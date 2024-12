Joaquín Niemann defiende el orgullo latino en Arabia Saudí; Ancer, discreto

Joaquín Niemann hizo un viaje rápido de Australia a Arabia Saudí. (@AsianTour)

Abraham Ancer no comenzó de la mejor forma la defensa de su título en el torneo PIF Saudi International en el Riyadh Golf Club de Arabia Saudí tras un primer recorrido de 68 golpes (-3) que lo colocan a una distancia de cuatro golpes de diferencia entre un par de líderes, el taiwanés Chang Wei-lun y el tailandés Sadom Kaewkanjana 64 golpes (-7).

Sin embargo, fue el chileno Joaquín Niemann, también jugador LIV Golf, el que siguió sacando la casta por el golf de Latinoamérica en territorio asiático al compartir el tercer sitio de la clasificación con 65 golpes (-6).

Este torneo de final de temporada del Asian Tour está repleto de estrellas, entre ellos destacan los jugadores LIV Golf, liga a la que pertenecen Ancer, Niemann, entre otros. Todos se disputan una bolsa de 5 millones de dólares en premios.

El tamaulipeco Ancer fue el mejor clasificado de los cuatro mexicanos al firmar recorrido de 68 (-3) para compartir el T27 junto a destacados jugadores como el estadounidense Patrick Reed y el colombiano Sebastián Muñoz.

Los jaliscienses Santiago De la Fuente firmó ronda de -2 golpes, Carlos Ortiz de -1 golpe para compartir los sitios 47 y 64 de manera respectiva y Roberto Díaz con score de +1 golpe está muy abajo en la clasificación.

NIEMAN, EL MEJOR LIV GOLF

Entre los jugadores de LIV Golf comenzaron con fuerza sobresalió Joaquín Niemann, quien a llegó a Arabia Saudí después de terminar en quinto lugar el domingo pasado en el Abierto de Australia y, a pesar del largo viaje, no mostró signos de cansancio.

“Siento que mi juego está en buena forma”, dijo el chileno, quien terminó segundo en la carrera del Campeonato Individual en la temporada LIV Golf 2024.

“Es bueno terminar el año jugando mucho golf bueno. También jugando buenos torneos. Ha sido divertido. Todavía no he tenido un gran domingo en mis últimos tres torneos, así que sí, creo que siempre hay cosas que mejorar. He tenido un gran comienzo aquí en Arabia Saudita, así que estoy bastante contento con eso”, subrayó Niemann.

Más jugadores LIV golf que destacaron en el primer recorrido están Talor Gooch, Peter Uihlein, Kalle Samooja, Kevin Na, Eugenio Chacarra, Matthew Wolff, Jason Kokrak y Jinichiro Kozuma, todos comparten el quinto sitio con ronda de 66 (-5).

El comienzo de Uihlein fue particularmente importante considerando que actualmente lidera el Ranking de la Serie Internacional.

Todos ellos persiguen al par de líderes Chang Wei-lun, que firmó 64 golpes (-7), libre de bogeys y a Sadom Kaewkanjana.

“Recibí mi visa el lunes, que fue el día en que llegué. Es un evento realmente grande, probablemente el más grande en el que he jugado, así que estoy un poco nervioso”, dijo Chang.

Sadom, dos veces ganador del Asian Tour, perdió su único golpe del día en el hoyo 17, pero hizo birdie en el último, al igual que Chang.

“Este es el último torneo del año y me he preparado bien”, dijo Sadom. “Estoy feliz y honrado de jugar en este torneo donde hay tantos grandes golfistas en el mundo. He tratado de estudiar cada uno de sus buenos golpes”.

El jugador reserva de LIV Golf, John Catlin, que se llevó el título de la Orden de Mérito del Asian Tour la semana pasada, también firmó un 68. Está en segundo lugar en la clasificación y es uno de los muchos jugadores que pueden llevarse ese título y asegurarse un lugar en LIV Golf para la temporada 2025, ya que el ganador de esta semana ganará 1.000 puntos.