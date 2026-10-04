Entregan Presea Cervantina al Cuarteto Latinoamericano e inicia el FIC

FIC La ceremonia de inicio en el teatro Juárez del Festival Cervantino.

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A pesar de la poca afluencia observable en las calles guanajuatenses, el día de la inauguración del 54° Festival Internacional Cervantino es un día movido: se sienten las prisas de los artistas y la preocupación por el anunciado aguacero que 24 horas antes convirtió avenidas y callejones en cascadas.

“Alegría le falta. En esta ocasión no hubo un estado invitado de la República, eso le quita color, identidad, alegría”, se acerca a opinar un artista local, con guitarra en mano, al ver medios de comunicación platicar con gente sobre sus impresiones.

En el módulo de información que se ubica en el Jardín de la Unión, en pleno centro de Guanajuato, frente al Teatro Juárez, desde hace 4 años trabaja Javier (23 años) y opina que en esta ocasión se siente un ambiente menos cervantino, aunque él sí observa más gente.

“Yo creo que en un día después de la inauguración, en otras ediciones, han venido hasta unas 20 personas al día a preguntar sobre el Cervantino, pero ahorita en la inauguración, desde que abrí a eso de las 10 de la mañana y hasta ahorita, van como unas 60 o 70 personas: más que normalmente”, se asombra.

Sin embargo, que haya más gente no garantiza que haya una atmósfera celebratoria y Javier considera que “se le ha perdido mucho” a este festival. Desde su perspectiva, lo que falta principalmente es información.

“Mucha gente viene quejándose que luego no encuentra programas o que no les dan mucha información: van a las taquillas y ya no tienen programas, muchos me dicen que debería de tener aquí información porque es un módulo de información turística”, comenta.

Concede que faltan señaléticas en la ciudad (quizás en otros años había más indicaciones) y promoción de las actividades gratuitas así como de las instrucciones para poder asistir.

También un cajero de una tienda de conveniencia que suele tener mucha afluencia considera que este año hay más gente en el arranque, con respecto del año pasado y con base en la gente que ha entrado a comprar.

Sin embargo, justo afuera de dicha tienda, uno de los tunos que organizan las callejoneadas apunta lo contrario: “estos cervantinos - el pasado y éste- se han visto medio vacíos de gente”, expresa Diego.

“Apenas va a empezar, se ve que está más o menos. En otros días de la semana, por ejemplo, estuvo un poquito más elevada la afluencia, creíamos que iba a estar más chido hoy, pero a lo mejor más al ratito se suelta”, ahonda con optimismo.

De la misma estudiantina, Daniel señala que hace unos años sí acudía a uno que otro evento del FIC, pero desde que inició la modalidad de los registros ha sido complicado el acceso y ha perdido interés en asistir a cualquier actividad.

EL DÍA PREVIO

Este año se anunció que ya no habrá estado invitado de honor, ni en esta ni en próximas ediciones. En cambio, la oferta cultural, gastronómica y educativa del país invitado se puede conocer en la tradicional “Casa” dedicada a Francia.

La Maison de France inauguró oficialmente por la tarde del viernes 2 de octubre (no se olvida), con la presencia de la embajadora francesa Delphine Borione y la directora general de Circuitos y Festivales, Valeria Palomino, entre otras autoridades de Francia y México, en el marco de 200 años de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Además de un bazar con productos tradicionales como café, vino y repostería francesa, el restaurante Cocina Fusión Costal invita a conocer un menú inspirado en ambos países, a cargo de los chefs Gladys Zalema Felix Felix y Marin de Bausset.

En la planta baja los visitantes son bienvenidos con imágenes de algunos de los sitios emblemáticos, decoraciones con expresiones francesas (“coucou!”) realizadas por el ilustrador francés Bruno Valasse, así como información sobre enseñanza de idiomas y posibilidades educativas en Francia.

En el segundo piso, junto al restaurante, se puede visitar la exposición “El instante Ronis”, también expuesta en las vallas de Chapultepec en CDMX.

De acuerdo con la agregada cultural de la Embajada de Francia, Amaya Ducru Clouthier, esta selección fotográfica revela la perspectiva del fotógrafo francés Willy Ronin (1910-2009) sobre el paso del tiempo, las luchas sociales y la identidad francesa.

“Es un fotógrafo que estuvo muy cerca de la gente, fotorreportero y en esos momentos de las luchas de las mujeres, los obreros, en las ciudades, en los campos, para mejorar sus derechos”, indicó la agregada cultural.

La Casa de Francia se ubica en San José número 4, en la Zona Centro de Guanajuato y, de acuerdo con medios locales, se puede visitar del 3 y 4 de octubre, de 10:00 a 18:30 horas; el jueves 8, de 15:00 a 18:30; del 9 al 11 de octubre, de 10:00 a 18:30; el jueves 15, de 15:00 a 18:30, y del 16 al 18 de octubre, de 10:00 a 18:30.

INAUGURACIÓN

Como es tradición, durante el acto protocolario de inauguración, a eso de las 5:30pm, se entrega la Presea Cervantina.

En esta edición, el reconocimiento es para el Cuarteto Latinoamericano, quienes han dedicado el 2026 a su gira de despedida de los escenarios.

En un video creado para anunciar a los ganadores de la Presea, el gobierno de México califica a la agrupación como una ventana donde el mundo escucha la voz identidad e historia de América Latina.

Aarón Bitrán recibe la presea a nombre del Cuarteto Latinoamericano. A la par, se otorgan reconocimientos al periodista local, Velio Ortega; y a la creadora escénica Sara Pinedo.

“Como cada año, desde hace 54 años, el FIC nos muestra su mejor versión: la diversidad de culturas no puede ser pretexto para la división y el odio”, manifiesta por su parte Claudia Susana Gómez López, rectora de la Universidad de Guanajuato.

La Secretaria de Cultura de Guanajuato, Lizeth Galván Cortés recuerda que del 3 al 18 de octubre habrá un total de 212 funciones, distribuidas en 17 sedes.

Añade que la responsabilidad de este festival es hacer del intercambio cultural un espacio de oportunidades concretas para la población local.

La presidente municipal, Samantha Smith recuerda el origen histórico del FIC, anclado al teatro callejero y la iniciativa de Enrique Ruelas y sus “Entremeses Cervantinos”.

Después de algunas palabras protocolarias y la entrega de reconocimientos, la Banda de Música de Guanajuato interpreta brevemente un arreglo musical dedicado al invitado de honor, compuesto con piezas de Yann Tiersen y Ravel, mientras el presidium escucha.

Luego participan la embajadora de Francia, Delphine Borione y la Secretaria de Cultura de México, Claudia Curiel de Icaza.

“Francia y México comparten valores”, asegura la embajadora de Francia.

La Secretaria de Cultura reitera que era momento de “trascender la idea de estado invitado” que en su momento fue importante pero debía cambiar y destaca que este año inaugura Casa FIC, como un espacio de encuentro.

Informa que en total son 156 funciones de agrupaciones nacionales que recorrerán 16 estados del país.

Con las palabras de la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo concluye la ceremonia de inauguración.

Finalmente, bajo un cielo todavía despejado, la gente se dirige a la Alhóndiga de Granaditas para ver a Mike Patton interpretar el programa “Mondo Cane”, con el que llega a Guanajuato después de una presentación exitosa y estruendosa en el Palacio de Bellas Artes.