea, OMR, D.Zwirner y Universes.art)

Marcel Dzama (Canadá 1974), expuso en Guadalajara en la Oficina para Proyectos de Arte, 2007, y con A Touch of Evil, 2012, en el Museo de Arte de Zapopan, MAZ. Esta es su quinta muestra individual en nuestro país y la primera en CDMX.

Dibujante y pintor, Dzama se extiende al performance, filmes, dioramas, escultura, publicaciones, diseño de vestuario y escenografías, etc. interdisciplina en contrapunto a sus antecedentes: James Ensor, Dadaísmo; Cine Mudo y filmes Noir, la Ópera Futurista Rusa Victoria Sobre el Sol, 1913, el Ballet Triádico, 1922, de Oskar Schlemmer; de Alicia en el País de las Maravillas, 1865, de Lewis Carroll a Federico García Lorca y el filme El Gabinete del Doctor Caligari, 1919, etc. En una de sus películas e instalación exhibidas en OMR, Danse des Bouffons (A Jester’s Dance), 2014, Dzama interpreta la última obra de Marcel Duchamp, Étant Donnés, 1946-66, y evoca a Maria Martins, Joseph Beuys, la Bauhaus (1919-33), etc.

Henry Darger (1892-1973), artista Outsider escritor e ilustrador de la novela de 15,145 páginas Los Reinos de lo Irreal, (ca1910-1939), sobre la odisea de las hermanas Vivian y la rebelión de niños esclavos, anuncia a Dzama y su exploración entre el poder y maldad, el límite entre realidad y ficción, la fantasmagoría del deseo, el vínculo entre sexualidad, juventud e infancia, entre traición y verdad, violencia y placer, identidad y suplantación, renacimiento y transformación, etc. dualidades donde Dzama sustituye experimentación plástico pictórica o gráfica por intuición surreal a través de estos temas y una narrativa no lineal.

Marcel Dzama realiza un arte para-literario y temático que sugiere el potencial de revaloración global historiográfica, institucional y de mercado del arte contemporáneo sociopolítico, narrativo y crítico de América Latina: El Grupo de Artistas de Vanguardia de Rosario, Argentina, con Tucumán Arde, 1968, E.P.S. Huayco, (Perú 1979-81), Colectivo Acciones de Arte, CADA (Chile 1979-85), el Taller de Arte e Ideología, TAI, (México 1974-ca90’s), Taller 4 Rojo (Colombia 1972-76), etc., arte que ante la escasez de innovaciones estético-formales del Siglo XXI permite una visión más completa de lo que fue el arte contemporáneo global.

