“Réquiem en re menor”, de Fauré, es un consuelo sereno ante la muerte

Coro El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes ofrece este 24 de mayo su primera gala. (INBAL)

El Coro de Madrigalistas de Bellas Artes ofrece este 24 de mayo su primera gala con una obra que cambió la tradición decimonónica de la gran misa de difuntos y el terror del Juicio Final: el Réquiem en re menor, op. 48, del francés Gabriel Fauré (1845-1924) y hoy es una de las piezas más reconocidas del repertorio universal.

Para este concierto denominado “De la meditación a la luz, la agrupación será dirigida por tercera ocasión por el español Marco García de Paz y participa la Orquesta Nova Metropoli. El programa se complementa con obras de Ralph Vaughan Williams y Johannes Brahms.

Réquiem en re menor, op. 48, muestra otro camino en la música, porque Fauré, al desarrollar la obra entre 1887 y 1890, rompe con la tradición decimonónica de la gran misa de difuntos y el terror del Juicio Final, que en ese tiempo estaba muy arraigada en las obras de compositores como Cherubini, Berlioz o Verdi, para explorar una visión conciliadora e intimista del cielo.

“La composición de Fauré es delicada, una auténtica obra maestra compuesta a finales del romanticismo. No es el típico réquiem de terror que se acostumbraba en la época, sino que ofrece un consuelo sereno y aceptación frente a la muerte”, explicó García de Paz, nacido en Asturias y considerado una figura destacada del panorama coral español contemporáneo.

La pieza en latín requiere gran precisión técnica para fusionar la voz con el ensamble sinfónico, a cargo de la Orquesta Nova Metropoli, bajo la batuta de Juan Luis Mátuz, para esta gala.

De acuerdo con el director invitado, “su ejecución es muy delicada y requiere una afinación en un balance constante entre colores homogéneos y ataques sin dureza; los intérpretes deben lograr un equilibrio preciso”.

LA OBRA

La obra de Fauré consta de siete partes emulando siete escalones hacia el paraíso: Introit et Kyrie; Offertoire; Sanctus; Pie Jesus; Agnus Dei et Lux Aeterna; Libera Me, e In Paradisum. Se estrenó en 1888 en la iglesia la Madeleine de París.

En la segunda parte de la primera gala del Coro de Madrigalistas de Bellas Artes “De la meditación a la luz”, se complementará con Fantasy on a Theme by Thomas Tallis, de Ralph Vaughan Williams (Reino Unido, 1872-1958), y Geistliches Lied, de Johannes Brahms (Alemania, 1833-1897).

“La obra de Vaughan Williams, un gran polifonista del renacimiento inglés, posee una especie de dobles coros que son tocados, no cantados. Geistliches Lied, de Brahms, es una de sus canciones espirituales más conocidas. También habla de un Dios cuya idea es no preocuparse mucho por los avatares de la vida porque él está siempre presente”, detalló el director coral, quien eligió el programa.

“Todas estas obras conectan muy bien con el espíritu del recital, ya que me gusta el contraste entre los dos estilos, el inglés y el alemán, con la obra que cierra el programa: el Réquiem de Fauré”.

Para su interpretación, el Coro de Madrigalistas empleará una técnica refinada para lograr las texturas etéreas e impresionistas propias del repertorio francés.

García de Paz consideró que el recital será una experiencia de consuelo y esperanza al ofrecer obras que poseen una visión humanista de la muerte: “En una época dominada por la tecnología, la velocidad y las prisas de lo cotidiano, un concierto con este perfil representa un encuentro con lo humano, algo que le hace mucha falta al mundo”.

La gala se lleva a cabo el domingo 24 de mayo en la sala principal del Palacio de Bellas Artes, a las 17:00 horas. El costo de los boletos de la gala es de $250, $200, $120 y $100. Pueden adquirirse en la taquilla del Palacio, donde aplican descuentos oficiales, o en Ticketmaster, con promoción 2x1 los jueves. https://www.ticketmaster.com.mx/coro-de-madrigalistas-bellas-artes