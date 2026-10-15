CENART alista XXVI Feria de las Calacas, un abrazo Infantil a la Memoria y Duelo

XXXVI Feria de las Calacas CENART 2026 Vicente Jurado López, coordinador del CENART; en la conferencia de prensa. (Gerardo González Acosta)

Un altar es un espacio vivo donde la memoria toma forma; artes y juego permiten a niñez procesar la ausencia y abrazar nuestras tradiciones sin banalizar la muerte — Para mantener viva la tradición mexicana del Día de Muertos en las nuevas generaciones, reafirmar el sentido de identidad y la memoria de los seres queridos, el Centro Nacional de las Artes (CENART) anunció la XXVI edición de la Feria de las Calacas, el 31 de octubre y el 1 de noviembre próximos.

Enfocado en bebés, niñas, niños, adolescentes y familias mexicanas, el festival utiliza lenguajes artísticos como teatro, danza, música, talleres y literatura, como “lentes para abordar la vida, la muerte y el duelo desde una perspectiva lúdica y creativa, evitando la banalización del tema”, dijo Vicente Jurado López, coordinador del CENART.

De las 11 a las 20 horas de cada día, teatros, foros y las Áreas Verdes del Centro serán transformados en espacios para celebrar la tradición mexicana que cada año reúne recuerdos, afectos, historias y distintas formas de mirar la ausencia.

“Un altar puede convertirse en un espacio en el que la memoria toma forma; una fotografía, una flor, una canción o un objeto del ser querido ayudan a tener presente a quienes viven en el recuerdo”, manifestó.

Mónica Zárate Ambriz, coordinadora nacional de Desarrollo Cultural Infantil - Alas y Raíces, dijo que la XXVI Feria de las Calacas despierta el interés de las infancias por las artes y abre canales para que expresen sus opiniones, dudas y sentimientos.

Añadió que también permite que jóvenes artistas e infancias reinterpreten la celebración año con año, y brinda un espacio disponible para cuando cada persona se sienta lista para rendir homenaje a quienes ya no están.

Explicó a Crónica que “la curaduría de la feria está enfocada en propuestas lúdicas a través de los lenguajes artísticos que ayudan a construir el universo simbólico e imaginario de las infancias, permite comprender la vida y la muerte desde otro lugar sin caer en la banalización”.

Añadió que la Secretaría de Cultura (SC) del gobierno federal cuenta con otros proyectos dirigidos a los adultos acompañantes para profundizar en estas reflexiones.

Resaltó que el programa Alas y Raíces trabaja a nivel nacional en vinculación con las coordinaciones estatales de desarrollo cultural infantil a través de proyectos compartidos.

“La Dirección General de Vinculación Cultural impulsa iniciativas como los Semilleros Creativos, que mantienen procesos y oferta cultural permanente con niñas y niños en todo el país”, comentó.

Expresó que la XXVI Feria de las Calacas reunirá teatro, danza, música, narración oral, talleres, literatura y artes gráficas, a cargo de más de 140 narradores, talleristas, agrupaciones, artistas visuales y compañías de danza y teatro para bebés, niñas, niños, adolescentes de cero a 17 años.

Antonio Zúñiga Chaparro, director general de Vinculación Cultural de la SC, informó que a nivel nacional, participan 13 coordinaciones estatales de cultura infantil con talleres y presentaciones artísticas, de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala y Zacatecas.

XXVI Feria de las Calacas CENART 2026 Livier Jara Garcia, directora del Centro de la Imagen, anunció una muestra fotográfica dedicada a Mariana Yampolsky Ubach. (Gerardo González Acosta)

Livier Jara García, directora del Centro de la Imagen, resaltó la importancia de seguir con la creación de públicos y difundir el patrimonio fotográfico en el marco de las tradiciones culturales de México.

Anunció para ello una muestra fotográfica dedicada a Mariana Yampolsky Urbach, “una de las autoras más queridas de la fotografía mexicana y pionera del Taller de la Gráfica Popular, cuyo acervo forma parte de la colección del Centro de la Imagen”.

Explicó que la exposición fue curada en colaboración con la biblioteca de la Universidad Iberoamericana, para reunir un total de 32 fotografías.

Detalló que “las imágenes reflejan la mirada cálida, sensible y respetuosa con la que Yampolsky documentó los rituales vinculados a la muerte en comunidades de estados como Yucatán, Tlaxcala, Puebla y Oaxaca”.

Dijo que la feria genera nuevas preguntas y despierta la curiosidad del público sobre la historia de la fotografía en México.

XXVI Feria de las Calacas CENART 2026 Los Niños juegan un papel muy importante en la preservación de nuestras tradiciones mexicanas, reconoció UNICEF. (Gerardo Luna/Secretaria de Cultu)

Por su parte Laurent Duvillier, jefe de comunicación de UNICEF México, expresó con calidez y emoción en su voz que “la época de Día de Muertos es su favorita en México por la manera en que se mantiene viva la memoria de quienes ya no están”.

