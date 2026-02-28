Tumorrou, la nueva película mexicana sobre teatro juvenil que conquista festivales internacionales

"Tumorrou", la ópera prima dirigida por Alek García y escrita y protagonizada por Frank Rodríguez Foto: Cortesía

Hay películas que intentan hablar de la juventud desde el discurso. Tumorrou decide hacerlo desde la herida. La ópera prima dirigida por Alek García y escrita y protagonizada por Frank Rodríguez no construye un drama “sobre” jóvenes actores: los deja ser, equivocarse, chocar entre sí y romperse frente a la cámara. El resultado es una historia íntima, cruda y sorprendentemente universal que convierte al teatro en metáfora de todo lo que fingimos ser en la vida real.

Con una duración de 84 minutos, clasificación B y fotografiada en 4K por Sofía Félix, la cinta sigue a una compañía juvenil de teatro amateur que está a punto de viajar a Canadá para representar a México en un festival internacional. Pero la noche previa al viaje, lo que debería ser celebración se transforma en detonación emocional: egos, frustraciones, celos y viejas heridas comienzan a fracturar al grupo.

No es una historia de triunfo. Es una historia de exposición. Y ahí radica su fuerza.

El origen: vivencias reales convertidas en ficción

El guion nació hace una década, a partir de experiencias personales de Rodríguez dentro de compañías teatrales juveniles. Regaños, jerarquías, inseguridades, errores formativos: todo aquello que normalmente se barre bajo la alfombra aquí se convierte en material dramático.

La película, de hecho, carga con una anécdota casi simbólica: una primera versión filmada años atrás se perdió por completo. Tumorrou es, en cierto modo, un segundo intento, más maduro, más consciente y más honesto.

Esa honestidad atraviesa todo el proyecto: durante dos meses el elenco —conformado en su mayoría por talento emergente— ensayó como si se tratara de una verdadera compañía teatral. Cuando llegó el rodaje, que se realizó en apenas siete días, los actores ya vivían los personajes.

No actuaban el conflicto: lo respiraban.

A nivel visual, la película rehúye del melodrama fácil. No hay música subrayando emociones ni movimientos de cámara estridentes. La decisión fue clara: acompañar, no imponer.

La cámara observa a los personajes casi como un testigo silencioso, respetando pausas, silencios incómodos y miradas que dicen más que cualquier diálogo. Ese estilo casi documental genera una cercanía incómoda, como si el espectador estuviera sentado dentro del ensayo, escuchando discusiones que no debería oír.

Ese minimalismo estético potencia algo esencial: la vulnerabilidad.

Juventud mexicana sin filtros ni moralejas

Uno de los aciertos más potentes de Tumorrou es que no romantiza la juventud.

Aquí no hay discursos motivacionales ni héroes impecables. Hay celos profesionales, inseguridades artísticas, autosabotaje, presión social y miedo al fracaso. Es la edad donde todo se siente definitivo y, al mismo tiempo, nadie sabe realmente quién es.

Aunque el teatro funciona como contexto narrativo, la película habla de algo mucho más amplio: la dificultad de crecer en una sociedad donde siempre estamos “actuando” versiones aceptables de nosotros mismos. Por eso conecta.

Porque no importa si el espectador ha pisado un escenario o no: todos hemos sido ese joven que duda, que compite con sus amigos o que teme no estar a la altura.

Del circuito de festivales a las salas comerciales

Contra todo pronóstico para una producción independiente, Tumorrou ha encontrado eco tanto en festivales internacionales como en exhibición comercial.

Ha pasado por muestras en Bogotá, Capri y Milán, donde incluso obtuvo reconocimiento como mejor ópera prima, y ahora busca dialogar con el público mexicano en salas tradicionales, algo que muchas películas independientes nunca logran.

Eso la coloca en un terreno interesante: cine de autor con vocación de público. No pretende ser “festivalera”. Quiere ser vista.

El elenco —integrado por Nancy Castillo, Ale Coroa, Jared Estrada, Darío Gómez, Raquel Jiménez, entre otros— aporta frescura y naturalidad. Muchos diálogos se ajustaron durante ensayos para incorporar modismos y gestos propios de los actores, lo que elimina cualquier rigidez teatral.

Se siente orgánico. Real. Cercano.

En varias escenas parece que la cámara simplemente llegó a documentar una discusión auténtica. Y eso es exactamente la intención.