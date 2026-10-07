Hay que analizar qué esperamos de la educación superior pública: Lomelí

UNAM El fósil de mamut que se exhibe en la exposición conmemorativa por los 475 años de la UNAM. (UNAM)

Un meteorito, un fósil de mamut y la Cédula Real en la que el Príncipe Felipe II a nombre del Rey Carlos V ordena la creación de la Real Universidad de México son algunas piezas que sobresalen entre las más de 600 que conforman la exposición “Universidad de México: 475 años de concebir futuros”.

“Será una oportunidad para analizar qué esperamos de la educación superior pública y qué conocimientos necesitamos desarrollar ante problemas que ya afectan nuestra convivencia”, manifiesta el rector de la UNAM, Leonardo Domínguez Vanegas.

Al inaugurar la muestra que se puede visitar hasta marzo 2027, en el Antiguo Colegio San Ildefonso, previo al recorrido con invitados y autoridades, el rector destaca que la historia de la educación superior pública y de la autonomía universitaria, como bienes públicos, concierne a toda la sociedad.

“Porque sus beneficios y virtudes alcanzan la vida familiar, el trabajo, la igualdad de género, la salud, la ciencia, la innovación, la transferencia de tecnología, la cultura, la ciudadanía y la democracia”, ahonda.

Por ello, “los procesos educativos hacen visibles el alcance de decisiones cuyas consecuencias se prolongan a lo largo de generaciones. También revelan que las opciones de formación se amplían cuando el compromiso a instituciones dedicadas al saber se traduce en respaldo legislativo y presupuestario”.

En ese sentido, Leonardo Lomelí Vanegas opina que el encuentro con el pasado universitario puede resultar especialmente útil para las juventudes así como para las políticas públicas.

Antes de finalmente declarar inaugurada la exposición, pasando el mediodía, el rector de la UNAM considera que visitar San Ildefonso “es reencontrarnos con una parte sustancial de la esencia y la memoria universitarias que podemos sentir y recorrer; sus paredes, aulas y patios nos acercan a quienes crecieron y estudiaron aquí y a los modelos educativos que dieron forma a la universidad contemporánea”, por lo que le parece una gran alegría que sea este recinto el que alberga la exposición de efeméride.

ANIVERSARIO 475

El 21 de septiembre de 1551, el Príncipe Felipe II ordena a nombre de su padre el Rey Carlos V la creación de la Real Universidad de México, que ha evolucionado durante 475 años hasta convertirse en la actual Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

“Universidad de México: 475 años de concebir futuros” es un recorrido de 7 núcleos por la historia de la UNAM, distribuido en los 3 pisos del recinto.

“El recorrido comienza antes de 1551, fecha fundacional de la Universidad de México, porque la creación y transmisión del conocimiento y la existencia de instituciones sociales dedicadas a esas tareas, como el Calmecac Mexica, existían en estas tierras antes de la conquista”, describe el coordinador ejecutivo del mandato Colegio de San Ildefonso, Eduardo Vázquez Martín.

En el recién restaurado salón El Generalito, que reabre con esta exposición, se habla de la fundación institucional que incorporó círculos intelectuales de su tiempo y dio forma a una tradición académica que pervive en la UNAM.

En las siguientes salas se explora el tránsito por los procesos de Independencia y cambios políticos del siglo XIX, XX y XXI donde alcanza los debates feministas y, finalmente, la curaduría reflexiona sobre los panoramas futuros de la humanidad.

En el recorrido se pueden conocer documentos fundamentales, obras de artistas como Eugenio Landesio, Santiago Rebull, Pelegrin Clavé y Roque; fotografías, publicaciones, instrumentos científicos y recursos audiovisuales trazan el devenir de la institución a la actualidad.

Para esto participaron Facultades, escuelas, institutos, centros, museos, archivos y bibliotecas, que en total suman unas 100 colecciones.

“Más de 600 piezas provenientes de alrededor de 100 colecciones ocupan cerca de 1900 m² [del recinto] y aún así esta exposición es necesariamente incompleta”, señala Eduardo Vázquez Martín.

Invita a acercarse a cada objeto como si fuera un “botón de muestreo” que abre universos prácticamente inabarcables. “Con sus conocimientos e imaginación cada visitante tendrá que evocar y completar”.

Destaca que para presentar a la universidad del siglo XXI se hizo ex-profeso una maqueta digital e interactiva que permite reconocer su presencia en la ciudad de México, en el país y en el mundo.

El Colegio de San Ildefonso se puede visitar de martes a domingo, de 11 am a 5:30 pm. Habrá recorridos guiados por “Universidad de México: 475 años de concebir futuros”, a las 11 am, 1 pm y 4 pm. Los fines de semana serán a las 11:30 am, 2:30 pm, 4 pm y 5:30 pm.