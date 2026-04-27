Cenart Sale a la Calle: programa que lleva arte a hospitales, escuelas y grupos prioritarios en CDMX de manera gratuita

Cenart Sale a la Calle Presentación de Jazz en el Centro de Seguridad Social Zaragoza

Dentro del Centro Nacional de las Artes (Cenart), uno de los espacios más importantes de arte y cultura en la Ciudad de México, se desarrolla uno de sus programas con mayor impacto social: El “Cenart sale a la calle” suma más de dos décadas acercando música, teatro y danza a escuelas, hospitales y espacios públicos. Su enfoque social busca llegar a públicos que normalmente no tienen acceso a actividades culturales.

Desde conciertos en hospitales hasta funciones en escuelas públicas, el programa “Cenart sale a la calle”, se ha consolidado como una de las iniciativas culturales con mayor impacto social en la Ciudad de México, al llevar actividades artísticas directamente a grupos de atención prioritaria.

Con más de 20 años de existencia, esta estrategia busca que el arte no se quede en recintos formales, sino que llegue a espacios donde pocas veces está presente, como centros escolares, casas hogar o unidades médicas.

Arte fuera de los escenarios

El programa, coordinado desde hace ocho años por la Mtra. Danae Zamorategui Jiménez, tiene como objetivo principal acercar distintas disciplinas artísticas a públicos diversos, especialmente aquellos con menor acceso a la oferta cultural.

A lo largo del tiempo, ha construido vínculos con instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), donde se realizan presentaciones en hospitales y Centros de Seguridad Social, generando espacios de esparcimiento para pacientes y adultos mayores.

También mantiene presencia en alcaldías como Tlalpan, Iztacalco y Xochimilco, además de colaborar con escuelas de nivel básico a través de un vinculo con la Autoridad del Centro Histórico, donde las actividades pueden beneficiar a grupos de entre 300 y 500 estudiantes por jornada.

En estos espacios, el arte funciona no solo como entretenimiento, sino como una herramienta para mejorar el bienestar emocional, fomentar la convivencia y abrir nuevas formas de expresión.

Cenart Sale a la Calle Presentación en IMSS Hospital General Regional 1 Dr. Carlos Mac Gregor Sánchez Navarro

Crecimiento del programa

En sus inicios (2003), “El Cenart sale a la calle” estaba enfocado principalmente en visibilizar el trabajo de los estudiantes de las escuelas del INBAL alojadas en el Cenart, a través de conciertos de música clásica y jazz, interpretados por estudiantes de la Escuela Superior de Música y estudiantes de otras disciplinas. En el 2006 se convirtió en una formalmente, en una opción para liberar el servicio social.

En el caso de música clásica participan alumnos de quinto año, mientras que en jazz lo hacen estudiantes de cuarto, debido a la duración de sus carreras.

Con el paso de los años, la oferta se amplió. Durante 2025 se incorporaron funciones de teatro mediante compañías invitadas, así como actividades de danza con artistas voluntarios. Un ejemplo fue la colaboración con Brotherman Artes Vivas, que ofreció presentaciones dirigidas a escuelas primarias acompañadas de talleres de expresión corporal.

Para 2026, el programa mantiene su base musical y busca retomar funciones teatrales, así como otras actividades de otras disciplinas artísticas, además de continuar con propuestas de danza y nuevas alianzas.

Entre estas destaca la colaboración con el programa PICS del Sistema de Apoyos a la Creación, con el que se contemplan al menos cuatro presentaciones durante el primer semestre del año.

Experiencia con el público en Zaragoza

Las presentaciones no se quedan en lo simbólico. En un Centro de Seguridad Social en Zaragoza, el grupo de jazz Exprofeso Sextet —integrado como parte del servicio social— ofreció un concierto para alrededor de 60 adultos mayores.

Durante la presentación, que incluyeron temas como *Bésame Mucho* de Consuelo Velázquez. El público respondió con entusiasmo: algunos grababan, otros seguían el ritmo, y varios se acercaron al final para felicitar a los músicos.

Los asistentes calificaron la experiencia como “excelente” y “una maravilla”. Incluso, una persona comentó que había llegado con malestar físico, pero durante el concierto logró distraerse y sentirse mejor.

Para los jóvenes artistas, estas actividades también representan una oportunidad profesional: les permiten interactuar con públicos diversos y desarrollar habilidades fuera del escenario tradicional.

Cenart Sale a la Calle Presentación de Jazz en el Centro de Seguridad Social Zaragoza

Retos por resolver

A pesar de su alcance, el programa enfrenta varios desafíos. Uno de los principales es que no cuenta con presupuesto propio, por lo que funciona mediante un esquema de colaboración: las instituciones solicitantes proporcionan el transporte, la logística y la alimentación.

Otro reto es ampliar la diversidad de disciplinas, especialmente atraer a más estudiantes de teatro y danza, quienes suelen optar por otras opciones de servicio social en compañías profesionales.

También está el desafío geográfico. Aunque el programa tiene presencia en varias zonas, la mayoría de las actividades se concentra en la Ciudad de México, lo que implica traslados largos hacia alcaldías como Milpa Alta o Azcapotzalco.

Aun así, la meta se mantiene clara: no hacer un solo gran evento, sino multiplicar las intervenciones para llegar a más comunidades.

Más allá de la logística, el enfoque sigue siendo social. Llevar el arte a donde no siempre llega y convertirlo en una experiencia cercana, útil y significativa para quienes lo viven, dentro y fuera del escenario.