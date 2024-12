Scottie Scheffler aclara: “no juego por dinero”, lo que llega es un “extra”

El factor motivante de Scottie Scheffler no ha sido el dinero . (Foto especial)

Scottie Scheffler, el mejor jugador de golf del planeta en la actualidad, y quien se perfila para ganar su tercer título consecutivo de Jugador del Año del PGA Tour, después de ganar siete títulos del tour en 2024, sorprendió a los reporteros durante una conferencia en el Hero World Challenge en Bahamas al decir que no juega por dinero, y es que al número uno de mundo ya lo tienen harto de que siempre le preguntan lo mismo.

Este miércoles esa fue su respuesta: “En lo que a mí respecta, no juego al golf por dinero”, dijo Scheffler. “He jugado al golf toda mi vida de forma gratuita y el dinero es sólo un extra. Si alguien quiere pagarnos por venir aquí y jugar al golf, está bien, no voy a decir que no. Voy a hacer lo mejor que pueda en mi comunidad para administrar bien ese dinero.

LE PAGAN BASTANTE BIEN

E insistió, “Si nos pagan por jugar, ¿deberíamos recibir el dinero que nos pagan por jugar en estos torneos ahora? Nos pagan bastante bien por jugar en torneos de golf. Quiero ganar con la misma intensidad por cero dólares que por los millones de dólares que sean. El dinero no es mi motivación, no es algo en lo que piense, es solo una ventaja que se obtiene cuando uno está aquí jugando torneos. Es algo muy bueno de tener”.

SIETE TRIUNFOS EN EL TOUR

Scheffler obtuvo en 2024 su segunda victoria en el Masters, defendió con éxito el Players Championship. Sus otras cinco victorias llegaron en: Arnold Palmer Invitational, RBC Heritage, Memorial, Travelers Championship y Tour Championship, el último con el que cerró su primera FedEx Cup. Fue el primero del tour en puntuación y golpes ganados, y logró 16 resultados entre los 10 primeros en 19 salidas.

SE COLGÓ EL ORO OLÍMPICO

El estadounidense también es favorito en Bahamas (Foto especial)

Pero hubo más, Scheffler triunfó en los Juegos Olímpicos, ganando la medalla de oro en Le Golf National, en las afueras de París. Con tanto talento derrochando es normal que el dinero le llegue a manos llenas y por ahora poco le importa jugar por dinero, pero si le pagan por jugar tampoco lo rechazará.

A Scheffler le preguntaron si los jugadores estadounidenses estaban siendo injustamente vilipendiados por el tema de la Ryder Cup, y aunque respondió afirmativamente, se reafirmó en su opinión sobre el papel del dinero en el golf.

“Creo que todos nuestros jugadores pagarían por jugar en la Ryder Cup si eso es lo que nos pidieran. Es un poco tonto que un torneo que genera cientos de millones de dólares pida a los jugadores que paguen también, pero creo que todos lo haríamos”, dijo Scheffler.

JUEGA AL GOLF PORQUE AMA EL JUEGO

“Definitivamente lo haría. Como dije, nunca jugué al golf por dinero, jugué al golf porque amo el juego, amo la competencia. Mi factor motivador nunca ha sido tanto dinero y siento que hay muchas cosas en esta vida y en este juego que puedes hacer por dinero y nunca he sido uno de esos jugadores que ha salido y ha buscado construir la mejor marca comercial para mí. Lo que amo es que amo venir aquí y competir y jugar al golf, vuelvo a casa y amo vivir mi vida. Juego porque me encanta la competencia”.

SOLO GOLPEA LA PELOTA DE GOLF

Scheffler lideró el tour en ganancias este año, recaudando más de 29 millones de dólares en premios. Contando los premios en premios, incluidos los 25 millones de dólares por ganar la FedEx Cup, su botín total fue de 62,5 millones.

“Juego al golf para vivir, realmente no hago nada especial, solo golpeo una pelota de golf. Estoy agradecido por lo que jugamos aquí, pero lo que amo es la competencia. Creo que, por mucho que podamos volver a la competencia, creo que eso es algo bueno”, puntualizó.