Resaltó que las niñas y niños juegan un papel fundamental para preservar esta presencia.

Festejó que la XXVI Feria de las Calacas ofrezca actividades gratuitas y presenciales alejadas de las pantallas; “la tarea de UNICEF consiste en velar por que todas las infancias en México y en el mundo gocen del derecho a la cultura viva, la paz, la convivencia familiar y un entorno seguro”.

Enseguida invitó a visitar el stand de UNICEF, “donde los niños pueden realizar dibujos y construir un altarcito” y llamó a los adultos para apoyar con donativos en favor de infancias vulnerables o en situaciones de conflicto.

Al responder una pregunta de una niña sobre por qué renovar la celebración cada año, explicó que para mantener viva una tradición hay que reinterpretarla continuamente junto a nuevas generaciones de jóvenes y artistas.

“Cada persona vive el duelo a su propio tiempo, por lo que la feria debe estar presente año con año para ofrecer un espacio seguro cuando alguien se sienta listo para rendir tributo a sus seres queridos”, afirmó.

Festival para Todas las Edades

XXVI Feria de las Calacas CENART 2026 Agrupaciones como Sonido Gallo Negro y Triciclo Circus Band encabezarán los conciertos gratuitos para infancias y jóvenes en las Áreas Verdes del CENART. (CENART)

En la zona de primera infancia habrá propuestas lúdicas de juego y exploración para bebés, niñas y niños de 0 a 5 años; la literatura y la narración oral se hacen presentes con los espacios El Petate y El Lectorama.

El rock, reggae, cumbia, sones, música tradicional y sonidos contemporáneos estarán a cargo de agrupaciones como Los Amos del Recreo, Station Beatz, Las Galletas de Mr. Esqueleto, Orquesta Basura, Mosaico Sonidero, Triciclo Circus Band, Pim Pau, Yucatán A Go Go, Tiembó Prieto y Sonido Gallo Negro, entre otros, para hacer bailar a chicos y grandes.

XXVI Feria de las Calacas CENART 2026 El intérprete Agustín Dávalos, en la reproducción de su obra antes de la conferencia de prensa. (Gerardo González Acosta)

Antes de la conferencia el artista Agustín Dávalos, del grupo Los Amos del Recreo, interpreto magistralmente una canción de su autoría compuesta específicamente para la XXVI Feria de las Calacas.

Ofrendas, Espacios para Recordar

En la zona de ofrendas, los asistentes encontrarán propuestas que exploran distintas maneras de honrar a quienes ya no están; algunas fueron elegidas a través de la convocatoria “Explorar en lo tradicional”, que abrió Alas y Raíces para mirar las tradiciones desde nuevas perspectivas.

Así, encontrarán “Afinando el regreso: un altar con mucho ritmo”, “¡A dos de tres caídas, sin límite de soles!”, “Voces para las que ya no tienen voz”; la exposición “Al filo del papel”, del maestro Sergio Hernández, con 13 cuadros que reúnen tres décadas de trabajo.

También, “Camino al Mictlán: por las que no debieron partir”, elaborada por jóvenes en externamiento, una colaboración de Alas y Raíces con el Enlace en Materia de Justicia Penal para Adolescentes de Prevención y Reinserción Social, que honra a las adolescentes víctimas de feminicidio.

Esta exposición plantea un espacio de memoria y reflexión a través de símbolos de la cosmovisión mexicay elementos tradicionales de las ofrendas.

Feria, al Pabellón de Cultura Comunitaria

Mónica Zárate Ambriz dijo que por segunda ocasión, la Feria de las Calacas llega al Pabellón de Cultura Comunitaria, de la Dirección General de Vinculación Cultural, el sábado 31 de octubre, de 11:30 a 16 horas, con narración oral, arte popular y música.

Explicó que entre las propuestas se encuentran “Los cuentos de La Calaverita”, narración oral con Ichi Cuenta Historias; “Zumbadores calavera”, taller de arte popular con Benito Luis Díaz; y el espectáculo “¡Muertos de la risa!”, con ¡Qué payasos!

XXVI Feria de las Calacas 2026 La entrada a este magno evento es gratuita en todas sus actividades, informó el CENART. (CENART)

Dijo que la XXVI Feria de las Calacas invita a “mirar, disfrutar y resignificar una expresión cultural, reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad”.

La entrada a todas las actividades de la XXVI Feria de las Calacas de Alas y Raíces es libre y gratuita, sujeta al cupo de cada espacio o recinto; la programación detallada puede ser consultada en Alas y Raices 2026 y en el sitio México es Cultura.

CENART alista XXVI Feria de las Calacas, un abrazo Infantil a la Memoria y Duelo