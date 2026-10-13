Thomas Quillardet vierte seis meses de residencia en un hospital en En Addicto, un monólogo sobre la escucha y el cuidado

Teatro. Thomas Quillardet da voz a los pacientes y al personal de salud que conoció durante su residencia en un hospital de la región parisina.

Solo en el escenario, Thomas Quillardet da voz a los pacientes y al personal de salud que conoció durante su residencia en un hospital de la región parisina. En En Addicto, el artista construye una polifonía de voces que, con un estilo documental, observa la institución hospitalaria, la adicción y sus tratamientos, y se detiene en lo que rodea al padecimiento: el cuidado, la fragilidad y el desgaste cotidiano que implica sostenerse.

Estrenada el 6 de octubre de 2023 en el Festival d’Automne à Paris, En Addicto cuenta con texto e interpretación de Thomas Quillardet, creados a partir de su participación con el Hospital René Muret, en Sevran, donde durante seis meses, entre marzo y octubre de 2022, se integró al servicio de adicciones. Trabajó dos días por semana con un grupo de pacientes y con el personal de salud, a quienes propuso talleres artísticos de teatro, cuerpo y escritura. Esta residencia fue posible gracias a una alianza entre el Festival d’Automne à Paris y la Asistencia Pública-Hospitales de París.

Para Quillardet, la residencia fue además una oportunidad de volver a los recursos más elementales del teatro. Con personas cuya autoestima se ha debilitado, gestos tan básicos como moverse por el espacio, hacerse presente o mirar de frente funcionan como ejercicios para recuperar la confianza. Con esa misma economía de medios, sin recursos escénicos de adorno y con especial atención al ritmo, el artista sube solo al escenario para compartir lo que vivió.

“La idea era salir y conocer gente, sin un plan preestablecido, y articular la residencia en torno a los pacientes y los cuidadores. Durante las primeras semanas, me limité a observar. Primero quería asegurarme de que los pacientes confiaran en mí. Noté que tenían una autoestima muy baja. Y recuperar la confianza —física, vocal y emocionalmente— a veces es tan sencillo como ponerse de pie frente a alguien y afirmar la propia presencia. Sentí que el teatro tal vez podría aportar algo. Así que propuse montar espectáculos y organizar talleres”, explica Quillardet.

“Les propuse ejercicios sencillos para moverse por el espacio y, sobre todo, para mirarse a los ojos. Simplemente saludar con la mirada, o prestar atención a cómo uno se viste, para tenerse en cuenta a sí mismo y a la otra persona. También tenía la sensación de que, en una unidad de adicciones, encontraría pacientes lúcidos respecto a sus enfermedades y capaces de contarme sus vidas. Y que tal vez podría crear historias y una forma teatral para ellos o con ellos; en aquel momento no lo tenía muy claro. Eso fue lo que sucedió, en el sentido de que grabé sus historias”, abunda.

La obra gira en torno a una pregunta: cómo se alivia el dolor. Para buscar una respuesta, da espacio a la palabra que se cruza entre quienes atraviesan una desintoxicación, un personal de salud rebasado por la carga de trabajo y un director de escena que escucha.

“Al principio, no pensaba convertir esta experiencia en un espectáculo. Pero intuía que había algo universal en la adicción y el cuidado. Fue la confirmación de esa intuición lo que me llevó a escribir. Así que empecé a recopilar y archivar información cada noche, sin saber muy bien por qué. Hoy, mi única explicación es que sentí empatía muy rápidamente tanto por los cuidadores como por los pacientes, y quería compartir eso con el público”, comparte Quilñlardet.

La obra se presentará el miércoles 14 de octubre, a las 20 horas, en el Teatro Helénico (Av. Revolución 1500, Guadalupe Inn, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México), dentro del Circuito Cervantino. Después, el viernes 16 y el sábado 17 de octubre, también a las 20 horas, tendrá dos funciones en las Catacumbas Mesón de San Antonio (Calle de Alonso 12, Zona Centro), en Guanajuato, como parte del 54° Festival Internacional Cervantino, donde Francia es el país invitado.

La gira continuará el lunes 19 de octubre, a las 18 horas, en la Universidad Autónoma de Occidente, Unidad Regional Los Mochis (Jesús Reyes Heroles 803, colonia Conrado Espinoza Malvinas), Sinaloa, igualmente dentro del Circuito Cervantino. Cada función tiene una duración de 70 minutos.

En Addicto cuenta con texto e interpretación de Thomas Quillardet; colaboración artística de Jeanne Candel; dramaturgia de Guillaume Poix; iluminación y dirección técnica de Milan Denis, y la colaboración de Titiane Barthel, Ernestine Bluteau, Frédéric Gigout y Guillaume Laloux. La producción es de 8 AVRIL, con la coproducción del Festival d’Automne à Paris, el Théâtre de la Ville de París, Le Trident, Scène nationale de Cherbourg-en-Cotentin, y La Rose des Vents, Scène nationale Lille Métropole, en Villeneuve-d’Ascq. La revista francesa La Terrasse la describió como un monólogo “sencillo, denso y profundamente conmovedor”.

Thomas Quillardet

Se formó como actor en los Ateliers du Sapajou y en el Studio-Théâtre d’Asnières, con Jean-Louis Martin-Barbaz, antes de dedicarse a la dirección escénica. Su trayectoria está marcada por la dramaturgia contemporánea, las adaptaciones y las colaboraciones internacionales. Ha dirigido obras de autores como Copi, Valère Novarina, Goldoni, Julio Cortázar, Éric Rohmer, Tiago Rodrigues y Fellini. Asimismo, colabora regularmente con destacados artistas e instituciones del teatro francés, entre ellos la Comédie-Française, el Odéon-Théâtre de l’Europe y el Théâtre national de La Colline.

En 2015 funda la compañía 8 AVRIL, con la que creó, entre otras obras, Montagne, Où les cœurs s’éprennent, Tristesse et joie dans la vie des girafes, Ton père y Une télévision française. En 2023 crea e interpreta En addicto, un unipersonal inspirado en su experiencia de seis meses de inmersión en un servicio de adicciones de un hospital de la región de Île-de-France. Ha sido artista asociado de varias escenas nacionales y centros dramáticos nacionales, entre ellos los de Saint-Nazaire, Reims, Chelles y Cherbourg-en-Cotentin. También es traductor y miembro del comité lusófono de la Maison Antoine Vitez, donde traduce obras teatrales brasileñas y portuguesas, entre ellas textos de Marcio Abreu, Tiago Rodrigues, Joana Craveiro y Gonçalo Waddington.