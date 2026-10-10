Henoc de Santiago: FIL de Monterrey ofrece “grandes contenidos para todos”

Feria. El director de la FIL de Monterrey, Henoc de Santiago Dulché.

Con autores de prestigio internacional, la participación del Colegio Nacional como invitado de honor y una programación que busca abarcar literatura, ciencia ficción, filosofía, cine y formación de lectores, la Feria Internacional del Libro de Monterrey apuesta este año por consolidarse como lo que su director, Henoc de Santiago Dulché, define “una feria de grandes contenidos”.

“Creo que este año tenemos el mejor programa curado por nosotros”, dice en entrevista.

Asegura que la feria “va caminando bien, equilibrada entre la parte comercial, la parte de contenidos y la parte de profesionales” y destaca que la edición de este año representa un paso en la consolidación de un proyecto que durante los últimos años ha buscado modificar el perfil del encuentro.

GRANDES HITOS

En el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, la FIL MTY trabajó con el gobierno francés para gestionar la participación de dos autores en particular: Emmanuel Carrère y J.M.G Le Clézio.

Como ya hizo en la CDMX, Emmanuel Carrère presentará en Monterrey su libro más reciente, centrado en su madre y su relación con la diplomacia y la cultura francesa.

Por su parte, J.M.G Le Clézio hará un “acto de presencia” digital, que se anuncia como tecnología holograma, para conversar con la audiencia.

Henoc de Santiago Dulché comenta que traer autores internacionales es una estrategia de curaduría desde distintos frentes. Uno corresponde a las propias editoriales, las cuales proponen autores de acuerdo con sus programas de publicación; otro es la programación del invitado de honor; y el tercero corresponde al área de contenidos de la propia feria.

Sobre esta última indica que durante los últimos cuatro años busca incorporar cada vez mejores autores, proceso que no ha sido sencillo porque la feria no estaba posicionada internacionalmente y muchos escritores no la conocían.

“Ha sido un ir picando piedra, para este año que ya hay más prestigio se nos hizo más fácil que nos fueran aceptando”, apunta.

-¿Qué es “grandes contenidos” para la FIL MTY?

“Es una buena pregunta porque muchas veces se piensa que un autor si no es muy conocido no es un gran contenido. No, yo creo que los contenidos son buenos para distintos públicos”, responde el director general de la feria.

Recuerda que la FIL no está centrada en la compraventa de derechos, sino en un espacio de formación, hacer comunidad, “en la generación de nuevos públicos lectores de los niños y los jóvenes, en la capacitación de los agentes que participan en la cadena productiva de libros”.

ESTE FIN DE SEMANA

“Es una feria muy norteña”, califica Henoc de Santiago Dulché.

La feria que arranca este sábado 10 de octubre contará con encuentros como Horizontes de la lectura y Diálogos del Norte; un congreso de literatura infantil y juvenil, el foro Las mil formas del libro y actividades para promotores de lectura y bibliotecarios… entre otros encuentros de filosofía y escritura.

La formación de nuevos lectores será particularmente enfática en el Pabellón de la Niñez, que, según el director ha atendido a más de 100 mil personas en ocasiones anteriores.

“No muchas ferias lo tienen, creemos que junto con el gobierno del estado podemos estar ahí sembrando la semillita”, afirma.

En términos de infraestructura, este año la feria crece con 2 mil metros cuadrados en el área de exposición, superando así el 10% de incremento en el número de expositores, con cerca de 230 participantes este año.

“Algunos muy grandes, algunos pequeños, muchas editoriales independientes, esto hace que haya mayor diversidad”, ahonda.

También sobresale un encuentro dedicado a la Generación del 27, como antesala del centenario que se conmemorará el próximo año, con reflexiones sobre su relación con México y el exilio español. Asimismo, se realizará un homenaje a Armando Alanís por los 30 años de Acción Poética y se desarrollará una amplia programación con el Colegio Nacional, que incluirá conciertos, cine y documentales.

“Es como el pretexto para que haya muchas cosas sucediendo”, resume el director.

CRECIMIENTO POSIBLE

“Es de las pocas ferias que siguen creciendo en espacio y nivel de programa”, añade Henoc de Santiago Dulché respecto del crecimiento en espacio físico de este año y confiesa que CINTERMEX todavía tiene espacio por abarcar.

“Fíjate que en este caso teníamos, al fondo de una de las salas, una bodega de libros. La sacamos del área de exhibición y ahí vamos a poner más stands, pero la feria del libro tiene todavía espacio para varios años de crecimiento. Hay dos salas más, podríamos crecer 6 mil metros cuadrados más de exhibición y todavía hay salas al frente… ocupamos el 60 o 70% de la planta baja de Cintermex”, informa.

Considera que este tamaño es adecuado por el momento para la ciudad y cantidad de gente que visita el espacio.