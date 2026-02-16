FILCO 2026: Literatura anglosajona, escritoras, Tlaxcala y futbol

FILCO Presentación de la feria.

Del 6 al 15 de marzo, los escritores Irvine Welsh, José Luis Peixoto, Laura Restrepo, Luis García Montero y Juan Pablo Villalobos, entre otros 2 mil invitados, se darán cita en el Jardín Hidalgo y el Jardín Centenario de Coyoacán, para la quinta edición de la Feria Internacional del Libro en Coyoacán (FILCO).

“Hoy, después de 5 años, podemos decir que sembramos una semilla, la cuidamos y hoy comienza a dar frutos a nivel internacional”, expresó Gerardo Valenzuela Nava, fundador y presidente de la Feria Internacional del Libro de Coyoacán.

Por primera vez, la FILCO contará con espacio para un Pabellón Internacional, donde Japón, Chile, Colombia, Guatemala, Argentina, Unión Africana, Marruecos, República Checa y Egipto ofrecerán literatura, artesanías e información cultural a los visitantes.

Gerardo Valenzuela Nava anunció más de 350 actividades gratuitas, entre talleres, conferencias y otros encuentros con autores, enmarcadas temáticamente en el Día Internacional de la Mujer, el Mundial de Fútbol 2026 y en promoción de la curiosidad intercultural, como una estrategia para acercar a los mexicanos a la literatura.

“La FILCO 2026 se articula en torno a dos grandes temáticas, el deporte con énfasis en el fútbol y la mujer, en el marco del 8 de marzo”, planteó.

En ese sentido, destaca la colaboración con la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas (FENALEM), para invitar a escritoras a dejar mensajes y testimonios en una cápsula del tiempo, que habrá de enterrarse en Coyoacán durante 25 años.

“Durante la clausura, el domingo 15 de marzo, hemos de dar a conocer el lugar que se eligió para la cápsula”, comentó el director de la FILCO.

En cuanto al fútbol como eje temático, adelantó que habrá alrededor de 18 conferencias con jugadores y árbitros, tales que Carlos Hermosillo, Miguel España, Bruno Marioni, Arturo Brizio Carter, David Faitelson, Fernando Schwartz y Justino Compeán, así como una conversación entre escritores conocidos por su afición y reflexión literaria sobre este deporte, como son el Premio Crónica Juan Villoro y Juan Pablo Villalobos.

Además de los escritores ya mencionados, el encuentro contará con la participación de personalidades como Natalia Toledo, Guadalupe Loaeza, Carmen Boullosa, Eduardo Matos Moctezuma, Ángeles González Gamio, Elena Poniatowska, Élmer Mendoza, el científico Arturo Lazcano y las cantantes Amandititia y Vivir Quintana, entre otras.

“Irvine Welsh va a presentar un libro de Anagrama, “Los cuchillos largos”; Laura Restrepo también va a dar una conferencia relacionada con la literatura en base a la mujer; y José Luis Peixoto apenas nos confirmó el día de ayer, ya les daremos la sorpresa que podamos presentar”, adelantó Gerardo Valenzuela Nava.

Por otra parte, el presidente fundador de la FILCO informó que en su primera edición, en 2022, el evento contó con 100 stands y más de 80 mil visitantes, mientras que hoy cuenta con más de 250 stands.

“Hemos alcanzado más de 280 mil asistentes. Para esta edición proyectamos superar 400 mil visitantes, con más de 900 sellos y 140 casas editoriales, nacionales, internacionales e independientes”, indicó como ejemplo del crecimiento que ha tenido este evento.

LUGARES INVITADOS.

En tanto que país, estado, municipio y Universidad invitados de Honor, la 5ta FILCO contará con la presencia de Reino Unido, Tlaxcala, Huajuapan de León (Oaxaca) y la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), respectivamente.

“El fútbol es un elemento que nos hermana con el estado de Hidalgo, desde hace 200 años cuando mineros británicos llegaron a ese estado, jugaron la primera cascarita con sus colegas mexicanos y formaron más tarde el primer equipo de fútbol mexicano”, .

Asimismo, subrayó que tanto Reino Unido y México comparten llamar “fútbol” y no soccer a este deporte y planteó que el deporte es un idioma que hermana experiencias y emociones.

Por ello, el escenario principal se llamará Carol Wilson, “en reconocimiento a una de las grandes pioneras del fútbol británico”.

Añadió que Carol Wilson fue capitana, con apenas 18 años de edad, en un equipo que más tarde jugó justamente aquí en México, en un “mundial histórico”.

“Habrá algunas actividades relacionadas con el papel de las mujeres en el fútbol, pues sabemos que en los próximos meses estará dominada por el fútbol varonil y queremos hablar del otro lado de esta moneda”, agregó.

El programa del país invitado también contempla un ciclo de cine británico contemporáneo, talleres de marionetas a cargo de The Puppet Company, actividades inmersivas inspiradas en Sherlock Holmes y la obra de Agatha Christie, conversatorios sobre Jane Austen y la Banda de Gaitas del Batallón de San Patricio.

Tlaxcala, como estado invitado ofrecerá un concierto de Murga Xicohtl; y Huajuapan de León traerá a la Banda Filarmónica Municipal “José López Alavés”.

Una tarde de trova, Homenaje a José José, y una obra de teatro son algunas actividades que traerá la UAEH, primera universidad invitada en la FILCO.

PREMIACIONES.

Por otra parte, en esta ocasión se entregarán reconocimientos a la labor literaria, periodística y humanista: el Premio Historia y Humanismo FILCO 2026 se dará al historiador y Premio Crónica, Carlos Martínez Assad.

El escritor español, Luis García Montero recibirá el Premio a la excelencia literaria Iberoamericana, Presea Frida Kahlo; y el Premio de Periodismo Cultural FILCO 2026 será para Humberto Musacchio, por su trayectoria de casi 50 años.

Además, se harán homenajes en memoria de quienes han marcado la vida cultural de México, como Miguel León-Portilla; Salvador Elizondo; Carlos Monsiváis; Julieta Fierro; Alfredo López Austin; Ángela Gurría, Pedro Ramírez Vázquez y Pedro Infante.

Para más información ingresa a la página www.filco.com.mx y las redes sociales de la FILCO